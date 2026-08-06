La campaña ‘vota no’ declara Victoria, rechazando la enmienda constitucional por un amplio margen

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El martes, los votantes de Kansas rechazaron abrumadoramente una propuesta para modificar la constitución estatal y elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Kansas, frustrando así un plan largamente anhelado por los republicanos, quienes buscan fallos más conservadores en temas como el aborto y la financiación escolar.

Alrededor del 62% de los habitantes de Kansas votó “no” a la enmienda constitucional, con un recuento de 546,640 votos a las 10:30 p.m.

La boleta de las elecciones primarias planteaba a los votantes una propuesta para eliminar un sistema de 68 años de antigüedad para la selección de magistrados del máximo tribunal; un sistema que surgió tras un escándalo en una época en la que los magistrados eran elegidos por votación y el gobernador tenía control total sobre la selección de sus sustitutos.

En su lugar, la enmienda habría otorgado a los votantes la facultad de elegir a los candidatos a la Corte Suprema, y a los grandes donantes, el poder de influir en las decisiones del tribunal.

Danedri Herbert, presidenta del Partido Republicano de Kansas, advirtió el martes por la mañana que la votación sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema era “la elección más importante de nuestras vidas”.

“Sí, sé que todo el mundo dice eso cada año”, comentó Herbert. “Pero en este ciclo electoral, es verdad”.

En un video publicado en redes sociales, Herbert afirmó que la enmienda constitucional representaba “la diferencia entre que Kansas se convierta en Detroit o en una tierra de prosperidad”.

Los conservadores han criticado duramente durante mucho tiempo los fallos de la Corte Suprema de Kansas que ratificaron los derechos constitucionales a interrumpir el embarazo y a recibir una financiación adecuada para las escuelas públicas. Planearon modificar el método de selección de los magistrados de la Corte Suprema y, como consecuencia, revocar dichas sentencias.

Contando con mayorías cualificadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, los republicanos de la Legislatura aprobaron una resolución durante la sesión de 2025 para incluir esta enmienda constitucional en la boleta de las primarias de 2026. El objetivo era celebrar la votación en una fecha en la que los votantes independientes no tuvieran otro motivo para acudir a las urnas. Los republicanos poseen una ventaja considerable sobre los demócratas en el estado en cuanto al número de votantes afiliados que participan en las elecciones primarias. La misma maniobra fracasó hace cuatro años, cuando los votantes rechazaron abrumadoramente una enmienda constitucional que habría eliminado el derecho al aborto de la constitución estatal. Dicha enmienda fue rechazada por un margen de 60 a 40 —con la participación de 942.851 habitantes de Kansas— apenas unas semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo del caso Roe contra Wade.

“Creo que mucha gente se siente frustrada al ver este nuevo intento de modificar la constitución simplemente porque a la legislatura estatal no le gusta lo que ha hecho la Corte Suprema”, declaró la representante demócrata Sharice Davids al hablar con la prensa tras votar el martes por la mañana.

“Somos muchos los que discrepamos habitualmente de las decisiones judiciales, pero no se cambia por completo el sistema de elección de los magistrados de la Corte Suprema solo porque no nos gusten algunos de sus fallos”, añadió.

Jessica Tufts / Kansas Reflector El exgobernador John Carlin, a la derecha, señala mientras el expresidente de la Corte Suprema de Kansas, Lawton Nuss, escucha durante un foro del 16 de junio de 2026 en la Universidad Washburn en Topeka. El foro fue organizado por Kansas Appleseed para educar a los votantes sobre la enmienda constitucional.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Kansas, Planned Parenthood Great Plains Votes y Kansas Appleseed unieron fuerzas para formar la coalición “Kansas United for Impartial Courts” (Kansas Unidos por Tribunales Imparciales) en una campaña para oponerse a la enmienda constitucional. Advirtieron que la enmienda permitiría a multimillonarios de otros estados comprar el tribunal.

“Los donantes políticos multimillonarios y los políticos detrás de esta enmienda intentaron comprar nuestra Corte Suprema”, dijo Micah Kubic, director ejecutivo de la ACLU de Kansas. “Intentaron convertir a nuestros magistrados en políticos en venta, todo para poder controlar los fallos del tribunal y arrebatarnos nuestros derechos. Pero esta noche, Kansas dijo que no”.

El fiscal general Kobach, a través de su comité de acción política (PAC) y varios grupos conservadores, inundó los medios de comunicación y los buzones con anuncios que criticaban el proceso de selección actual.

