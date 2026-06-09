La selección de Argentina se instala en Kansas City antes del partido del 16 de junio

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La selección de Argentina, vigente campeona de la Copa Mundial de la FIFA, llegó a Kansas City durante el fin de semana para prepararse para un torneo que llega con enormes expectativas.

Apodada “ la Albiceleste ” por los colores blanco y celeste de la bandera argentina y de su camiseta, la selección ganó la Copa Mundial en Qatar en 2022 . También ganó los torneos de 1986 y 1978, y ha llegado a la final seis veces. Liderada por Lionel Messi, Argentina espera conseguir dos títulos mundiales consecutivos, algo que ninguna selección logra desde Brasil en 1962.

Antes de que comience el torneo, el newsletter Adventure de KCUR presenta guías sobre cada una de las cuatro selecciones de la Copa Mundial que se hospedarán en Kansas City, además de formas de celebrar el evento global a través de la cultura de cada país.

Argentina es conocida por su afición apasionada, y seguramente en Kansas City se escucharán los cantos, canciones y percusión que acompañan a sus seguidores.

Sigue leyendo para conocer más sobre la selección argentina y dónde encontrar su comida y cultura en el área metropolitana. También puedes revisar las guías sobre Argelia e Inglaterra .

Dónde se hospedará y entrenará Argentina en Kansas City

Carlos Moreno / KCUR 89.3 El Compass Minerals National Performance Center, en Kansas City, Kansas, sede de Sporting KC, servirá como campo de entrenamiento para la selección masculina de Argentina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El campamento base de Argentina será el Compass Minerals National Performance Center de Sporting Kansas City, en Kansas City, Kansas. Puedes tomar un recorrido virtual por las instalaciones y estar atento a posibles oportunidades para que los aficionados vean entrenar al equipo, en caso de que se anuncien fechas y horarios.

Sin embargo, el hospedaje del equipo estará al otro lado de la frontera estatal, en Berkley Riverfront, en el Origin Hotel, donde hay seguridad adicional y cierres de calles. También se colocó una gran pancarta con el mensaje “Vamos Argentina”.

Argentina jugará en el Grupo J y su primer partido será contra Argelia en Kansas City el 16 de junio, en Arrowhead Stadium. Después jugará dos partidos en Dallas.

La selección también tiene dos partidos amistosos antes del torneo: el 6 de junio contra Honduras en College Station, Texas, y el 9 de junio contra Islandia en Auburn, Alabama.

Este es el calendario de la primera ronda de Argentina:



16 de junio: Argentina vs. Argelia en Kansas City Stadium

22 de junio: Argentina vs. Austria en Dallas Stadium

27 de junio: Argentina vs. Jordania en Dallas Stadium

Lo que hay que saber sobre la selección argentina

Charlie Riedel / AP El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, a la izquierda, llega con integrantes del equipo para el torneo de la Copa Mundial en Kansas City, Missouri, el domingo 31 de mayo de 2026.

El capitán de Argentina , Lionel Messi, es posiblemente el futbolista más famoso del momento. Tanto aficionados como rivales estuvieron atentos después de que salió del campo por una molestia en la pierna durante un partido del Inter Miami en Filadelfia el 24 de mayo, pero aún está previsto que se una al equipo.

Esta será la sexta Copa Mundial de Messi. También tiene el récord de más partidos disputados en Copas del Mundo, con 26. En India incluso se levantó una estatua de Messi de 70 pies de altura, aunque será retirada por motivos de seguridad.

Desde 2018, el plantel de 26 jugadores de Argentina es dirigido por el exfutbolista Lionel Scaloni , quien llevó al equipo a la victoria contra Francia en 2022.

En un plantel fuerte en todas sus líneas, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez es otra figura destacada. Actualmente juega para Aston Villa en Birmingham, Inglaterra, y fue parte de la selección argentina que ganó la Copa Mundial de 2022 en Qatar. Martínez es conocido por su impresionante historial atajando penales .

Una hinchada que se hace escuchar

Martin Meissner / AP Argentina's Lionel Messi lifts the trophy after winning the World Cup final soccer match between Argentina and France at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, on Dec. 18, 2022.

Los aficionados argentinos se consideran parte del equipo y son abiertamente apasionados. También abrazan el concepto de “aguante”, entendido como apoyar y estar presentes incluso cuando la situación es difícil.

El historiador musical Eduardo Herrera, quien recientemente dio una charla sobre la cultura musical del fútbol argentino en la Biblioteca Pública de Kansas City, teoriza que los aficionados argentinos conforman el ensamble musical más grande del mundo. La hinchada tiene una larga historia de canciones y cantos, incluido el clásico “ Ole, Ole, Ole ”.

En 2022, la canción “ Muchachos ” se volvió un fenómeno en Argentina, en los estadios, las calles y las redes sociales, con referencias a los jugadores, al equipo y a la historia argentina . También hay varias opciones para el himno de este año, como “ Vamos Argentina ” o “ Messi ”.

A los aficionados más entregados se les conoce como “hinchas”, y se les puede escuchar cantando, coreando, tocando instrumentos de viento y usando el icónico bombo de platillo , característico de las tribunas argentinas. También es común verlos saltar continuamente en las gradas.