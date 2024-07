Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Vivek Malek, a Republican, is up for reelection for the office of Missouri State Treasurer. He faces several challengers in the statewide race. Candidates for the 2024 primaries include Andrew Koenig, Lori Rook, Cody Smith, Tina Goodrick, Karan Pujji, Mark Osmack, and John Hartwig.

Missouri's treasurer serves a four-year term.

Republicans

Vivek Malek (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Born in India, Vivek Malek earned a bachelor’s and a law degree before coming to Missouri in 2001 to further his education. He was appointed to office in December 2022.

Nacido en India, Vivek Malek obtuvo su licenciatura y título en derecho antes de llegar a Missouri en el 2001 para continuar su educación. Fue designado a la oficina en diciembre del 2022.

Policy positions / Posturas políticas

Malek professes his beliefs as a strong fiscal conservative, basing his campaign on what he calls the “three Ps: Protect, Provide and Promote.” He strives to protect taxpayer funds with safe investments and strong rates of return. He supports growth opportunities for the finances of taxpayers through programs like MoScholars, MoAble and MoBucks. Malek leans into his experiences as an immigrant. He arrived in Missouri as a graduate assistant with only $300 to his name. He believes the promise of America is fulfilled in helping people to achieve their dreams through hard work and study.

Malek profesa sus creencias como un fuerte fiscal conservador, basando su campaña en lo que él llama las “tres Ps: Proteger, Proveer y Promover”. Se esfuerza por proteger los fondos de los contribuyentes con inversiones seguras y tazas de devoluciones fuertes. Apoya las oportunidades de crecimiento para las finanzas de los contribuyentes a través de programas como MoScholars, MoAble y MoBucks. Malek se inclina por hacer referencia a su experiencia como inmigrante. Llegó a Missouri como asistente de posgrado con solo $300 a su nombre. Él cree que la promesa de América se logra ayudando a las personas a alcanzar sus sueños a través del estudio y trabajo arduo.

Tina Goodrick

Political bio / Biografía política

Tina Goodrick, from St. Joseph, was a candidate for state representative in 2020. The founder and president of Northwest Missouri Conservatives PAC, she has served as a field organizer for the Missouri Republican Party.

Tina Goodrick, de St. Joseph, fue candidata para representantes estatal en el 2020. Fundadora y presidenta del Comité de Acción Política Northwest Missouri Conservatives, ha fungido como organizadora de campo para el Partido Republicano de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Goodrick vows to protect Missourians by ensuring that no taxpayer funds will be invested on “woke” companies supportive of diversity, equity and inclusion initiatives, critical race theory or environmental social governance, also known as socially conscious investing. She believes that “government that governs least governs best” and says she’ll work to cut waste to ensure efficiency. Goodrick is against abortion, a defender of the Second Amendment and a supporter of Donald J. Trump’s campaign for the presidency.

Goodrick promete proteger a los Misurianos al garantizar que los fondos de los contribuyentes no se inviertan en compañías “woke” con iniciativas que apoyan la diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza, o gobernanza social y medioambiental, también conocida como la inversión conscientemente social. Ella cree que el “gobierno que gobierna menos gobierna mejor” y dice que trabajará para reducir los residuos para garantizar la eficacia. Goodrick está en contra del aborto, es defensora de la Segunda Enmienda, y apoya la campaña presidencial de Donald J. Trump.

Andrew Koenig

Political bio / Biografía política

Andrew Koenig has represented a part of St. Louis County in the Missouri Senate since 2017. He served as a state representative from 2009 to 2016 and owns a construction company providing painting services.

Andrew Koenig ha representado a parte del Condado de St. Luis en el Senado de Missouri desde 2017. Fungió como representante estatal del 2009 al 2016 y es dueño de una constructora que proporciona servicios de pintura.

Policy positions / Posturas políticas

Koenig is a member of the state’s Freedom Caucus. He has pushed for a balanced budget and tax relief for Missourians, with a focus on working families, seniors and small-business owners. He opposes corporate handouts to billionaires and large businesses, seeking to cut waste and fraud in government spending. He wants to create a pro-business environment in Missouri. Koenig recently served as the chair of the Education and Workforce Development Committee. A father of five with his wife, he’s also a champion of removing barriers to adoption.

Koenig es miembro del grupo Freedom Caucus del estado. Ha impulsado por un presupuesto equilibrado y el alivio de impuestos para los Misurianos, con un enfoque en las familias trabajadoras, las personas de la tercera edad y los dueños de pequeños negocios. Se opone a las preferencias corporativas a billonarios y negocios grandes, buscando eliminar residuos y fraude en los gastos del gobierno. Quiere crear un ambiente a favor de los negocios en Missouri. Koenig recientemente fungió como presidente del Comité de Educación y Fuerza Laboral. Padre de cinco con su esposa, es proponente de la eliminación de barreras para el proceso de adopción.

Karan Pujji

Political bio / Biografía política

Karan Pujji previously sought seats in the Missouri House of Representatives in 2018, 2020 and 2022, drawing an endorsement from Missouri Right to Life and a ranking of 42% by the National Rifle Association.

Karan Pujji previamente buscó postularse para la Cámara de Representantes de Missouri en 2018, 2020, y 2022, logrando el respaldo de Missouri Right to Life y un ranking del 42% de la asociación National Rifle Association.

Policy positions / Posturas políticas

Pujji is president of Bear Medical Group and studied finance at the University of Missouri-St. Louis.

