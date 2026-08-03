Los niños de Kansas City necesitan útiles escolares otra vez. Aquí le decimos dónde donarlos y cómo encontrarlos

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Mientras los estudiantes del área de Kansas City se preparan para regresar a clases el próximo mes, es probable que sus familias estén revisando minuciosamente las listas de los lápices n.º 2, cuadernos de composición, cuadernos de tres anillos y otros útiles escolares que necesitarán.

Sin embargo, comprar todo lo que está en la lista de materiales escolares de sus hijos puede representar un gasto para las familias de un promedio de $146.45 dólares a nivel nacional, sin incluir ropa, zapatos ni aparatos electrónicos.

Por eso, los distritos escolares locales, las empresas y las organizaciones se están asegurando de que para agosto, los estudiantes tengan todo lo que necesitarán cuando regresen a las aulas.

Jon Hile, director ejecutivo de la Fundación Educativa de las Escuelas Públicas de Kansas City , dijo que los niños se sienten ansiosos cuando no están preparados, pero que un evento anual de regreso a clases organizado por el distrito y la fundación puede ayudar.

Hile dijo, “los niños no deben preocuparse por si tienen o no los útiles adecuados, o si tienen suficientes de los mismos. Nosotros nos encargaremos de eso por ellos, y así podrán seguir pensando en con quién van tomar el almuerzo o cómo será su maestro”.

A continuación, le presentamos las campañas, los repartos gratuitos y las ferias donde las familias pueden encontrar útiles escolares antes del próximo año escolar.

Ciudad de Kansas City, Missouri

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Kansas City pueden recibir mochilas y útiles escolares gratuitos en el KCPS Fest 2026 . Las familias deben inscribirse antes del 1 de agosto para reservar un horario y recoger sus útiles en la fila de servicio desde el auto en la escuela East High School.

También pueden inscribirse para recibir servicios de salud en el lugar, como vacunas, exámenes dentales y exámenes físicos para los deportes.

Hile dijo que el evento es una “una parada que incluye todo” para garantizar que los estudiantes estén listos para el próximo año escolar, incluso cuando las familias se enfrentan al aumento de los precios en las tiendas.

Hile dijo, “el costo de los útiles escolares puede ser un verdadero susto. Creemos que esta es una oportunidad para ayudar a nuestras familias a sobrellevar una situación financiera difícil y asegurarnos de que tengan lo que necesitan”.

Kansas City Public Schools / Kansas City Public Schools En el evento de regreso a clases de las Escuelas Públicas de Kansas City se repartirán mochilas y útiles escolares gratuitos a las familias.

Hile señaló que el evento también es una oportunidad para que la comunidad apoye a los estudiantes, las escuelas y a los maestros de Kansas City. La fundación colabora con Fox 4 Love Fund for Children para recolectar donaciones antes de la campaña.

ScrapKC está organizando una campaña comunitaria de regreso a clases que va hasta finales de agosto en lugares específicos de recolección ubicadas en toda la zona metropolitana.

La alcaldesa interina Ryana Parks-Shaw también organizará el 1ro de agosto, evento anual “Operation Backpack” . Las familias pueden recibir mochilas, útiles escolares, tabletas, puntos de acceso a Internet y más de forma gratuita, hasta agotar existencias.

El reparto desde la ventanilla de autoservicio en Swope Park está abierto únicamente a los residentes de Kansas City, Missouri.

El Consejo Vecinal de Ivanhoe repartirá mochilas y útiles escolares el 8 de agosto durante el Mercado Agrícola de Ivanhoe . El reparto se llevará a cabo de las 10 a. m. al mediodía en el Centro Vecinal de Ivanhoe, ubicado en la Avenida 3700 Woodland, conforme vayan llegando hasta agotar todas las existencias.

El reparto de estos está abierto a niños de entre 4 y 16 años, quienes deben estar acompañados por un padre de familia o tutor para recibir una mochila y los útiles escolares. La organización indicó que los participantes deben completar una de las actividades para recibir los útiles.

En el Centro Comunitario de Ivanhoe, el grupo está recibiendo donaciones de útiles escolares nuevos hasta el 5 de agosto, incluyendo mochilas, cuadernos, bolígrafos y lápices, borradores, crayones, marcadores, reglas, tijeras, carpetas, cuadernos con anillos, calculadoras y barras de pegamento —o estuches escolares de Raymond Geddes .

