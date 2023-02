Una campaña de Kansas compró anuncios del Super Bowl para cambiar la imagen de Jesucristo

El vídeo en blanco y negro abre con un joven negro, rodeado de seguidores, un "influencer" que se mueve en una escena que parece sacada de las protestas #BlackLivesMatter del 2020.

Luego se muestra al hombre abrazando a un policía blanco y una voz que dice "un día defendió algo en lo que creía". Pero la autoridad intentó callarlo. Las palabras "Jesús fue cancelado" parpadean en la pantalla.

La voz dice, "lo clavaron en una cruz".

Fue titulado como "The Influencer", en abril el vídeo de 30 segundos se publicó en YouTube y hasta la fecha ha acumulado casi 12.2 millones de visitas. Es sólo una de las piezas de la multimillonaria campaña publicitaria "He Gets Us", financiada por lo que hasta ahora había sido una tranquila y adinerada organización sin fines de lucro llamada Servant Foundation, una entidad de Overland Park que opera bajo el nombre de The Signatry.

Este domingo, la campaña "He Gets Us" emitirá dos anuncios durante el Super Bowl, gastando 20 millones de dólares para difundir la marca de Jesús como un tipo que sentía empatía por los pobres, que era activista o que estaba tan harto de la política como el resto de nosotros.

La campaña, que según sus creadores costará, en su totalidad, $1.000 millones de dólares, intenta eliminar la idea de que Jesús pertenece a los conservadores o a una comunidad religiosa, sustituyendo el odio por un ser humano que ama y perdona.

Gerard J. Tellis, catedrático nombrado bajo el Neely Chair of American Enterprise en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, afirma, "Se trata de un cambio de imagen de Cristo como revolucionario"

Jason Vanderground, presidente de Haven Creative Hub, una empresa de branding y marketing que trabaja en la campaña, explica que el proyecto comenzó en marzo del año 2021 con una pregunta.

Dijo, "era una pregunta muy preocupante, y decía: ¿Cómo la historia de amor más grande del mundo se hizo conocida como un grupo de odio?".

Vanderground dijo que, "en realidad, la idea de Jesús, como marca, es bien recibida entre el pueblo estadounidense. Es que su marca se ha asociado con algunas de estas otras cosas".

Vanderground dijo que la campaña se construyó en torno a un estudio de mercado cuyo objetivo eran los "escépticos que son espiritualmente abiertos".

Dijo, "muchas, muchas veces descubrimos que cuando miran al cristianismo, ven, por desgracia, hipocresía y prejuicios y discriminación.Y a veces es porque esas cosas han sucedido. Otras veces es porque eso es realmente lo que se ha perpetuado a través de los medios de comunicación, a veces a través de la tecnología, a través del sistema universitario, la idea de que sostener una creencia es inherentemente odiar al otro."

¿Quién está financiando a "He Gets Us"?

Hasta ahora, el único donante que se ha declarado propietario de la campaña es el multimillonario David Green, fundador y consejero delegado de Hobby Lobby, que en el 2014 ganó un caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que eximió a algunas empresas con fuertes creencias religiosas de proporcionar a sus empleados con algunos tratamientos anticonceptivos.

Vandergroup dijo que los donantes de The Signatry quieren permanecer en el anonimato, aunque confirmó que Green y otras 50 familias están financiando el esfuerzo.

Green mencionó la campaña "He Gets Us" en noviembre a Glenn Beck, el presentador conservador de radio y televisión, diciendo que el gobierno viene por los cristianos, que son vistos "como los que odian".

Dijo, "así que queremos decir - nosotros siendo muchas personas diferentes- él nos entiende. Nos comprende a todos. Ama a quienes odiamos. Tenemos que hacérselo saber al público y crear un movimiento, de verdad".

Vanderground dijo que, desde principios del año 2022, los anuncios "He Gets Us" han aparecido en Internet, en carteles publicitarios y durante eventos deportivos televisados, como carreras de NASCAR y partidos de béisbol y fútbol americano. Los anuncios ofrecen a los espectadores la posibilidad de conectarse con grupos de lectura de la Biblia, recibir mensajes de texto de apoyo o ponerse en contacto con una iglesia local.

Tellis, profesor de mercadotecnia, dijo que le impresionó la campaña porque hace dos cosas que les dice a sus alumnos que hagan: ser creativos y polémicos, porque ambas cosas llamarán la atención sobre los anuncios. El público de la campaña al que se quiere llegar son los jóvenes, que tienen opiniones más liberales y suelen ver muchos deportes.

Pero, en última instancia, Tellis cree que la campaña no tendrá éxito, a pesar de su trasfondo religioso. "No creo que tenga éxito", dijo "porque cuando estas personas vayan a estos lugares conservadores y escuchen las homilías, se desanimarán y no irán por segunda vez".

La campaña también corre el riesgo de desanimar a los creyentes. Natasha Crain, una bloguera popular y podcaster cristiana, criticó la campaña porque, según ella, al hacer hincapié en la humanidad de Jesús, minimiza el hecho de que los cristianos también lo consideren divino.

"El Jesús de esta campaña no es más que un humano inspirador que se relaciona con nuestros problemas y se preocupa mucho por una versión culturalmente aceptable de la justicia social", escribió en su blog. "Debido a esto, He Gets Us tiene el potencial de dañar la comprensión pública de Jesús", escribió Crain. "La gente necesita saber que Jesús es nuestro Salvador, no un amigo compasivo".

¿Cómo se gasta el dinero?

Según su última declaración de impuestos, los ingresos netos de Signatry en el 2021 fueron de casi $977 millones de dólares, y los 20 millones de dólares del grupo para la campaña "He Gets Us" no son su única donación, ni siquiera la mayor.

Por mucho, sus mayores beneficiarios son, varios fondos asesorados por donantes, que permiten a particulares contribuir a una organización sin fines de lucro que desembolsa los fondos. Una de sus mayores donaciones en el 2021 fue de 51 millones de dólares a la National Christian Foundation, la organización de caridad más grande del país. Otros 48 millones se destinaron a Every Home for Christ, una organización misionera internacional.

La lista de beneficiarios de subvenciones más pequeñas incluyen múltiples iglesias individuales, organizaciones dedicadas a difundir el Evangelio, universidades cristianas, centros de asesoramiento contra el aborto -a menudo llamados centros de crisis del embarazo- y grupos antiaborto, varios museos religiosos, editoriales, organizaciones legales y grupos de hermandad cristiana.

Una pequeña donación de $5.000 dólares, se destinó a la Academy for Climate and Energy Analysis Inc. en Shawnee (Kansas), un grupo que niega la idea del cambio climático y cuyo portavoz es el ex meteorólogo Mike Thompson, ahora senador republicano por el estado de Kansas en el condado de Johnson.

También recibieron subvenciones diversos grupos no religiosos, como el Hospital de Children's Mercy, la sinfónica de Kansas City, la Kansas Humane Society, el fondo de la Universidad de Kansas y el Centro Comunitario Judio.

Otras subvenciones importantes son: