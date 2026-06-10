El calor del Mundial en Kansas City genera preocupación por la seguridad de los aficionados

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El calor de verano en Kansas City no es ninguna broma, algo que los visitantes internacionales están aprendiendo rápido. Y si este clima te parece malo, lamento decirlo: todavía no has visto nada.

Con el torneo comenzando oficialmente el jueves y el primer partido de Kansas City Stadium programado para el próximo martes, los aficionados al fútbol han estado llegando con entusiasmo y recorriendo la ciudad. ¿Lo primero que notaron? Afuera hace un calor terrible.

Al inicio de la semana, el National Weather Service emitió un aviso de calor para Kansas City, con temperaturas cercanas a los 90 grados y humedad de hasta 80%, una combinación que se siente como caminar por un pantano espeso y hirviendo.

Estas condiciones han sido documentadas de cerca por @sidequestdad en TikTok, un aficionado británico al fútbol que vive en Kansas City y que ha asumido el papel de meteorólogo para los viajeros del Mundial. También está promoviendo uno de nuestros grandes trucos para combatir el calor: el Sonic drive-in.

Recuerdo cuando llegué por primera vez a Kansas City, hace exactamente cinco años el próximo viernes. Después de manejar 12 horas desde Ohio, llegamos a nuestro apartamento en Midtown poco antes de la medianoche y descubrimos que, aunque el sol ya se había ocultado hacía rato, afuera todavía hacía 100 grados. Ah, y el aire acondicionado del apartamento estaba descompuesto. Dormimos en el sótano los primeros días.

Este tipo de calor de verano no solo es incómodo; también puede ser potencialmente peligroso si estás activo y no te mantienes hidratado. El sudor, en realidad, no logra enfriarte. Y muy pronto, decenas de atletas de clase mundial jugarán fútbol en este ambiente.

Una investigación reciente de NPR encontró que un tercio de los partidos del Mundial tienen alto riesgo de calor y humedad peligrosos, incluido uno de los encuentros en Kansas City: el partido del 25 de junio entre Países Bajos y Túnez.

Otro tercio del torneo presentará un riesgo moderado por calor, con recomendación de precaución para grupos sensibles. En esa categoría entran cuatro partidos de Kansas City, incluidos los encuentros de dieciseisavos de final y cuartos de final.

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La amenaza no es teórica: hace apenas dos años, un árbitro asistente colapsó por una enfermedad relacionada con el calor durante un partido internacional de la Copa América en Sporting Park, en Kansas City, Kansas. Ese día las temperaturas fueron de 93 grados, con 53% de humedad, no muy lejos de lo que se ha vivido esta semana.

Ninguno de estos problemas por calor es nuevo: KCUR lleva años reportando muertes relacionadas con el calor y lesiones en prácticas deportivas de preparatoria en Kansas. Si alguien se pregunta por qué FIFA elegiría lugares tan calurosos para los partidos, basta recordar que miles de trabajadores migrantes murieron en Qatar mientras construían sedes e infraestructura para el Mundial antes del torneo de 2022.

Entonces, ¿qué está haciendo FIFA para enfrentar el calor esta vez? Para empezar, la mayoría de los partidos en Kansas City comenzarán por la noche para evitar lo peor del sol. Todos los encuentros tendrán pausas obligatorias para tomar agua, además de aire acondicionado junto a la cancha para jugadores y personal en la banca.

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Charlie Riedel / AP La neblina de los aspersores posiblemente ayudó a enfriar la cancha mientras integrantes de la selección argentina entrenaban el miércoles 3 de junio de 2026 en Kansas City, Kansas.

En cuanto a los espectadores, ahora podrán ingresar a los estadios con “una botella de agua desechable, de plástico blando, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica”. Es un cambio importante: apenas la semana pasada, FIFA prohibió temporalmente las botellas reutilizables en todos los estadios, posiblemente por intereses comerciales. La organización recibió de inmediato fuertes críticas del público y de funcionarios gubernamentales, quienes señalaron que era otro ejemplo de FIFA colocando a los aficionados muy por debajo de las ganancias.

En el Fan Festival de Kansas City, una carpa de 30,000 pies cuadrados, máquinas de niebla y ventiladores grandes ofrecerán formas de refrescarse, dijeron organizadores locales a KCUR. Aunque las primeras imágenes del área del festival muestran que no hay mucha sombra en ese enorme césped sin árboles frente al escenario.

Los asistentes también podrán llevar botellas de plástico vacías, no de metal ni de vidrio, y rellenarlas en estaciones de agua designadas. Sin embargo, solo habrá cuatro estaciones para todo el festival, que tiene capacidad para 25,000 personas. Las cuentas quizá no salgan.

Cuando vaya a un partido del Mundial en unas semanas, sin duda llevaré la botella de agua más grande permitida. Porque después de cinco años lidiando con el calor de verano en Kansas City, con la hidratación no juego.

Translations by Hola America News.