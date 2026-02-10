Bienvenido, Lionel Messi: Este verano Kansas City será la sede de Argentina en la Copa Mundial

Read this story in English.

Para el torneo mundial de fútbol de este verano, Argentina, que ganó la última Copa Mundial masculina de la FIFA en el 2022, tendrá a Kansas City como la sede de su selección nacional.

El equipo entrenará y vivirá en Kansas City durante todo el mes que dura el evento, que incluye su partido del 16 de junio contra Argelia en el estadio de Arrowhead .

En un comunicado de prensa, Quinton Lucas, el alcalde de Kansas City declaró, «¡Vamos, vamos, Argentina! Kansas City está encantada de dar la bienvenida a la actual campeona de la Copa Mundial, Argentina. Kansas City seguirá de cerca a La Albiceleste (apodo del equipo) durante todo el torneo”.

Si avanza lo suficiente en el torneo, Argentina también podría jugar un partido de cuartos de final en Kansas City, lo que podría dar lugar a un partido entre su superestrella Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de Portugal .

El equipo entrenará en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, Kansas, que es el lugar de entrenamiento del Sporting KC.

El aeropuerto de Kansas City anunció el mes pasado que antes del partido del 16 de junio, tendrá dos vuelos directos desde Buenos Aires.

Messi tiene la ventaja de haber jugado ya en Kansas City , aunque en condiciones climáticas diferentes a las que se esperan en junio. Su equipo, el Inter Miami, derrotó al Sporting KC por 1-0 en un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf que se llevó a cabo en febrero del 2025 en condiciones muy frías, y también le ganó en abril en su visita anterior en el estadio de Arrowhead con una asistencia récord.

Kansas City, la ciudad sede más pequeña pero más céntrica de la Copa del Mundo, es una opción muy solicitada como lugar de entrenamiento para los equipos. Según se ha informado, la selección inglesa también ha decidido establecer su sede en Kansas City, reservando el Hotel Prairie Village Inn ubicado en Meadowbrook .

Los Países Bajos y Argelia, que ya tienen programados dos partidos en Kansas City, también han expresado su interés en entrenar en la región.

Entre los posibles lugares de entrenamiento para los equipos se encuentran las instalaciones del Sporting Kansas City y del Current, así como el Swope Soccer Village y el Rock Chalk Park de Lawrence.