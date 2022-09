Sharice Davids habla sobre la inflación y los derechos de reproducción

Read this story in English.

La diputada Sharice Davids se enfrenta a un duro desafío en su intento de mantener su puesto en el 3er distrito del Congreso en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Aunque Davids derrotó a su oponente -la republicana Amanda Adkins- por un margen de más de 40.000 votos en el 2020, la composición de su distrito de origen ha cambiado drásticamente y ahora se inclina más hacia los republicanos.

En lo que los críticos llamaron una descarada manipulación, en la última sesión la legislatura estatal, controlada por los Republicanos, rediseñó el distrito para incluir los condados más rurales de Miami, Franklin y Anderson y para eliminar zonas más étnicamente diversas del condado de Wyandotte, al norte de la autopista I-70, colocándolos en el segundo distrito de tendencia republicana.

En el podcast de noticias diarias de KCUR, Kansas City Today, Brian Ellison habló recientemente con Davids y Adkins sobre sus prioridades antes de las elecciones del 8 de noviembre.

He aqui la conversación con Davids sobre su campaña en un distrito cambiante, la reducción de los costos diarios para las familias de Kansas, y el efecto de la reciente votación de Kansas sobre el derecho al aborto.

Esta entrevista ha sido editada para tener mayor claridad.

Brian Ellison: ¿Cuáles son, en su opinión, los temas clave que deberían decidir esta carrera en la mente de los votantes?

Sharice Davids: Lo que más escucho de la gente son temas relacionados con lo que llamaré la reducción de costos para la gente. Creo que mucha gente se siente realmente presionada en estos momentos, ya sea por la inflación o por los problemas de la cadena de suministro. La salida de la pandemia ha llevado a mucha gente a darse cuenta de lo apretados que están.

La otra cosa que yo diría, debido a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, son las cuestiones relacionadas con el acceso a la salud reproductiva. Me opongo a las políticas extremas que llevan a la gente a que los políticos tomen sus decisiones de salud por ellos.

¿Le gustaría ver más de la misma trayectoria de política financiera o le gustaría ver algo diferente?

Me he enfocado mucho en la reducción de costos. Mi madre nos crió a mí y a mis hermanos sola. Crecí viendo cómo es tener que navegar por un presupuesto realmente ajustado. He buscado formas de promulgar políticas y de impulsar leyes como la reciente Ley de Reducción de la Inflación.

Conseguimos limitar el costo de la insulina para los beneficiarios de Medicare a $35 dólares al mes. Estamos buscando formas de arreglar nuestras cadenas de suministro para que produzcamos más a nivel nacional.

Creo que podemos fabricar muchas cosas aquí en Kansas. Son cosas como semiconductores y suministros médicos. Voy a seguir impulsando cosas que por sentido común son como herramientas que el gobierno federal puede utilizar para ayudar a reducir los costos para la gente. Especialmente cuando las cosas son realmente difíciles.

He estado presionando para que se suspenda el impuesto federal sobre la gasolina. Definitivamente hay cosas que yo le sugeriría a la gente que mirara y se diera cuenta de los trabajos que he tenido la oportunidad de hacer para Kansas.

¿Le preocupa el déficit presupuestario?

Sin duda, durante mi tiempo en la cámara, he sido una gran defensora de asegurarse de que estamos siendo tan fiscalmente responsables como podemos ser. Creo que, de nuevo, es parte de la experiencia de haber crecido viendo lo que significa tener que administrar un presupuesto familiar. La Ley de Reducción de la Inflación supone un pago de $300.000 millones de la deuda nacional, lo que, a largo plazo, nos ayudará a reducir algunas de esas presiones inflacionistas.

También ayuda a limitar el costo de los medicamentos con receta, incluida la insulina, pero también vamos a ver que Medicare va a poder negociar los precios de los medicamentos con prescripción. Esto no sólo ahorrará dinero a los beneficiarios de Medicare, sino que también ahorrará dinero a los contribuyentes en general.

Con la votación de la enmienda constitucional, ¿es el aborto algo que debería tratarse a nivel estatal o es un tema importante para usted en el Congreso?

Tras la anulación de Roe, creo que es importante pensar en el impacto que tuvo en la gente, casi inmediatamente, aquí en Kansas. Observamos cómo nuestros estados vecinos promulgaban o intentaban promulgar leyes muy extremas. Debido a nuestra ubicación, justo en la frontera del estado aquí, lo vimos mucho más de cerca y personal. La gente estaba asustada y sus vidas se vieron alteradas. Sin Roe, mucha gente sintió la falta de protección de sus derechos.

Creo que depende de qué tanta prioridad esté dispuesto a dar cada votante en el tema. Creo que la gente debe saber dónde estoy. La gente debe saber dónde está Adkins en esto. He luchado para asegurar de que la gente tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones con su médico y no tener un político tomando una decisión por ellos en torno a lo que son decisiones muy difíciles. Mi oponente no sólo apoyó la enmienda más reciente, sino que también fue coordinadora del Partido Republicano cuando impulsaron una prohibición extrema del aborto, sin excepciónes por violación o incesto.

Si es reelegida, ¿cambiará su forma de representar a su distrito de acuerdo al reciente cambio de composición geográfica?

No lo llamaría un cambio en la forma en que represento al distrito. Creo que definitivamente cambia algunas de las cosas específicas en las que tengo la oportunidad de trabajar. Seguro que me costará trabajo conocer a tanta gente como sea posible. He estado saliendo y visitando a la gente del condado de Miami y del condado de Anderson y del condado de Franklin, porque todos esos son condados nuevos para el distrito.

Creo que me va a exigir aprender mucho sobre algunas áreas y sectores nuevos, como la agricultura. También significa que voy a tener la oportunidad de ayudar a traer recursos al tercer Distrito de Kansas. Ya sea en la infraestructura o la pequeña empresa o el comité agrícola, voy a seguir haciendo eso.

Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que seguimos ofreciendo servicios a los residentes de mi distrito. La gente a veces tiene dificultades para navegar por cosas como la seguridad social o la discapacidad o Medicare. Queremos seguir ofreciendo servicios de calidad a los ciudadanos para ayudar a la gente a navegar eso.