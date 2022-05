La prueba de solo inglés para la licencia de enseñanza frustra los esfuerzos para encontrar maestros

Un niño cruzó los ojos y gritó: “¡Mira a mis ojos!”

Toda esa charla era en español.

La escuela, situada en Pella, una ciudad de poco más de 10.000 habitantes, tiene dos ” rutas lingüísticas”, dijo Rebecca Gómez, directora del programa de inmersión en español de la escuela. Eso significa que los estudiantes pueden tomar clases en inglés, o pueden recibir instrucción de los profesores y hablar con sus compañeros en español.

Gómez llegó de México con su familia hace unos diez años y comenzó en Pella Christian como profesora antes de pasar a la administración. En sus ocho años dirigiendo el programa de inmersión en español, uno de los mayores retos es encontrar profesorado .

“Es realmente difícil aquí en Pella”, dijo Gómez. “No tenemos mucha diversidad. Es difícil encontrar profesores, y especialmente por nuestros requisitos para los profesores”.

Por un lado, los profesores deben ser cristianos. Y, hay un reto más difícil: el requisito de que los profesores sean hablantes nativos de español – o lo más cercano a la habilidad de un hablante nativo como sea posible. Un profesor en Iowa tiene que pasar un examen estandarizado – generalmente se llama “ el Praxis ”, una serie de pruebas para la preparación de profesores – que sólo se ofrecen en inglés. Esto puede ser un obstáculo para conseguir profesores permanentes y nativos de español para programas de inmersión que serán totalmente en español.

“MUY DIFÍCIL”

Andriz Melenciano vino a trabajar en la escuela de inmersión lingüística de Pella desde la República Dominicana. Enseñó en la República Dominicana durante unos 11 años antes de trasladarse a Iowa. Lleva unos cuatro años enseñando en Iowa.

Tuvo varias dificultades al tratar de obtener su licencia de enseñanza en Iowa.

Kassidy Arena / Iowa Public Radio Andriz Melenciano dijo que le encanta enseñar a los estudiantes, especialmente en una escuela cristiana. Por lo general, crea sus lecciones lo más conversacionales posible, para que los estudiantes se sientan más cómodos hablando español. Inició su carrera docente a los 16 años.

“Uno, el proceso de inmigración me llevó mucho tiempo porque vengo de una ciudad muy pequeña donde no había Internet”, dijo Melenciano en español. “Y la comunicación con Rebecca [Gómez], la directora del programa aquí, fue muy difícil”.

También añadió que dejar a su familia, sus estudiantes y sus comidas favoritas fueron algunas de esas dificultades.

Melenciano dijo que hubo otro paso para enseñar en Iowa que fue una barrera para obtener su licencia de enseñanza en Iowa.

Aunque puede hablar inglés hasta cierto punto, se siente más cómoda hablando en español. Dijo que el examen Praxis fue difícil para ella.

“Fue muy difícil porque te enfrentas a la gramática, a la fonética, a la fonología de la lengua inglesa. Y también con un montón de métodos de enseñanza y aprendizaje que llegas a aprender en el campo”, dijo en español.

El Praxis es un examen relativamente común para la certificación de maestros; también se utiliza en estados vecinos como Nebraska y Kansas . Ambos estados aceptarían a un aspirante a profesor de fuera del país, pero todavía hay pasos adicionales. El solicitante tendría que hacer las pruebas y, en Kansas, posiblemente un examen de competencia en inglés. Esto también se aplica a los educadores de inmersión lingüística dual.

Hay otras maneras de obtener una licencia de enseñanza en Iowa, pero tomar un examen Praxis es el más común y se aplica a la mayoría de los solicitantes. El Departamento de Educación de Iowa explicó que, dado que los profesores de inmersión enseñan las mismas materias que los monolingües, requieren los mismos exámenes.

Actualmente, dijo un portavoz de Praxis, el examen general sólo se ofrece en inglés. A los profesores que estudian para ser educadores de lenguas del mundo se les ofrece el examen Praxis en el idioma que van a enseñar. Sin embargo, esta prueba no se aplica a los profesores de inmersión lingüística dual, que educarán en todas las asignaturas en una lengua diferente.

