Demócrata de Kansas City intenta insertar una disposición anti-ICE de ley

TOPEKA — La actividad de agentes de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en Kansas City y en todos los Estados Unidos inspiró a una legisladora estatal demócrata a intentar apropiarse del proyecto de ley de un republicano que decía: “ICE no tendrá jurisdicción ni poder dentro del estado de Kansas ni de sus subdivisiones políticas.”

La representante Susan Ruiz, demócrata de Shawnee, propuso el miércoles en el pleno de la Cámara revisar el texto del proyecto de ley de la representante republicana Rebecca Schmoe, que establecía que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud no tienen poder en Kansas.

En lugar de organizaciones internacionales, Ruiz insertó ICE.

“Tenemos que levantarnos”, dijo Ruiz. “Y al menos necesitamos decir — cada comunidad, cada ayuntamiento, cada comisionado de cada condado debe hacer una declaración para decir que ICE no es bienvenido en sus comunidades, y que, si están allí, deben ser sin máscara y bien identificados, y deberían llevar cámaras corporales.”

Ruiz basó la explicación de su enmienda en la reciente muerte de la exresidente de Kansas City Renee Good, a quien un agente de ICE disparó y mató a quemarropa a través del parabrisas de Good en Minneapolis.

“La tragedia siempre ocurre porque las personas que consiguen ese tipo de trabajos o se dedican a esos no tienen mucha formación. Y lo vimos”, dijo Ruiz. “Vimos todos los vídeos y puedes verlos tú mismo.”

Ruiz relacionó la actividad de ICE en todo el país con Kansas City, describiendo los efectos de una mayor presencia de agentes de inmigración. Menos gente va a trabajar, ir al supermercado y a las escuelas, dijo.

Mencionó informes de noticias sobre una redada de una horda de vehículos ICE en Kansas City, Missouri, dirigida por ICE en gasolineras y especulaciones sobre que ICE utilizara el área de Kansas City como base de concentración, lo cual no ha sido verificado.

Schmoe, un republicano de Ottawa, propuso el Proyecto de Ley 2204 de la Cámara en 2025. Fue la primera ley debatida en el pleno de la Cámara en la sesión legislativa de 2026, que comenzó el lunes.

Cuando los demócratas le presionaron para que explicara la motivación detrás del proyecto de ley, Schmoe dijo que su propósito era cerrar “una laguna que puede ser explotada”.

“Un grupo de mis electores acudió a mí y estaba muy preocupado porque entidades globales tomaran decisiones para Kansas, en lugar de para los habitantes de Kansas”, dijo.

Durante una audiencia en marzo de 2025 sobre el proyecto de ley, un alto miembro del personal legislativo lo calificó como “un proyecto de ley declarativo tal como es cualquier cosa” y puso en duda si las organizaciones internacionales objetivo tienen alguna autoridad existente en el estado.

Schmoe impugnó la enmienda de Ruiz, y un comité de normas decidió que no era pertinente, deteniendo el esfuerzo de Ruiz.

La Cámara votó el jueves para aprobar el proyecto de ley de Schmoe siguiendo las líneas partidistas, con 85 votos a favor y 35 en contra. Debe ser aprobada por el Senado antes de llegar al despacho del gobernador.

Traducido por Claudia Amaro.

This story was originally published by Kansas Reflector.