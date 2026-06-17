Kansas City debuta como sede mundialista con triunfo de Argentina liderado por Messi

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La noche del martes, Lionel Messi hizo historia al convertirse en el primer jugador masculino en disputar seis Copas Mundiales y, poco después, anotó el primer, segundo y tercer gol del partido.

Con su triplete, el primero para él en una Copa Mundial, Messi también igualó el récord histórico de goles en el torneo.

Y todo lo hizo en Kansas City, Missouri, donde encabezó la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en Arrowhead Stadium.

Emily Curiel / The Kansas City Star El delantero argentino Lionel Messi celebra después de su segundo gol en el partido de fase de grupos de la Copa Mundial entre Argentina y Argelia en Arrowhead Stadium, en Kansas City, el martes 16 de junio de 2026.

“Messi es de otro planeta, se los digo ahora mismo, él no hace las cosas de manera normal”, dijo Oscar Quiroga, quien viajó de Oklahoma City a Kansas City para ver el partido. “Hemos visto jugar a grandes jugadores y todavía no han aparecido, así que cuando Messi entra a la cancha, es otro jugador, y Argentina es otro equipo”.

El partido marcó el debut de Kansas City como sede mundialista, con Arrowhead haciendo honor a su reputación como el estadio más ruidoso del deporte.

El juego del martes fue el primero de seis que se disputarán en la ciudad, mientras Kansas City entra en el escenario mundial como la más pequeña de las 16 sedes norteamericanas.

Travis Heying / The Kansas City Star Aficionados ven el primer partido mundialista de Kansas City, entre Argentina y Argelia, en el FIFA Fan Festival sobre el césped del National WWI Museum and Memorial.

Mientras aficionados de ambos países convivían en el estacionamiento del estadio antes del partido, el clima perfecto también atrajo a decenas de miles de fanáticos del fútbol al FIFA Fan Festival en el National WWI Museum and Memorial.

El festival gratuito ha funcionado como la mayor fiesta de la ciudad para ver la Copa Mundial, aunque hubo muchas otras reuniones similares en bares, restaurantes, espacios de música en vivo y más.

Esto fue lo que reporteros y editores de KCUR vieron y escucharon en Kansas City durante las celebraciones de la noche.

Orgullo local

Julie Denesha / KCUR 89.3 Aficionados ven el primer partido mundialista de Kansas City en el Fan Festival.

Argentina y Argelia son, en cierto modo, equipos de casa: sus selecciones nacionales se han hospedado a cerca de una hora de distancia entre sí dentro de la región de Kansas City.

Pero dentro del estadio, en el festival y en distintos puntos de la ciudad, los seguidores argentinos de azul y blanco superaron ampliamente en número a los aficionados argelinos de verde y blanco.

Argentina, la selección número uno del mundo, eligió como campamento base el Origin Hotel, en Berkley Riverfront, y las instalaciones de Sporting Kansas City al otro lado de la frontera estatal, en Kansas City, Kansas.

La noche previa al partido, aficionados argentinos realizaron banderazos en distintos puntos del área metropolitana de Kansas City, desde Mill Creek Park, en la Plaza, hasta Crossroads.

Argelia, que ocupa el puesto 27, ha entrenado en Rock Chalk Park de la University of Kansas y se ha hospedado en un hotel DoubleTree cercano, en Lawrence, Kansas.

Mientras residentes de Lawrence recibían con los brazos abiertos a la comunidad futbolera argelina, esa conexión cultural, inesperada y cálida, se ha convertido en una de las grandes historias de esta Copa Mundial.

Una enorme fiesta para ver el partido tomó Massachusetts Street, en el centro de Lawrence, la noche del martes. Liberty Hall estuvo lleno hasta el tope, con la participación de New Horizons Band, agrupación con sede en Lawrence, que interpretó el himno nacional de Argelia en inglés y árabe, una versión que aprendió específicamente para este evento.

“Esto es realmente mágico”, dijo Canton Schenk en la fiesta de Liberty Hall.

“En Estados Unidos, en los últimos años, se siente como si aceptar culturas distintas a la nuestra no fuera algo a lo que estemos acostumbrados, así que ver a Lawrence como un lugar tan abierto para la Copa Mundial y específicamente para Argelia es una sensación realmente maravillosa, y me da mucha esperanza por Estados Unidos y por el futuro”.

Julie Denesha / KCUR 89.3 Aficionados argentinos ondean la bandera de su país durante el partido de la Copa Mundial el 16 de junio.

Julie Denesha / KCUR 89.3 Un aficionado argelino busca una mejor vista entre la multitud durante la fiesta del Fan Festival.

Problemas de transporte

El primer partido de Argentina fue uno de los boletos más buscados del torneo.

Sin embargo, llevar a unos 70,000 aficionados al estadio resultó ser uno de los mayores retos para Kansas City.

Debido a que las opciones de transporte público de la ciudad no pueden absorber por completo la llegada masiva de visitantes internacionales, con solo una ruta de autobús poco frecuente hacia los estadios y apenas una línea al aeropuerto, los organizadores de KC2026 crearon un sistema temporal de transporte para el torneo.

Con la incorporación de más de 200 autobuses, Kansas City extendió una red de rutas para conectar distintos puntos de la región con el FIFA Fan Festival en el centro. El sistema comenzó a operar el jueves anterior, el primer día del festival, pero enfrentó su prueba más exigente antes del partido entre Argentina y Argelia.

El estacionamiento alrededor del estadio era muy limitado, y funcionarios de Kansas City advirtieron repetidamente a los conductores que no intentaran dejar pasajeros cerca debido al cierre de calles.