Las donaciones pueden entregarse en el Centro Comunitario de Ivanhoe o se puede hacer una contribución económica en línea . La organización también busca voluntarios para organizar las donaciones y ayudar durante el reparto.

Otras iglesias y empresas locales organizarán campañas de recolección de útiles escolares, entre ellas el Centro de New Generation Christian Center el 1 de agosto, la Iglesia de The Way Church el 8 de agosto. Y la Iglesia de High Point Community Church llevará a cabo una entrega por la ventanilla de autoservicio el 7 de agosto.

Square Rootz KC y Duffel Bag Apparel tienen como objetivo regalar 200 “mochilas de afirmaciones positivas” llenas de útiles escolares.

El Distrito Escolar de Center espera que el 8 de agosto alrededor de 1,000 niños y sus familiares asistan a su fiesta anual de regreso a clases.

En la Escuela Center High School, habrá una feria de recursos, juegos, obsequios y comida de 10 a.m. a 1 p.m. Los estudiantes también podrán conocer a su director, inscribirse en las clases y recibir vacunas.

Un portavoz señaló que el distrito también agradece cualquier donación de útiles escolares, incluidas mochilas transparentes para estudiantes de secundaria y preparatoria.

El Guadalupe Centers ofrecerá a las familias útiles escolares gratuitos, así como cortes de cabello, comida y más en una campaña que se llevará a cabo el 8 de agosto . La organización pidió a las familias que se registren con anticipación para poder planificar la cantidad adecuada de mochilas.

Condado de Jackson, Missouri

La Liga de Servicios Comunitarios de Independence está aceptando donaciones de $50 dólares para entregar una mochila completamente equipada por cada niño hasta el 31 de julio.

El 22 de agosto, la organización distribuirá esos útiles en una feria de regreso a clases en el Cable Dahmer Arena. Las familias deberán inscribir previamente a sus hijos para recibir una mochila nueva, útiles escolares y un par de zapatos.

La feria está dirigida a los residentes de Independence, pero CSL indicó que en sus otras localidades organizarán eventos adicionales de regreso a clases.

El Centro Comunitario DNA en Independence ofrecerá el 16 de agosto, material escolar gratuito, mochilas, cortes de cabello y trenzado de cabello a las familias que se registren con anticipación.

Cargo for Kids , una organización sin fines de lucro vinculada a la tienda Cargo Largo, acepta donaciones y entrega cientos de mochilas llenas de materiales escolares y artículos de higiene al Distrito Escolar de Independence.

The Big Biscuit está recibiendo útiles escolares nuevos y sin usar en cualquiera de sus locales del área de Kansas City. Hasta el 16 de agosto, los clientes que coman en el restaurante y traigan una donación podrán participar en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo de 100 dólares.

FosterAdopt Connect también está recibiendo donaciones antes de su campaña de regreso a clases programada para el 1 de agosto.

Un grupo de iglesias locales de Lee’s Summit está entregando útiles escolares gratuitos a las familias.

El 14 de agosto, la entrega será de 6:30 a 8 de la noche, en la Escuela Secundaria Bernard Campbell. Está abierta a cualquier niño matriculado en una escuela desde preescolar hasta la preparatoria, pero se basa en las listas de útiles escolares del Distrito Escolar de Lee’s Summit.

Los Servicios Sociales de Lee’s Summit están organizando una tienda de materiales escolares hasta el 14 de agosto para las familias de su área de servicio. Cada niño recibirá una mochila, un conjunto de ropa nueva y útiles escolares adecuados para su escuela y grado específicos.

Se puede encontrar más información en el sitio de la red de esta organización sin fines de lucro sobre cómo inscribirse, organizar una colecta o hacer donaciones al programa.

Condado de Clay, Missouri

Las Escuelas de North Kansas City organizarán el 27 de agosto, una feria de recursos comunitarios que incluirá servicios de salud, apoyo académico y apoyo comunitario.

Las familias podrán acceder a las vacunas obligatorias y a exámenes de la vista y de audición para sus hijos. También podrán recibir apoyo para inscribirse en Medicaid y en el programa de comidas escolares gratuitas o de precio reducido.

Habrá intérpretes disponibles para ayudar a las familias multilingües.

Midori Carpenter, directora ejecutiva de la Fundación Educativa de las Escuelas de North Kansas City , dijo que a algunas personas les sorprende saber que aproximadamente la mitad de los estudiantes del distrito reúnen los requisitos para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido.