Al hablar en una reunión del Partido Republicano para seguir los resultados el martes por la noche en Wichita, Kobach dijo que la votación “genera mayor certeza” de que los magistrados actuales decidirán los casos que avanzan por el sistema judicial.

“Si hubiera habido un cambio, habría surgido la duda sobre quiénes integrarían finalmente el tribunal que escuche esos casos”, dijo Kobach. “Ahora sabemos que probablemente serán los magistrados actuales, a menos que alguien se jubile”.

Al menos 12.8 millones de dólares —gran parte de ellos provenientes de fondos de origen desconocido (*dark money*)— financiaron las campañas a favor y en contra de la medida antes de las elecciones primarias del martes.

El sistema actual es el resultado de un notorio escándalo político conocido como el “triple play” (triple jugada). En 1956, el gobernador republicano en ejercicio, Fred Hall, perdió las elecciones primarias, y el demócrata George Docking derrotó al candidato republicano en noviembre. El presidente de la Corte Suprema, Bill Smith —republicano—, tenía previsto jubilarse antes de terminar su mandato, pero no quería que un demócrata eligiera a su sucesor.

Al comenzar el nuevo año, Smith renunció a la Corte Suprema, Hall dimitió como gobernador y el nuevo gobernador nombró a Hall para ocupar el puesto de Smith en el tribunal.

Al año siguiente, más del 70% de los votantes de Kansas aprobaron una enmienda constitucional que creó un sistema basado en el mérito. Este sistema estableció una comisión de selección en la que los abogados eligen a cinco miembros y el gobernador nombra a otros cuatro. La comisión evalúa a los candidatos para las vacantes en la Corte Suprema y envía tres finalistas al gobernador, quien elige a uno de ellos.

Los magistrados se someten a votaciones de ratificación en las siguientes elecciones generales y, posteriormente, cada seis años.

Tim Carpenter / Kansas Reflector Una trabajadora electoral se prepara para repartir calcomanías de “Voté” entre los participantes del condado de Johnson en la elección primaria del 4 de agosto, con el fin de considerar una propuesta de enmienda constitucional y determinar las nominaciones de los partidos Demócrata y Republicano.

La enmienda constitucional de este año requeriría que los jueces se postularan a cargos públicos, como los candidatos a otros cargos políticos, y eliminaría las restricciones vigentes que impiden a los jueces participar en actividades políticas o recaudar fondos para campañas. La enmienda autoriza a la Legislatura a determinar cómo se llevarían a cabo las elecciones — partidistas o no partidistas, a nivel estatal o en distritos que los legisladores designen.

Los defensores de la enmienda de este año señalan que ningún juez ha perdido jamás una elección de retención.

El representante Bob Lewis, republicano de Garden City, dijo en un anuncio de video publicado en redes sociales que era “tontería” afirmar que los votantes ya pueden evaluar a los jueces.

“Una elección de retención no es una elección en absoluto. No es competitivo”, dijo Lewis. “A los votantes solo se les da una opción: votar sí o no por este candidato en particular. Una verdadera elección, como todos sabemos, se basa en la competencia, dando a los votantes una opción.”

Dijo que una elección de retención es “un sello de goma.”

“Es una elección amañada, muy parecida a la de los países comunistas”, dijo Lewis. “El resultado está perdido. Eliges al tipo que eligió el politburó o no eliges a nadie.”

El video fue financiado por la campaña de reelección del representante republicano de Derby, Blake Carpenter.

Los totales de votos anticipados mostraron una caída dramática respecto a la histórica participación de hace cuatro años, cuando la enmienda antiaborto estaba en la boleta. Este año, 176,703 habitantes de Kansas habían votado por correo o en persona hasta el lunes. En 2022, 320,048 votaron por correo o en persona antes del día de la elección.

The stakes were laid bare when Christopher Jayaram, minutes before becoming the newest Supreme Court justice on Monday, issued an opinion striking down numerous restrictions on abortion under state law, some dating back to 1997. Democratic Governor Laura Kelly selected Jayaram, a former district judge in Johnson County, from among three finalists to fill a Supreme Court vacancy.

“Tonight, the people of Kansas rejected a constitutional amendment designed to undermine access to abortion, deceive voters, and politicize the state Supreme Court,” said Emily Wales, president and CEO of Planned Parenthood Great Plains Votes.

Traducido por Claudia Amaro. This story was originally published by Kansas Reflector.