Pujji es presidente del grupo Bear Medical Group y estudió finanzas en la Universidad de Missouri-St.Louis.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Lori Rook

Political bio / Biografía política

Lori Rook has never sought elected office but has personal and professional experience in areas that interest her politically. She is an elder law attorney and the daughter of a former law enforcement officer.

Lori Rook no se ha postulado anteriormente pero tiene experiencia personal y profesional en áreas que le interesan políticamente hablando. Es abogada mayor e hija de un antiguo oficial de policía.

Policy positions / Posturas políticas

Rook seeks to maximize Missouri’s investments. She has a passion for protecting the assets of seniors, veterans, farmers and other vulnerable populations. She advocates educating young people in financial literacy. During the COVID-19 pandemic, she saw the negative impacts of “draconian lockdowns” on the elderly and their families. Through her multioffice law practice she fought for the rights of seniors to execute important legal documents, despite the pandemic-related restrictions placed on hospitals and nursing homes. Rook sees herself as an “innovator” and a “protector” rather than a politician.

Rook busca maximizar las inversiones de Missouri. Tiene pasión por proteger los bienes de las personas de la tercera edad, veteranos, agricultores y otras poblaciones vulnerables. Aboga por la educación de los jóvenes sobre la educación financiera. Durante la pandemia del COVID-19, vio el impacto negativo de los “encierros draconianos” en los adultos mayores y sus familias. A través de su bufete legal multioficina, luchó por los derechos de los adultos mayores para ejecutar documentos legales importantes, pese a las restricciones por la pandemia impuestas en los hospitales y residencias de ancianos. Rook se ve a sí misma como “innovadora” y “protectora” no como una política.



Cody Smith

Political bio / Biografía política

Cody Smith has served in the Missouri House since 2017, representing portions of Jasper County. Smith owns a firm that uses technology to prevent the spread of infectious diseases in health care settings.

Cody Smith ha tenido puestos en la Cámara de Representantes de Missouri desde el 2017, representando porciones del Condado Jasper. Smith es dueño de una firma que utiliza tecnología para prevenir la difusión de enfermedades infecciosas en ambientes de cuidado de salud.

Policy positions / Posturas políticas

Smith is committed to cutting wasteful government spending, fighting corruption and opposing “woke” ideology. He supports family farms and keeping taxes low while fostering economic growth. Smith is very active in the Carthage area, where he has been a lifelong resident, serving as a member of Rotary, Lions Club International and various chambers of commerce. He is also a member of the National Rifle Association. He is proud of his legislative record, helping to pass the largest income tax cut in state history and supporting anti-abortion and Second Amendment measures.

Smith está comprometido con cortar el gasto residual del gobierno, pelear contra la corrupción y con oponerse a la ideología “woke”. Apoya las granjas familiares y mantener los impuestos a niveles bajos al mismo tiempo que fomentar el crecimiento económico. Smith está muy activo en el área de Carthage donde ha residido toda su vida, fungiendo como miembro del Club de Rotarios, Club Internacional de Leones y varias cámaras de comercio. También es miembro de la asociación National Rifle Association. Está orgulloso de su récord legislativo, ayudando a pasar el corte más grande a los impuestos por ganancias en la historia del estado y de apoyar medidas anti-aborto y de la Segunda Enmienda.

Democrat

Mark Osmack

Political bio / Biografía política

Mark Osmack is a fourth-generation Missourian. He is director of government relations for the International Association of Plumbing and Mechanical Officials. A veteran, he deployed twice to war zones.

Mark Osmack es Misuriano de cuarta generación. Es el director de relaciones gubernamentales para la Asociación Internacional de Oficiales de Plomería y Mecánica. Como veterano, fue desplegado dos veces a zonas de guerra.

Policy positions / Posturas políticas

Osmack is running on a platform to be a champion for Missouri families, protecting funding for retirees and farmers, and providing resources to public school teachers and first responders. He vows to keep a focus on the bottom line of the state’s finances, rather than on politicizing the office, and to fight for keeping “MO money in Missouri.”

Osmack se postula con una plataforma de apoyo para las familias de Missouri, protegiendo el financiamiento para los jubilados y los agricultores, y proporcionando recursos para los maestros de escuelas públicas y quienes trabajan en primeros auxilios. Promete enfocarse en el balance final de las finanzas del estado, en vez de politizar el puesto, y luchar por mantener el “dinero de Missouri en Missouri”.

Libertarian

John Hartwig

Political bio / Biografía política

John Hartwig is a certified public accountant from St. Louis. He’s a veteran, having served in the U.S. Army from 1965 to 1967. In 2022 he ran unsuccessfully for state auditor.

John Hartwig es un contador público certificado de St. Louis. Como veterano, brindó su servicio en la U.S. Army de 1965 a 1967. En el 2022 se postuló sin éxito para el puesto de auditor estatal.

Policy positions / Posturas políticas

Hartwig, who lives in Clayton, will draw from more than 50 years of experience in auditing and accounting, if elected. As a Libertarian, he is “truly independent.” In his earlier campaign for auditor, he promised to only serve one term and said that he was a fiscal conservative. When asked who he valued, Hartwig responded “all whistleblowers. They tend to be truth tellers, in spite of the risk.”

Hartwig, quien vive en Clayton, se apoyará en sus más de 50 años de experiencia en auditorías y contabilidad, de ser elegido. Como Libertario, el es “verdaderamente independiente”. En su campaña previa para auditor, prometió servir un sólo término y dijo que era fiscalmente conservador. Cuando se le preguntó a quién valoraba, Hartwig respondió, “A todos los denunciantes. Tienden a decir la verdad, pese al riesgo”.