Sin embargo, Carpenter señaló que sus familias no están a salvo de las dificultades económicas que enfrentan muchas otras personas, y quieren que comiencen el año escolar con todo lo necesario.

Carpenter dijo, “realmente queremos que nuestros estudiantes sepan que tienen un lugar en nuestras escuelas y que nos preocupamos por ellos. Queremos que entren por las puertas sintiendo que tienen todo lo que necesitan para triunfar, que tienen todo lo que cualquier otro niño tendría”.

Carpenter señaló que también habrá juegos, actividades y premios para las familias y sus hijos. Se recomienda la preinscripción, especialmente para las vacunas, pero no es obligatoria.

El 7 de agosto se llevará a cabo una campaña de donación llamada ”stuff the bus” en el Walmart de Gladstone. La fundación organizará una recaudación de fondos de $22,000 dólares para proporcionar a las escuelas los recursos necesarios para comprar útiles escolares, mochilas, ropa y artículos de higiene.

Kansas City, Kansas, School Foundation for Excellence / Kansas City, Kansas, School Foundation for Excellence Las familias del condado de Wyandotte recibieron mochilas y útiles escolares gratuitos en la feria anual del año pasado, organizada por la Fundación para la Excelencia de KCK y las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas.

Condado de Wyandotte, Kansas

Las familias del condado de Wyandotte pueden asistir a un evento de regreso a clases para acceder a una amplia gama de recursos. La Fundación para la Excelencia de KCK y las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, organizan su feria anual el 1 de agosto en Homefield KC.

Los estudiantes podrán recibir mochilas, útiles escolares, cortes de cabello y libros de la Biblioteca Pública de Kansas City, Kansas, de manera gratuita. También podrán recibir vacunas, exámenes de la vista, exámenes dentales y exámenes físicos en el lugar para las actividades deportivas de la escuela.

Además, estarán presentes docenas de agencias de servicios sociales para atender a las familias, y se ofrecerá apoyo a quienes hablen varios idiomas.

Irene Caudillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Excelencia Escolar de Kansas City, Kansas , dijo que el evento tiene como objetivo motivar a los niños para que se entusiasmen con la escuela y brindar a las familias un poco de alivio financiero.

Caudillo dijo, “esta es su oportunidad no solo de obtener lo que necesitan en cuanto a vacunas y mochilas, sino también de acceder a los recursos de la comunidad para informarse mejor sobre lo que podrían necesitar más adelante”.

Kansas City, Kansas, School Foundation for Excellence / Kansas City, Kansas, School Foundation for Excellence Las familias del condado de Wyandotte recibieron mochilas y útiles escolares gratuitos en la feria anual del año pasado, organizada por la Fundación para la Excelencia de KCK y las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas.

Caudillo dijo que las familias pueden simplemente presentarse para llevarse una mochila y útiles escolares, pero se perderían algunas actividades divertidas, como la presentación del equipo de porristas de los Chiefs, un camión con helados y los productores de leche que repartirán su producto.

Las familias pueden registrarse al llegar al evento para recibir mochilas gratuitas y otros servicios.

Condado de Platte, Missouri

Las familias del condado de Platte pueden recibir recursos para el regreso a clases en la feria anual de Equal Start . El evento está abierto a todas las familias que tengan estudiantes matriculados en una escuela del condado de Platte y cumplan con los requisitos de ingresos.

Replenish KC está aceptando donaciones en línea o en persona de sus socios comunitarios para distribuirlas entre las familias del Distrito Escolar de Park Hill. La organización también organizará un evento por la ventanilla de autoservicio en el Centro de Ropa de la PTA del distrito, donde los estudiantes podrán recibir una mochila llena de útiles escolares, calcetines nuevos y ropa interior.

Condado de Johnson, Kansas

Las Escuelas Públicas de Olathe organizan dos eventos exclusivos para invitados con el fin de proporcionar útiles escolares y otros recursos esenciales a los estudiantes que se encuentran en situación de riesgo, incluidos aquellos sin hogar.

El tribunal Municipal de la Ciudad de Olathe está aceptando donaciones de útiles escolares por un valor de 15 dólares a cambio de un crédito de 50 dólares para multas de tránsito o de estacionamiento. La campaña se extenderá hasta el 4 de agosto con el objetivo de entregar más de 2,500 mochilas a los estudiantes más vulnerables de la ciudad.