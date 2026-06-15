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Ayúdenos a informar sobre las deportaciones en Missouri y Kansas de inmigrantes a países terceros

KCUR | By Steph Conquest-Ware
Published June 15, 2026 at 2:26 PM CDT
The immigration court in Omaha, Nebraska, whose sign is seen here, has one of the highest rates of asylum denials in the United States. Some immigrants in states including Iowa, Kansas, Missouri and Nebraska face the possibility of third-country deportation — being sent to a country where they have no ties.
Naomi Delkamiller
/
The Midwest Newsroom
El tribunal de inmigración de Omaha, Nebraska, cuyo letrero se ve aquí, tiene una de las tasas más altas de negación del asilo en Estados Unidos. Algunos inmigrantes que viven en estados como Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska se enfrentan a la posibilidad de ser deportados a un país tercero, es decir, de ser enviados a un país con el que no tienen ningún vínculo.

Read this story in English.

La administración de Trump está enviando a inmigrantes y refugiados a países con los que no tienen ningún vínculo a través de una política de deportación a países terceros.

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que estas medidas permiten la rápida expulsión de personas “que son tan terribles que ni siquiera sus propios países las aceptan de vuelta.”

La sala de prensa del Midwest Newsroom ha identificado al menos a 25 personas bajo custodia de ICE (Servicio de inmigración y Control de Aduanas) a las que el DHS intentó expulsar o logró expulsar a países terceros. Algunas fueron detenidas por las autoridades de inmigración al momento de entrar al país. Otras llevan décadas viviendo en el país y tienen familia aquí. Pocas han sido sentenciadas por un delito violento.

Se desconoce el costo total de la expansión de las deportaciones a países terceros, según un informe del Comité Minoritario de Relaciones Exteriores del Senado publicado a principios de este año. Pero podría estar cerca de 40 millones de dólares, que son financiados por los ciudadanos que pagan impuestos. Y más del 80 % de las personas deportadas a países terceros ya han sido devueltas a su país de origen.

Como parte de un proyecto sobre las deportaciones a países terceros en la región central de Estados Unidos, estamos preguntando a la gente si ellos o alguien que ellos conocen ha estado en riesgo de ser deportado a un país con el que no tiene ningún vínculo.

Si desea compartir su historia, por favor complete esta breve encuesta. No utilizaremos ninguna información que nos proporcione sin su permiso, y nunca la venderemos. Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo electrónico a la reportera Steph Conquest-Ware a scware@iowapublicradio.org.

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News Midwest NewsroomMidwestimmigrationimmigrantsImmigration and Customs Enforcement (ICE)Donald Trump
Steph Conquest-Ware
Steph Conquest-Ware is The Midwest Newsroom's reporting fellow. Based in St. Louis and Des Moines, Steph covers immigrants and immigration. You can reach them at scware@iowapublicradio.org.
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