Cómo un periódico radicado en St. Louis encendió la chispa de la Revolución Mexicana

El reformista y activista mexicano Ricardo Flores Magón fue clave en la difusión de las ideas y principios que desembocaron en la Revolución Mexicana de 1910, y lo hizo desde Estados Unidos.

Tras huir de México en 1903 luego de su tercer arresto por oponerse al presidente Porfirio Díaz — quien gobernó el país bajo una dictadura que limitaba las libertades individuales y la libertad de prensa — y después de sobrevivir a un intento de asesinato en Texas, Flores Magón puso su mirada en St. Louis.

"St. Louis fue, en esencia, un santuario para él," dijo el historiador e investigador de Mex Stl, Francisco Pérez. "Estaba lo suficientemente lejos del alcance del dictador, pero también contaba con una política radical que coincidía con sus ideas de defender la democracia y a la clase trabajadora."

Ese santuario no duraría mucho. En 1907, Flores Magón huyó de St. Louis para evadir su captura por parte del detective privado Thomas Furlong, contratado por el gobierno mexicano con la esperanza de extraditarlo a México. Pero los casi dos años que Flores Magón vivió en St. Louis fue decisivo para la formación y consolidación de su pensamiento.

"Flores Magón se radicalizó gracias a otros habitantes de St. Louis y al movimiento obrero de St. Louis," dijo Pérez, y agregó que durante ese periodo Flores Magón conoció a la activista política Emma Goldman, al líder sindical Samuel Gompers y a la sufragista Jane Addams. "Aquí, Ricardo Flores Magón comenzó a cuestionar todo tipo de poder y aquí entendió la importancia de construir un movimiento impulsado por la gente."

/ Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana / Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana Ricardo Flores Magón y su hermano, Enrique Flores Magón, alrededor de 1914, en un lugar desconocido.

Fue desde su departamento en Midtown, en St. Louis, que Flores Magón escribió y distribuyó el periódico Regeneración.

Los ejemplares eran introducidos de contrabando a 20.000 lectores en todo México y Estados Unidos mediante sobres ocultos en trenes de carga. La publicación de izquierda visibilizó el creciente aumento de la desigualdad económica, la explotación laboral y la corrupción política en ambos países.

"Conectó las luchas de la clase trabajadora estadounidense con las de la clase trabajadora mexicana," dijo Pérez. "St. Louis fue ese vínculo para un movimiento obrero internacional en ese momento: para que los trabajadores lucharan por su derecho a formar sindicatos y a alzar la voz contra la explotación."

En 1905, Flores Magón fundó el Partido Liberal Mexicano y se convirtió en su dirigente más visible.

Flores Magón dejó St. Louis en 1907. Aunque el detective Furlong lo capturó poco después en Los Ángeles, el gobierno mexicano no logró su extradición. En los años siguientes, Flores Magón fue encarcelado en varias ocasiones por conspiración bajo las leyes de neutralidad de Estados Unidos, aunque aun así logró sacar de contrabando sus escritos para su publicación.

"Él dijo, y cito: 'Que el papel sea mi mayor arma'," dijo Pérez.

/ Archivo Magón / Archivo Magón La portada de la primera edición impresa de Regeneración en St. Louis, el 25 de febrero de 1905.

En 1911, el presidente Díaz renunció y se exilió tras levantamientos armados en México.

Flores Magón permaneció en Estados Unidos durante la Revolución Mexicana. En 1918, fue declarado culpable de violar la Ley de Espionaje de 1917, la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 y de enviar material considerado indecente por correo. En 1922, fue encontrado muerto en su celda en la penitenciaría de Leavenworth, en Kansas.

Pérez dijo que el legado de Flores Magón sigue siendo recordado por los mexicanos en la actualidad.

"Algunos incluso dicen que la revolución continúa," el afirmó. "La lucha por la democracia continúa hoy. Los mexicanos todavía conectan con su mensaje, con su visión de un México igualitario y democrático".

Esta semana, Pérez llevará la historia de Flores Magón a una audiencia de St. Louis como parte de la serie de conferencias de los sábados del Museo de Historia de Missouri.

Dijo que la vida y obra del revolucionario son clave para entender las conexiones internacionales de St. Louis a lo largo de la historia, así como los problemas contemporáneos que enfrentan tanto estadounidenses como mexicanos hoy en día.

"Los estadounidenses y los mexicanos han llegado a enfrentarse a las siguientes preguntas: ¿Qué significa ser estadounidense? ¿Qué es la democracia? ¿Cómo debería verse? ¿Quiénes deberían ser incluidos?," el dijo. "Estamos volviendo a debatir estas preguntas, como lo hicimos a finales del siglo 19 y principios del siglo 20."

Para conocer más sobre cómo Flores Magón conectó las luchas de la clase trabajadora estadounidense con las de la clase trabajadora mexicana, cómo el movimiento obrero de St. Louis moldeó su visión del mundo y por qué, más de un siglo después, la política del activista sigue resonando, escuche St. Louis on the Air en Apple Podcasts, Spotify, o YouTube , o haga clic en el botón de reproducción a continuación.

