U.S. House: Missouri 4th District

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri's 4th Congressional District covers the western part of central Missouri, including parts of the southern and eastern suburbs of Kansas City.

Republican incumbent Mark Alford is running for re-election to the U.S. House of Representatives. Jeanette Cass and Mike McCaffree are running in the 2024 Democratic primary, and Thomas Holbrook is running as a Libertarian.

U.S. representatives serve two-year terms.



Republicans

Mark Alford (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

A former TV news anchor and licensed real estate salesperson, Mark Alford is in his first term representing Missouri's 4th District in the U.S. House of Representatives. His win in 2022 was his first run for public office. He and his wife, Leslie, have three grown children.

Anteriormente, Mark Alford fue presentador de noticias de televisión y vendedor certificado de bienes raíces. Está en su primer mandato como representante del cuarto distrito de Missouri en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Su victoria en el 2022 fue su primera candidatura a un cargo público. Él y su esposa, Leslie, tienen tres hijos adultos.

Policy positions / Posturas políticas

Alford has championed farmers and agribusiness as Missouri’s only representative on the House Agriculture Committee. Calling himself an “unwavering conservative voice” for rural Missouri values, Alford is a strong advocate for gun rights, small business and national security. As a member of the Armed Services Committee, Alford introduced the Cost of Wokeism in the Military Act, which would require the military to report on staffing in the Defense Department’s Office for Diversity, Equity and Inclusion. He also has introduced legislation to provide veterans financial aid for transportation to federal medical facilities and a bill to help veteran-owned small businesses get startup capital.

Alford ha defendido a los agricultores y a la agroindustria como único representante de Missouri en el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes. Llamándose a sí mismo como la "voz conservadora inquebrantable" de los valores rurales de Missouri, Alford es un firme defensor de los derechos de las armas, las pequeñas empresas y la seguridad nacional. Como miembro del Comité de Servicios Armados, Alford presentó la Ley sobre el Cost of Wokeism in the Military Act, que exigiría a las fuerzas armadas informar sobre los empleados o el personal de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión del Departamento de Defensa. También ha presentado legislación para proporcionar a los veteranos ayuda financiera para el transporte a los centros médicos federales y un proyecto de ley para ayudar a obtener capital inicial para las pequeñas empresas de los veteranos.

Democrats

Jeanette Cass

Political bio / Biografía política

Missouri native Jeanette Cass grew up on a dairy farm in Webster County and is making her first run for public office. As a single mother, she supported her family by working as a waitress, in warehouse jobs and 30 years with the U.S. Postal Service.

Jeanette Cass, nativa del estado de Missouri, creció en una granja de producción de leche del condado de Webster y se está postulando por primera vez a un cargo público. Es madre soltera, que sacó adelante a su familia trabajando como camarera, haciendo trabajos en bodegas y durante 30 años en el Servicio Postal de los Estados Unidos.

Policy positions / Posturas políticas

Cass supports new federal tax credits of $250-$350 per month for every child as outlined in the American Family Act of 2023. She supports “common sense gun laws,” removing the time limit to allow for passage of the Equal Rights Amendment and securing women’s rights to have abortions without government interference. Cass believes there’s a need to boost the rural economy, and one way to do that would be to reinstate trade rules that require that farm imports be labeled with the country of origin. She is pro-union, supports immigration reform and opposes cuts in Social Security and Medicare.

Cass apoya nuevos créditos fiscales federales de entre 250 y 350 dólares al mes por cada hijo, como se indica en la American Family Act (Ley de la Familia Estadounidense) del 2023. Apoya "leyes de sentido común sobre armas", así como eliminar el límite de tiempo para permitir la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos y garantizar los derechos de las mujeres a abortar sin interferencia del gobierno. Cass cree que es necesario impulsar la economía rural, y una forma de hacerlo sería establecer las normas comerciales que exigen que las importaciones agrícolas lleven una etiqueta con el país de origen. Está a favor de los sindicatos, apoya la reforma de la inmigración y se opone a los recortes en el Seguro Social y Medicare.

