Kansas City se acaba de enterar qué equipos jugarán aquí durante la Copa Mundial. El primero: Argentina

Read this story in English.

Según los calendarios de partidos publicados el sábado durante la segunda jornada del sorteo final de la FIFA, la actual campeona de la Copa Mundial, Argentina, inaugurará el torneo del 2026 en Kansas City contra Argelia.

En Kansas City:

● El martes 16 de junio, Argentina y Argelia jugarán a las 8 de la noche.

● El sábado 20 de junio, Ecuador se enfrentará a Curazao a las 7 p.m.

● El jueves 25 de junio, Túnez jugará contra los Países Bajos a las 6 p.m.

● El sábado 27 de junio, Argelia y Austria jugarán a las 9 de la noche.

Después de los cuatro partidos de la primera ronda, el viernes 3 de julio Kansas City será anfitrión para un partido de octavos de final y un partido de cuartos de final el sábado 11 de julio, cuyos participantes se determinarán en la primera ronda.

En un comunicado, el alcalde Quinton Lucas dijo que “Kansas City está encantada de dar la bienvenida a los aficionados y seguidores de las selecciones nacionales que competirán en el histórico estadio de Arrowhead de Kansas City en el 2026. Los equipos y sus aficionados de Argentina, Argelia, Austria, Ecuador, Curazao, Túnez y los Países Bajos disfrutarán de la hospitalidad de primera clase de Kansas City mientras acogemos este hermoso deporte en el escenario más grande del mundo. Estamos encantados de recibir a cientos de miles de aficionados dispuestos a celebrar con nosotros a sus equipos y este momento de atención global para Kansas City”.

El sábado, los líderes regionales involucrados en la planificación de la Copa Mundial dijeron que están “emocionados” con los encuentros de los equipos, especialmente por la oportunidad de recibir a Argentina, una potencia futbolística de excelencia. La selección nacional venció a Francia para ganar la Copa Mundial en el año 2022, y su capitán, Lionel Messi, es considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Pam Kramer, directora ejecutiva de KC2026, el grupo que está planificando los partidos a nivel local, calificó el partido entre Argentina y Argelia como un “éxito de taquilla”.

En una rueda de prensa el sábado por la tarde declaró, “sabemos que habrá millones, más bien miles de millones, de ojos puestos en nosotros en ese momento, y no podríamos estar más emocionados por ello”.

Julie Denesha / KCUR 89.3 A la izquierda, el joven aficionado Eddy Reyes, su padre Juan Reyes y Enrique Reyes sostienen en alto sus bufandas durante una celebración el viernes en el Power & Light District con motivo del sorteo de la final de la Copa Mundial de la FIFA.

El viernes, miles de personas enfrentaron al frío en el Power & Light District de Kansas City para ver el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA, en el que se determinó la distribución de los equipos en sus grupos

Kansas City ya tenía asignados dos partidos entre equipos del Grupo J, uno del Grupo E y otro del Grupo F. El sorteo del viernes determinó quienes formarían parte de cada grupo y, el sábado, la FIFA anunció cuándo se enfrentarán esos equipos.

El sorteo colocó a las naciones clasificadas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, que luego se enfrentarán entre sí hasta que los que obtengan más puntos avancen a la siguiente ronda.

El torneo de 48 equipos es el primero que se juega en tres países y ha sido anunciado como una de las Copas Mundiales más grandes y complejas de la historia.

Los hermanos Juan Pablo y Ramón Rodríguez, de Shawnee (Kansas), fueron de los primeros mil aficionados en llegar, vestidos con sombreros de gran tamaño y bigotes negros postizos. Dijeron que querían apoyar a Kansas City, que se prepara para acoger el torneo más importante del “deporte más increíble del mundo”.

Julie Denesha / KCUR 89.3 El viernes por la mañana, Ramón Rodríguez, de Shawnee, fue uno de los primeros aficionados en llegar a la fiesta regional para ver el sorteo de la final de la Copa Mundial de la FIFA en el KC Live! en el Power & Light District.

Ramón Rodríguez dice que estaba emocionado por apoyar tanto a México como a Estados Unidos.

“Viva México. Viva EE. UU.”, dijo. “Los queremos, chicos, porque los deportes es lo más bonito que hay”.

Aaron Royal es miembro del Sporting KC y este año ha asistido a varios partidos del equipo Current. Dice que también está emocionado por la temporada de fútbol de salón. Royal cree que el torneo pondrá a Kansas City en el mapa para el público internacional.

Royal afirma que “somos, sin duda, la ciudad del fútbol para la región central del país. Espero que Kansas City represente y transmita esa amabilidad de la región central que siempre nos gusta mostrar al mundo exterior”.

Julie Denesha / KCUR 89.3 A la izquierda, Crosby Conrad, de 12 años, y Liam Jaynes, de 11, echan porras para Estados Unidos. En la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA, el viernes por la mañana, en una fiesta regional para ver el sorteo final atrajo a miles de personas al KC Live! en el Power & Light District.

El sorteo final tuvo lugar en Washington D. C., en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, y se transmitió en vivo y en directo ante una multitud en el KC Live! en Power and Light. KC2026, el grupo que organiza la parte del torneo correspondiente a Kansas City, repartió bufandas y animó al público.

La gente ya ha podido comprar boletos para la entrada del partido a través de un sistema de lotería, pero se espera que los precios aumenten ahora que los aficionados saben dónde y cuándo jugarán sus equipos favoritos.

El reconocimiento de Kansas City como ciudad amante del fútbol es reciente, pero tiene una larga y rica historia con este bello deporte, que comenzó con los inmigrantes que crearon ligas locales y presionaron para conseguir espacios para jugar.

Todos los partidos de Kansas City se jugarán en el estadio de Arrowhead, que durante el torneo se llamará Kansas City Stadium.

Julie Denesha / KCUR 89.3 Los primeros 1000 aficionados recibieron una bufanda de la Copa Mundial al llegar el viernes por la mañana a la fiesta regional para ver el sorteo final en el KC Live! en el Power & Light District.

Aún quedan por determinar los lugares donde los equipos establecerán su centro de operaciones durante el torneo. Se han ofrecido como centros de operación las instalaciones de entrenamiento del Sporting KC, las instalaciones de entrenamiento del KC Current y el Rock Chalk Park en Lawrence, Kansas.

Algunos equipos ya se han puesto en contacto con Kansas City para programar visitas, dijo Kramer. Afirmó que cree que los lugares regionales atraerán a los equipos debido a la alta calidad de las instalaciones y la ubicación central de Kansas City con respecto a otras ciudades sede de la Copa Mundial.

Kramer dijo que antes del 5 de enero, los equipos seleccionarán sus opciones preferidas para su centro de operaciones. Afirmó que la FIFA anunciará las ubicaciones de los centros de operaciones en marzo.