Los que realizan el examen Praxis pueden solicitar tiempo adicional de examen como parte de las adaptaciones de la “lengua primaria no inglesa” (PLNE), que da a los examinados un 50 por ciento más de tiempo de examen. Esta norma no se aplica a las pruebas de idiomas del mundo.

EXAMINADOS BILINGÜES

Otros programas de escuelas primarias de doble idioma en todo el estado también han calificado la prueba obligatoria como un desafío. Brenda Arthur-Miller, la directora de doble lenguaje del Distrito Escolar de la Comunidad de West Liberty , dijo que también puede actuar como una barrera para las personas nacidas y criadas en los EE.UU. que son bilingües.

“Un examen como el Praxis, que es una prueba estandarizada escrita en un inglés de nivel académico bastante alto, ¿verdad? Si eres alguien bilingüe, tu nivel académico en ambos idiomas puede no ser tan alto como el de alguien que sólo habla un idioma”, dijo Arthur-Miller. “Ahora bien, eso no significa que no tengas la capacidad de hablar y ser un intelectual. Es sólo que, tal vez, a diferentes niveles en cada idioma”.

El Distrito Escolar de la Comunidad de West Liberty tiene una opción que otras escuelas de Iowa no tienen. La escuela primaria, la intermedia y la secundaria son Academias Internacionales de Español (ISA) , lo que significa que tienen una asociación con el Ministerio de Educación de España.

Se trata de un programa que envía a profesores al estado con un estatus temporal para enseñar en el programa de doble lengua. Como esos profesores tienen un estatus especial, no necesitan un certificado de profesor de Iowa. Eso significa que no necesitan hacer un examen estandarizado como el Praxis.

Pero ese programa no es una opción para todos los programas de inmersión lingüística dual. Según el Departamento de Educación de Iowa, el Distrito Escolar de la Comunidad de West Liberty es el único ISA del estado.

Kassidy Arena / Iowa Public Radio "Nuestros estudiantes españoles de inmersión, yo diría, tienen una educación más amplia y mucha empatía por las diferentes personas del mundo, porque ahora saben lo difícil que es aprender otra lengua. Así que son más empáticos cuando escuchan a alguien hablando con acento en inglés, y tal vez no diciendo las cosas correctamente”, dijo Rebecca Gómez.

Los profesores a través de ISA están realmente destinados a estar en Iowa en un estatus temporal, lo que puede limitar las relaciones con los estudiantes. Personas como Gómez preferirían que los profesores tuvieran un estatus permanente y que pudieran seguir relacionándose con los estudiantes incluso cuando estos crezcan.

“Queremos que estos profesores se queden porque hemos invertido en su proceso de inmigración, hemos invertido en darles este desarrollo profesional, y el simple hecho de lo mucho que trabajo con ellos para ayudarles a crecer. Queremos que se queden aquí más tiempo del que permite el visado”, dijo.

También dijo que su escuela no podía formar parte del programa tal y como está estructurado ahora, ya que no pueden preguntar la religión del solicitante, que es parte integral de su modelo de enseñanza como escuela cristiana.

Gómez dijo que le gustaría que hubiera más opciones para los profesores. Así, los alumnos de inmersión lingüística podrían tener las mismas oportunidades que los de las escuelas monolingües.

“Me gustaría que hubiera alguna manera de poder ofrecer eso en español a los profesores o proporcionar una pequeña ayuda para ellos diciendo: ‘Te daremos una licencia provisional durante unos años'”, dijo.

Si no pudiéramos tener en cuenta a las personas que no tienen un certificado de enseñanza de Missouri, no tendríamos ninguna base de candidatos...Y es posible que, en algunos casos, no tengamos ningún solicitante. Meghan Hill, superintendente de la Escuela de Inmersión Lingüística de San Luis

Missouri tiene una opción similar. Según un portavoz del Departamento de Educación de Missouri, una escuela concertada con la inmersión lingüística como misión, puede aceptar los certificados de maestro obtenidos en otros países.

Meghan Hill, superintendente de la Escuela de Inmersión Lingüística de San Luis, dijo que esta flexibilidad es fundamental para llenar la escuela de profesores cualificados.

“Si no pudiéramos tener en cuenta a las personas que no tienen un certificado de enseñanza de Missouri, no tendríamos ninguna base de candidatos, tendríamos una reserva muy limitada con la que trabajar”, dijo Hill. "Y es posible que, en algunos casos, no tengamos ningún solicitante”.

