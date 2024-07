U.S. House: Missouri 5th District

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Missouri's 5th Congressional District covers most of the Missouri part of the Kansas City metro.

Democratic incumbent Emanuel Cleaver II is running for re-election to the U.S. House of Representatives. Sean Smith is running in the 2024 Republican primary, and William Truman Wayne is running as a Libertarian.

U.S. representatives serve two-year terms.



Democrats

Emanuel Cleaver II (incumbent /actual)

Political bio / Biografía política

Emanuel Cleaver has been in Congress since 2005. He is former chair of the Congressional Black Caucus. A Methodist minister, Cleaver became active as a civil rights leader who won a seat on the Kansas City Council in 1979 and served there until 1991 when he became the city’s first Black mayor. He served two terms.

Desde el 2005 Emanuel Cleaver ha estado en el Congreso . Fue presidente del Comité Negro del Congreso (Congressional Black Caucus). Cleaver, un ministro metodista, fue activista a favor de los derechos civiles. Ganó un puesto en el Consejo de Kansas City en 1979 y sirvió allí hasta 1991, cuando se convirtió en el primer alcalde negro de la ciudad. Cumplió dos mandatos.

Policy positions / Posturas políticas

Cleaver says his congressional career has focused on constituent services and getting federal funding for local projects, more so than engaging in partisan political fights. He has called for greater civility in Congress. Cleaver has sponsored or co-sponsored legislation to lower housing costs, strengthen Social Security and expand funding and access to programs like Head Start, Meals on Wheels and public education. He supports abortion rights and a ban on assault-style weapons. He supports raising the federal minimum wage to $15 an hour and the need for the United States to continue its support of Ukraine in its war effort.

Cleaver afirma que su carrera en el Congreso se ha centrado en proveer servicios a los ciudadanos y en conseguir financiación federal para proyectos locales, mientras trata de evitar participar en luchas políticas partidistas. Ha abogado por un mayor civismo en el Congreso. Cleaver ha patrocinado o colaborado con otros para patrocinar leyes para reducir el costo de la vivienda, reforzar la Seguridad Social y ampliar la financiación y el acceso a programas como Head Start, Meals on Wheels y la educación pública. Apoya el derecho al aborto y la prohibición de las armas de asalto. Apoya el aumento del salario mínimo federal a 15 dólares la hora y la necesidad de que Estados Unidos siga apoyando a Ucrania en su esfuerzo bélico.

Republicans

Sean Smith

Political bio / Biografía política

Sean Smith is in his first term on the Jackson County Legislature. He twice ran unsuccessfully for the Missouri House of Representatives before winning his seat on the county legislature. He makes his living as a consultant for a software company and owns rental properties. He and his wife have five grown children.

Sean Smith está cumpliendo su primer mandato en la asamblea legislativa del condado de Jackson. Se postuló dos veces sin éxito a la Cámara de Representantes de Missouri antes de ganar su puesto en la legislatura del condado. Se gana la vida como consultor para una empresa de programación y es dueño de propiedades en alquiler. Con su esposa tienen cinco hijos adultos.

Policy positions / Posturas políticas

Smith says his campaign focuses on safety, security and success. Safety to him means reducing crime and increasing enforcement. Smith wants the federal government to put 200,000 more police officers on the street nationwide. “Security focuses on reinforcing security at our borders and ensuring the U.S. national defense is capable of meeting modern threats from abroad,” he says. As for “success,” Smith says he wants to help first-time homeowners by reducing costs like taxes and insurance. Smith also wants the government to take steps to reduce the growing costs of fuel, food and utilities.

Smith afirma que su campaña se centra en la seguridad, la protección y el éxito. Para él, la protección significa reducir la delincuencia y aumentar el cumplimiento de la ley. Smith quiere que el gobierno federal ponga 200.000 policías más en las calles de todo el país. Afirma que "La seguridad se centra en reforzar nuestras fronteras y garantizar que la defensa nacional de Estados Unidos sea capaz de hacer frente a las amenazas modernas procedentes del extranjero". En cuanto al "éxito", Smith dice que quiere ayudar a los nuevos compradores de vivienda, reduciendo costos como los impuestos y el seguro. Smith también quiere que el gobierno tome medidas para reducir los crecientes costos del combustible, los alimentos y los servicios públicos.

Libertarians

William Truman (Bill) Wayne

Political bio / Biografía política

William Truman “Bill” Wayne was born in Iowa and retired from the Air Force after 21 years in 1986. He lives in Warrensburg where he and his late wife, Sandra, owned a bed and breakfast from 1988 until 2016. He has run unsuccessfully for the Missouri legislature as a Libertarian multiple times, most recently in 2022.

William Truman,” Bill" Wayne nació en Iowa y se retiró de la Fuerza Aérea, tras 21 años en 1986. Vive en Warrensburg, donde él y su difunta esposa, Sandra, fueron propietarios de una casa de huéspedes desde 1988 hasta el 2016. Se ha postulado sin éxito a las elecciones legislativas de Missouri como libertario en varias ocasiones, la última en el 2022.

Policy positions / Posturas políticas

Wayne says that he is socially tolerant, economically conservative and a strong advocate for gun rights. He believes the government’s war on drugs has “done more harm than good” by fostering gang violence. Therefore, he would legalize drugs that are now illegal. Wayne believes that government has too much control over our lives. He would end the income tax. He would liberalize and simplify immigration laws. And while he supports a strong national defense, he would end “wasteful proxy wars.” He favors negotiated settlements of the wars in Ukraine and Gaza. He thinks abortion laws should be left to the states.

Wayne se declara tolerante en cuestiones sociales, conservador en cuestiones económicas, y firme defensor del derecho a las armas. Cree que la guerra del gobierno contra las drogas "ha hecho más mal que bien" al fomentar la violencia de las bandas. Por lo tanto, legalizaría las drogas que ahora son ilegales. Wayne cree que el gobierno tiene demasiado control sobre nuestras vidas. Pondría fin al impuesto sobre la renta. Haría más sencillas y flexibles las leyes de inmigración. Y aunque apoya una defensa nacional fuerte, pondría fin a las "pequeñas guerras derrochadoras entre clientes de las grandes potencias". Está a favor de acuerdos negociados en las guerras de Ucrania y Gaza. Cree que las leyes sobre el aborto deben dejarse en manos de los estados.