Una educadora de Olathe es nombrada Maestra del Año de Kansas. Sus alumnos te dirán por qué

Los alumnos de la escuela primaria Central Elementary School de Olathe saben lo que hace a una buena maestra: debe tener paciencia y sentido del humor, y saber cómo hacer que el aprendizaje sea divertido.

Están de suerte porque Rachel Marlow, la maestra de música de la escuela, tiene todas esas habilidades y muchas más.

“Es muy inteligente y talentosa, muy amable, buena maestra de enseñanza, le encantan los niños y tiene un espíritu de buena onda”, dijo Remy Slyter, una alumna de cuarto grado.

Los alumnos de la escuela primaria Central no son los únicos que piensan que Marlow es una maestra excelente. Entre más de 100 candidatos, el departamento de educación del estado la nombró Maestra del Año de Kansas para el 2026 .

Cada año, el departamento de educación selecciona a un educador que represente la excelencia en la enseñanza. En una ceremonia de entrega de premios celebrada el mes pasado en Wichita, Marlow dijo que se sentía honrada por el reconocimiento de sus compañeros.

Marlow dice, “cuando estás sentado en una sala llena de jóvenes que desean convertirse en docentes, algunos de los cuales están junto con maestros actuales en la universidad para convertirse en maestros en un futuro próximo, y con personas que ya se han jubilado hace tiempo, es muy gratificante pensar que me hayan elegido entre toda esta excelencia de personal para representar a los maestros de Kansas”.

Marlow dijo que comenzó a enseñar cuando era niña, reuniendo a los niños del vecindario para montar espectáculos y bailes. Obtuvo su título en educación musical y comenzó su carrera docente en una escuela privada antes de obtener su maestría en educación especial.

Jodi Fortino / KCUR 89.3 Los alumnos de la escuela primaria Central destacaron las habilidades musicales de su maestra Rachel Marlow después de que fuera nombrada Maestra del Año de Kansas.

Hace cuatro años, pasó a la enseñanza musical, después de impartir clases de educación especial durante varios años en la escuela primaria Central Elementary.

Aunque Marlow sea modesta en cuanto a su experiencia docente, sus alumnos no lo son. Hablan sin parar de sus habilidades para el canto, su sentido del humor y su amabilidad, pero hay que tener en cuenta que la buena voluntad no llega muy lejos.

Remy dice, “me alegro de que no sea tan amable, porque si eres demasiado amable, entonces no enseñas realmente mucho. Pero tiene la medida justa de amabilidad y la medida justa de enseñanza, porque es una maestra muy buena y con mucho talento”.

Una de las formas en que Marlow se asegura de que los alumnos aprendan es haciendo que sus clases sean divertidas. Los alumnos hablaban de los juegos que ha creado, como el de una búsqueda del tesoro el primer día de clase. Otros apreciaron la oportunidad de poder tocar música de la obra de “Wicked” o “Moana” con la flauta dulce.

Avery Collins, una alumna de quinto grado, dijo que los estudiantes son bien premiados por escuchar en clase. Su clase pudo cantar el himno nacional en una excursión a un partido de los Monarchs.

“Ella planea cosas muy divertidas y muchas excursiones, y estas ocupan parte del día escolar, así que tal vez pierda matemáticas o algo así”, dijo Avery.

Otros alumnos esperan con ilusión poder interpretar las canciones que compone Marlow. Elliot Mowry, alumno de cuarto grado que también está en su clase de coro, recuerda rápidamente una canción sobre los Twinkies.

“Ella solo compone canciones, pero las hace divertidas y que sean relevantes para nosotros”, afirma Elliot.

Jodi Fortino / KCUR 89.3 Los alumnos de la maestra de música Rachel Marlow, de la escuela primaria Central Elementary, dicen que sus canciones favoritas para interpretar son las que son compuestas por ella misma.

La alegría en su clase tiene un propósito. Marlow afirma que la música acompaña a las personas en todas las etapas de la vida, especialmente cuando se sienten decaídas. Sus alumnos trabajan duro todo el día en sus estudios y en otras actividades.

“Así que en mi clase hay momentos en los que simplemente difundimos alegría, nos reímos y la pasamos bien”, explica Marlow. “Estamos aprendiendo a tocar instrumentos y, a veces, cometo un error con alguno de ellos, pero nos reímos y no pasa nada”.

Los alumnos también están aprendiendo lecciones más profundas.

“Es muy positiva consigo misma y ayuda a los demás, y nunca se rinde ante nada”, dijo AJ, alumno de quinto grado, que consiguió los papeles de una ola en el océano y un cocinero en una producción de “La Sirenita” después de que Marlow le ayudó a audicionar.

El departamento de educación del estado dijo que muchas de las cartas de nominación de Marlow destacan su compromiso con la creación de un espacio diverso e inclusivo para que los estudiantes aprendan. Esos valores se reflejan en la música que crea, según Jas, estudiante de cuarto grado.

Jodi Fortino / KCUR 89.3 Rachel Marlow, maestra de música en la escuela primaria Central Elementary, enseña a sus alumnos sobre la actriz y cantante Selena Gomez para celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Jas dijo que lo que más le gusta de la clase de Marlow son las canciones con mensajes sobre ser amable con los demás. Dijo que Marlow les enseña que todas las personas “son una”, aunque tengan culturas, colores de piel o idiomas diferentes.

Jas dijo, “ella es como: “Respeta a todo el mundo, aún a un estudiante”, y es amable con todos”.

Lo que ayuda a Marlow a superar los días difíciles es cuando los alumnos entran corriendo en la clase y le cuentan que han aprendido una nueva canción o le enseñan algo nuevo.

“Algunos de nuestros niños, simplemente tienen dificultades para integrarse en la escuela”, dijo Marlow. “Espero que la música sea un lugar donde puedan encontrar su lugar, donde puedan participar, donde puedan interactuar con niños con los que quizá no interactúan en otros lugares, y que, con suerte, puedan encontrar una pasión que les acompañe a lo largo de su vida”.