Quienes tenían boleto para el partido podían reservar un traslado de ida y vuelta al estadio desde seis paradas distintas del área metropolitana, con los primeros autobuses saliendo varias horas antes del encuentro. Al menos dos de las rutas se agotaron antes del día del partido.

Sin embargo, las calles alrededor del estadio se congestionaron rápidamente, con tráfico detenido durante hasta una hora, especialmente en la I-70. KC2026 suspendió temporalmente sus opciones de transporte regional debido a las demoras, y no estaba claro cuándo se reanudaría el servicio.

“Habrá cosas que ver, algunas cosas podrían tomar un poco más de tiempo”, dijo Pam Kramer, directora ejecutiva de KC2026, durante una conferencia de prensa el lunes. “Los sistemas son distintos y el proceso es distinto, así que queremos asegurarnos de que todos estén en sus asientos para el partido”.

Poco después de que terminó el partido, otro accidente detuvo la salida de vehículos del área del estadio.

Zach Perez / KCUR Un aficionado ondea la bandera de Argelia afuera de Arrowhead Stadium antes del partido Argentina vs. Argelia el 16 de junio de 2026.

Zach Perez / KCUR Un grupo de aficionados argentinos toca música para una multitud creciente afuera de Arrowhead Stadium antes del partido Argentina-Argelia el 16 de junio de 2026.

Antes de la locura

Aficionados argentinos hicieron fila desde varias horas antes el martes para entrar al Fan Festival. Bajaban del tranvía y la fila se extendía por la calle mucho antes de la apertura de la tarde.

Sandra Hoyos, nacida en Argentina, visitaba Kansas City por primera vez desde California, donde vive.

“Es muy emocionante ver a todos, ya sabes, venir a apoyar a nuestro equipo”, dijo Hoyos. “La gente en Kansas City es muy amable. Me encanta la ciudad, se ve muy limpia”.

El conductor de pedicab Benito Stone pasó buena parte de la última semana llevando personas al Fan Festival. Trabaja con la compañía E-Z Pedicabs, un negocio de Kansas City que empezó con solo dos vehículos decorados y amplió su flota a ocho para la Copa Mundial.

“Entonces, cuando vi que Argentina venía a nuestra ciudad, me emocioné muchísimo, porque son personas muy lindas y quieren pasarla bien”, dijo Stone. “Ha sido muy genial convivir con ellos, escuchar música y llevarlos”.

Laura Ziegler / KCUR Aficionados argelinos esperan para ir a Arrowhead Stadium al partido de la Copa Mundial entre Argelia y Argentina. Grupos viajaron desde Denver, Boston, Philadelphia y Oklahoma, y se reunieron en la panadería Algerian Delights, en Lenexa.

En Lenexa, Kansas, la panadería Algerian Delights funcionó como punto de encuentro para aficionados argelinos, muchos de los cuales manejaron desde estados cercanos para ver a su selección.

“Esta es una oportunidad única en la vida”, dijo un hombre llamado Arezki, quien manejó toda la noche desde Denver con un grupo de 10 personas. “¿Quién sabe cuándo volverá la Copa Mundial a Estados Unidos con Argelia clasificada? No nos lo podíamos perder”.

Qué partidos siguen

Julie Denesha / KCUR 89.3 Lupita Castillo, a la izquierda, y Ruby Herrera viajaron desde Des Moines para ver el primer partido mundialista de Kansas City entre Argentina y Argelia en el FIFA Fan Festival, sobre el césped del National World War I Museum and Memorial, en Kansas City, Missouri.

Zach Perez / KCUR Grupos de aficionados de Argelia se gritan cánticos entre sí mientras esperan en la fila para entrar al partido de la Copa Mundial el 16 de junio de 2026.

Argentina viajará a Dallas Stadium para enfrentar a Austria el 22 de junio, mientras que Argelia jugará contra Jordania ese mismo día en el San Francisco Bay Area Stadium.

En Kansas City, Ecuador, en el puesto 28, se enfrentará a Curazao, en el puesto 83, la nación más pequeña en clasificar a la Copa Mundial.

Ambos equipos vienen de perder: Curazao fue goleado por Alemania el domingo, 7-1, después de anotar un histórico primer gol en una Copa Mundial, mientras que Costa de Marfil sorprendió a Ecuador 1-0.

El partido Ecuador-Curazao será a las 8 p.m. del sábado 20 de junio en Kansas City Stadium.

Más fotos del día

Julie Denesha / KCUR 89.3 Aficionados argentinos celebran su victoria en el FIFA Fan Festival.

Julie Denesha / KCUR 89.3 Aficionados argentinos celebran su victoria en el Fan Festival.

Zach Perez / KCUR Un agente de Missouri State Highway Patrol ayuda a los aficionados a cruzar Blue Ridge Boulevard. Muchos caminaron desde los alrededores de Arrowhead Stadium para el partido Argentina vs. Argelia debido al tráfico lento y las demoras en los autobuses.



Julie Denesha / KCUR 89.3 Aficionados de Argentina y Argelia se toman fotos juntos en el Fan Festival antes del primer partido mundialista de Kansas City entre Argentina y Argelia.

Julie Denesha / KCUR 89.3 Aficionados argentinos en el Fan Festival.

KCUR's Celisa Calacal, Zach Perez, Julie Denesha and Laura Ziegler contributed reporting. From Lawrence, Naomi Sui Pang, Issis Banks and professor Patricia Gaston of the University of Kansas' sports journalism program contributed reporting.

Translations by Hola America News.