Gregg Roberts, director de Estudios de Lenguas Duales del Centro de Investigación de los Consejos Americanos, dirigió un estudio en colaboración con los Consejos Americanos para la Educación Internacional para sondear todos los programas de inmersión lingüística dual de las escuelas públicas de Estados Unidos en 2021.

La mayoría de ellos son de español, con unos 2,936, seguidos por los de chino, con unos 312. Los responsables del proyecto de sondeo hablaron con los departamentos de educación de los estados, además de seguir trabajando con las fuentes para hacer el recuento: Iowa y Nebraska tienen 12 cada uno, Kansas tiene nueve y Missouri ocho.

Roberts espera que estas cifras sigan aumentando en el futuro.

“Necesitamos crear estudiantes que puedan interactuar con todo el mundo, en múltiples idiomas, por nuestro bienestar como país”, dijo Roberts. “Y si creamos estudiantes multilingües, ponemos empatía, ya sabes, sensibilidad cultural, perspectiva del mundo, en estos estudiantes”, dijo Roberts.

Los estudios han demostrado que la inmersión lingüística en las escuelas tiene muchos beneficios, incluyendo un mayor rendimiento académico , así como una mayor tolerancia y aceptación de otras culturas.

Kassidy Arena / Iowa Public Radio En los programas de inmersión bilingüe, a los estudiantes se les enseñan todas las materias del idioma, en lugar de aprender el idioma como una materia separada. El problema de matemáticas de este estudiante de quinto grado está escrito en español.

Steve Runner, un padre de Pella, tiene cuatro hijos matriculados en la inmersión lingüística y dijo que ve lo que Roberts describió en sus propios hijos. Describió cómo sus hijos han crecido en su respeto por los demás y en su confianza al hablar con personas que son diferentes a ellos.

“Creo que [ellos] tienen un buen conocimiento y comprensión más amplia de la cultura de lo que habrían crecido en nuestro hogar. Así que hemos sido bendecidos por eso”, dijo.

Roberts dijo que el multilingüismo es aún más útil para la economía de Estados Unidos porque puede ayudar a crear una gran cantidad de recursos para el mundo de los negocios.

NO SON SUMISOS

Los directores de inmersión lingüística también han comentado cómo los programas ayudan a fortalecer a los hispanohablantes, porque les permite asumir funciones de liderazgo en un entorno que no podrían haber hecho en una escuela sólo de inglés.

Noelia Espinal ha visto esto de primera mano en alumnos de tan solo cuatro años. Es educadora de la primera infancia en el Muskie Early Learning Center de Muscatine. Su programa de lenguaje dual comenzó en 2021. “Mis hablantes nativos de español, no están nerviosos, no son sumisos. Son líderes. No tienen miedo de decir lo que tienen que decir”, dijo Espinal.

El preescolar bilingüe que imparte Espinal tiene 20 alumnos matriculados y una larga lista de espera. El año que viene, Espinal espera añadir más secciones.

El distrito -Muscatine Community School District- añadió recientemente un jardín de infancia de doble idioma para atender a sus alumnos de preescolar de doble idioma. Por suerte, Espinal dijo que ya había un maestro bilingüe dentro de la escuela para contratar en la empresa, por lo que no se requirieron pruebas adicionales, sean o no Praxis.

Aunque la situación funcionó bien para un programa de lenguaje dual, Gómez dijo que sería genial si todos los programas del estado se unieran para compartir los desafíos que experimentan.

“Creo que si un número suficiente de nosotros protesta y expresa esta preocupación, entonces tal vez la organización que escribe el examen Praxis comenzará a ofrecerlos en un idioma diferente”, dijo.

Los programas de inmersión en dos idiomas significan mucho para los estudiantes que participan en ellos. Ellie Dykstra y Nora Lamb, de 13 años, de Pella, dominan completamente el español y el inglés. Dykstra quiere ser veterinaria y Lamb quiere ser fisioterapeuta. Tienen previsto utilizar sus dos idiomas para ayudar a la gente. Ya sea para traducir direcciones o para ayudar a personas y mascotas en el futuro.

EXAMEN DE PRACTICA

Kate Grumke, de la Radio Pública de San Luis, contribuyó a este informe. Daniel Wheaton, de Midwest Newsroom, diseñó el concurso.