Mike McCaffree

Political bio / Biografía política

Mike McCaffree is a real estate broker who grew up in Nevada, Missouri, where he has served 15 years on the Nevada R-5 Board of Education. He earned a bachelor’s degree in political science from Westminster College in 1991. He is married to a public school teacher and they have five children.

Mike McCaffree es un agente de bienes raíces que creció en Nevada, Missouri, donde ha prestado servicio durante 15 años en el Consejo de Educación R-5. Se licenció en Ciencias Políticas en el Colegio de Westminster en 1991. Está casado con una maestra de escuela pública y tienen cinco hijos.

Policy positions / Posturas políticas

McCaffree said support of public schools is his top priority. He wants more investments in career technical education in high school. Affordable housing is another top priority. He thinks federal loan programs could be used to encourage builders to build more starter homes. His third priority is “protecting democracy,” McCaffree said. He believes elected officials should tell the truth about the 2020 election and stress that it was not rigged against former President Trump. He also supports passing what he calls “long overdue” legislation to secure the southern border and fix the broken asylum laws that hamstring the current system.

McCaffree afirmó que su principal prioridad es el apoyo a las escuelas públicas. Quiere que se invierta más en educación técnica profesional en las preparatorias. El acceso a las viviendas económicas es otra de sus prioridades. Cree que los programas federales de préstamos podrían utilizarse para alentar a los constructores a construir viviendas para nuevas familias. McCaffree dijo que su tercera prioridad es "proteger la democracia". Cree que los funcionarios electos deberían decir la verdad sobre las elecciones del 2020 y subraya que no fueron manipuladas en contra el ex presidente Trump. También apoya la aprobación de lo que él llama legislación "largamente esperada" para proteger la frontera en el sur y arreglar las leyes de asilo obsoletas que obstaculizan el sistema actual.

Libertarians

Thomas Holbrook

Political bio / Biografía política

This is Thomas Holbrook’s third run for the 4th District seat. He was defeated in the 2010 Libertarian Party primary, then won the nomination in 2012 and was defeated in the general election won by then-incumbent Republican Vicky Hartzler. Holbrook is a federal government contractor who has had a lifelong distrust of bureaucracy.

Esta es la tercera vez que Thomas Holbrook se postula para el puesto del 4º Distrito. Fue derrotado en las elecciones primarias del Partido Libertario del 2010, luego ganó la nominación en el 2012 y fue derrotado en las elecciones generales ganadas por la entonces titular, la republicana Vicky Hartzler. Holbrook es un contratista del gobierno federal que lleva toda la vida desconfiando de la burocracia.

Policy positions / Posturas políticas

Holbrook opposes government interference in health issues, like a woman’s right to an abortion, and supports legalizing marijuana use. He opposes tariffs on imports because they undermine free trade. He says he is a big supporter of property rights and supports gun rights and the 1st Amendment. He believes the ban on TikTok abridges freedom of speech, which is why he also opposes bans on books. Holbrook says as a member of Congress he would oppose what he considers bureaucratic overreach — he considers the Affordable Care Act an example — and would vote against military incursions into countries for the purposes of “liberation.”

Holbrook se opone a que el gobierno interfiera en cuestiones de salud, como el derecho de la mujer al aborto, y apoya la legalización del consumo de marihuana. Se opone a los aranceles sobre las importaciones porque debilitan el libre comercio. Se declara un gran defensor de los derechos de propiedad y apoya el derecho a las armas y la 1ª Enmienda. Cree que la prohibición de TikTok reduce la libertad de expresión, por lo que también se opone a la prohibición de libros. Holbrook dice que como miembro del Congreso se opondría a lo que considera excesos de poder burocráticos -considera que el Affordable Care Act (ACA, Ley del Cuidado a la Salud a Bajo Precio, también conocido como “Obamacare”) es un ejemplo. Votaría en contra de las intervenciones militares que se hicieron con un propósito de "liberación".