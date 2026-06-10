¿Viaja en autobús por el área de Kansas City? Aquí tiene su guía para navegar el nuevo sistema de tarifas

A partir del 1 de junio, los habitantes del área metropolitana de Kansas City tendrán que pagar por viajar en autobús, tras seis años de servicio gratuito.

Kansas City fue la primera gran ciudad del país en eliminar las tarifas en el 2020. El servicio gratuito atrajo a nuevos usuarios e incrementó el uso general del sistema, incluso mientras otras agencias de transporte de todo el país experimentaban una disminución en el uso del transporte público tras el COVID.

Sin embargo, el programa de transporte gratuito fue objeto de controversia . La ciudad y la Autoridad de Transporte del Área de Kansas City (KCATA) han estado en desacuerdo sobre quién debía financiarlo desde que se implementó el modelo de tarifa cero. La KCATA utilizó fondos de ayuda por el COVID para subvencionar las tarifas, y la ciudad asignó recursos para apoyar el programa. No obstante, esos fondos se agotaron y la KCATA propuso restablecer el cobro de tarifas en el 2023.

La ciudad y la KCATA pusieron fin al programa de tarifa cero el año pasado, en medio de acaloradas disputas presupuestarias . Un programa de tarifas gratuitas y reducidas —que los funcionarios denominan ”tarifa funcionalmente gratuita”— continuará vigente para ciertos usuarios que cumplan con los requisitos.

Esto es lo que debe saber sobre las tarifas:

Haz clic en estos enlaces para ir directamente a:

¿Cuándo se reanudará el cobro de tarifas de autobús?

El cobro de tarifas de autobús se reanudará el lunes, 1 de junio, tanto en los autobuses de KCATA como en los de Johnson County Transit.

KCATA ofrecerá un período de gracia de tres semanas para los pasajeros que no estén preparados para pagar el servicio o no puedan hacerlo durante la implementación del nuevo sistema.

¿Cuánto costará viajar en autobús?

Un viaje sencillo en autobús costará $2 dólares. Esa es la tarifa que el Concejo Municipal de Kansas City instruyó a la KCATA cobrar durante las negociaciones del contrato el año pasado.

Un pase diario costará $4 dólares, mientras que un pase semanal costará $20 y un pase mensual, $62.50.

A diferencia de como se cobraban las tarifas anteriormente, ya no habrá transbordos gratuitos. En su lugar, la KCATA implementará un sistema de tope tarifario que limita automáticamente el importe total que se le cobra a una persona en un mismo día. Cada vez que un usuario pague utilizando el mismo método de pago sin contacto, el sistema registrará los pagos y no cobrará más del precio de un pase diario, semanal o mensual.

Por ejemplo, si realiza tres viajes en autobús en un día, solo se le cobrarán 4 dólares —el costo de un pase diario— en lugar de los 6 dólares que costaría pagar cada viaje por separado.

Las tarifas son prácticamente iguales a las del 2019, una vez ajustadas a la inflación. También hay pases disponibles con tarifa reducida para quienes cumplan con los requisitos.

¿Cómo pago el pasaje?

Los pasajeros pueden pagar el autobús utilizando una tarjeta de crédito, débito o prepago; la aplicación móvil RideKCGO ; una billetera móvil; o un pase diario de uso limitado.

No se aceptará efectivo a bordo del autobús. Los pasajeros que no dispongan de teléfonos inteligentes o tarjetas bancarias, o que prefieran comprar los pases en persona, pueden adquirir pases diarios de uso limitado.

Los pases diarios estarán disponibles en el East Village Transit Center (700 E. 12th St.) o en la sede de la KCATA (1200 E. 18th St.) en Kansas City, Missouri, o bien en Wyandotte County Parks & Recreation (5033 State Ave.) en Kansas City, Kansas.

Los pasajeros que reciban tarifas reducidas podrán utilizar la aplicación para comprar boletos o usar los boletos preprogramados ofrecidos por la KCATA durante la primera fase de la reintroducción de tarifas.

Durante la segunda fase de la reintroducción de tarifas, los usuarios podrán comprar tarjetas de pago en ciertos establecimientos comerciales, como bibliotecas, supermercados y farmacias. Aquellos que paguen en efectivo también podrán recargar saldo en sus tarjetas en los comercios asociados.

La KCATA aún no tiene una fecha prevista para la segunda fase de la implementación de las tarifas.

¿Cómo puedo conseguir viajes gratis?

United Way gestionará el programa de tarifas gratuitas y reducidas de la KCATA. La organización proporcionará 20.000 pases de autobús de un día a las entidades sin fines de lucro que se inscriban, asignándolos por orden de llegada.

No existen requisitos estrictos de elegibilidad para obtener las tarjetas de viaje gratuito; las entidades participantes pueden distribuir los pases a su criterio.

Para saber qué organizaciones están ofreciendo estos pases, consulte a United Way o a la KCATA .

Los niños menores de 6 años viajan gratis.

En otoño, United Way lanzará más pases de viaje gratuitos para que las organizaciones los entreguen a sus usuarios. Se dispondrá de unos 5.000 pases con validez de 12 meses y otros 5.000 con validez de 3 meses.

¿Cómo puedo obtener tarifas reducidas?

Las personas que cumplen los requisitos para obtener tarifas con un descuento del 50 % deben solicitarlas a través de United Way . El proceso de solicitud estará habilitado a partir del 1 de junio. Los usuarios elegibles deben descargar la aplicación RideKCGO y crear una cuenta.

Si no desea realizar la solicitud en línea, los usuarios elegibles pueden acudir al Centro de Tránsito East Village de KCATA o a la sede central de KCATA para tramitarla en persona.

Entre las personas que reúnen los requisitos para las tarifas reducidas se incluyen:

Niños de 6 a 18 años

Adultos mayores de 65 años

Personas de bajos ingresos que reciben ayuda a través de SNAP, WIC, TANF, Medicaid, LIHEAP/LIEAP y programas federales de subsidio de vivienda

Titulares de tarjetas de Medicare

Personas con discapacidades inscritas en SSI, SSDI o que reciben compensación del VA

Personas que reciben servicios de transporte adaptado (para-tránsito) de Ride KC Freedom



¿Cómo será el servicio de autobuses durante y después de la Copa Mundial?

La KCATA ampliará el servicio de autobuses en junio y julio para atender el aumento de la demanda durante la Copa Mundial. Siete rutas extenderán su horario hasta las 2 a. m. y otras cinco viajarán con más frecuencia.

Después del torneo, la agencia de transporte público eliminará siete rutas de autobús entre semana y dos rutas de fin de semana debido a problemas de financiación. Otras cuatro rutas entre semana sufrirán cambios de horario que reducirán la frecuencia del servicio de autobuses.

La KCATA incorporará más autobuses a la línea Troost Max, una iniciativa que la agencia ha denominado "Troost Boost". Estos cambios son posibles gracias a los recortes en el servicio de fin de semana que permitirán que la línea Troost Max pase cada 18 minutos.