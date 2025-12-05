En los últimos años Kansas City triplicó su proporción de maestros latinos para que los estudiantes 'se sientan que son vistos'

Read this story in English.

Hay miles de estudiantes latinos en las aulas de toda la región de Kansas City, pero la mayoría no recibe clases de maestros que se parezcan a ellos.

Un nuevo estudio del Latinx Education Collaborative muestra que esto está cambiando constantemente. El informe, que se publicará esta semana, reveló que el porcentaje de maestros latinos en la región casi se ha triplicado desde el 2019, alcanzando el 2.7% en el año escolar del 2024-25.

En el año escolar del 2024-25, el número de educadores de color también ha aumentado hasta el 12%, lo que supone un incremento de dos por ciento con respecto al año escolar del 2022-23.

Edgar Palacios, director ejecutivo y fundador de Latinx Education Collaborative, afirma que se trata de un excelente crecimiento, pero aún se puede hacer más. (Palacios es miembro del Consejo de Asesores Comunitarias de KCUR).

Palacios afirmó que, “todavía nos queda mucho trabajo por hacer para garantizar que nuestros jóvenes tengan acceso a educadores que sean de su comunidad, comprendan su cultura, y reflejen quiénes son."

El número de estudiantes latinos está creciendo en toda la zona metropolitana, pero persiste una diferencia de 16 por ciento entre maestros y alumnos. Según el informe, la población estudiantil latina alcanzó el 18.5% del total de las matrículas en el área de Kansas City en el año escolar del 2024-25.

Existe otra diferencia de 32 por ciento entre los estudiantes de color y los maestros. Los estudiantes de color representan el 44.5% de las matrículas en Kansas City.

El informe se publica al mismo tiempo en que los investigadores de la Universidad de St. Louis han concluido que los latinos se han convertido en el grupo demográfico minoritario más numeroso de la ciudad. Entre el 2023 y 2024, unos 15,000 residentes hispanos o latinos se trasladaron a la zona de Kansas City.

Los distritos escolares con un mayor número de educadores de color se encuentran principalmente en zonas urbanas. Las escuelas públicas de Kansas City llevan el liderazgo con un 45% de educadores de color.

Jonathan Oregel, un maestro de primer año del distrito escolar de Kansas City, Kansas, dijo que cuando era joven tenía pocos maestros que reflejaban su cultura.

Participó en el programa piloto Educadores del Futuro donde dijo que aprendió mucho sobre la profesión gracias a la experiencia de otros maestros. Para finales del 2027, el programa tiene como objetivo incorporar 50 educadores latinos en Kansas City.

Oregel trabajó anteriormente como diseñador gráfico, pero dijo que siempre le ha apasionado participar en su comunidad y contribuir en ella. Afirmó que es un honor tener ahora un papel en la vida de los estudiantes.

Oregel afirmó, “es muy gratificante contar con esa representación y poder hablar español con los niños y ver la sonrisa en sus caras cuando entienden algo que no comprendían en inglés."

Aumentando la representación en las escuelas del área de Kansas City

El informe reveló que los educadores de color se concentran en las escuelas ubicadas en áreas urbanas, mientras que las áreas suburbanas y rurales se quedan atrás. Casi un tercio de los educadores latinos de la región trabajan en las escuelas públicas de Kansas City, Missouri y Kansas City, Kansas.

Las escuelas chárter, aunque más pequeñas, tienen el liderazgo en las áreas de representación proporcional y crecimiento. El informe reveló que aproximadamente una cuarta parte de los maestros de las escuelas de los Centros de Guadalupe son latinos y que más de la mitad de los educadores de varias escuelas chárter no son blancos.

Palacios dijo que los distritos escolares con más éxito en la contratación de maestros latinos están dispuestos a admitir que hay un problema y que hay que invertir en resolverlo.

Palacios dijo, “cuando no intentamos abordar el problema, cuando intentamos ocultarlo, entonces no podemos resolverlo. Por ello no podemos tener conversaciones reales en la comunidad."

Latinx Education Collaborative / Courtesy Las escuelas chárter tienen el liderazgo en la región de Kansas City en áreas de representación proporcional. Aproximadamente una cuarta parte de los maestros son latinos en las escuelas de los Centros de Guadalupe y en las escuelas chárter más de la mitad de los educadores no son blancos.

En las escuelas públicas de Kansas City, Kansas, casi el 60% de los estudiantes se identifican como hispanos o latinos y se hablan más de 60 idiomas distintos en el distrito escolar.

Randy López, presidente de la junta de educación, dijo que el distrito trabaja para garantizar que todos los educadores, pero en particular los latinos y afroamericanos, se sientan apoyados y dispongan de los recursos necesarios para tener éxito.

Lopez afirmó, “queremos asegurarnos de que los apoyaremos, pero eso empieza por retener a esas personas con talento, retener a ese personal con talento con el que contamos para garantizar que nuestros alumnos y estudiantes se sientan vistos y representados en el aula."

El personal de recursos humanos de las escuelas públicas de Kansas City afirmaron que utilizan una medida para reclutar a estudiantes de secundaria como futuros educadores en el distrito, “colaborando con el programa “Grow Your Own" , del Instituto de Educación Urbana de la Universidad de Missouri-Kansas City .

El personal afirmó que también están trabajando en soluciones para la vivienda y condonación de préstamos estudiantiles para atraer a miembros de la comunidad a trabajar en sus escuelas.

Michelle Aguirre Hill, directora de la Academia de Lenguas Extranjeras, afirmó que se están concentrando en retener a los maestros por cada escuela. Alrededor del 44% de los maestros de la escuela hablan otro idioma como su primera lengua, lo que es un motivo de orgullo para ella, ya que los alumnos pueden aprender idiomas y culturas de primera mano.

Afirmó que la representación también es importante para las familias de los estudiantes.

Aguirre afirmó, “a veces, a las familias les cuesta trabajo conectar y colaborar intensamente como desean si no se ven representadas en cada escuela. Eso se convierte en otra barrera para ellos.” Contar con personas en esos puestos que puedan facilitar eso, siendo creativos en cuanto a las formas en que podemos ayudarles a conectarse, es también algo en lo que estamos trabajando."

Jodi Page / KCUR 89.3 Fuera del edificio escolar, se encuentra un cartel de la organización de padres de la Academia de Idiomas Extranjeros. Los líderes de la escuela afirman que más de la mitad de sus alumnos son latinos.

El distrito escolar de Shawnee Mission también está viendo aumentar el número de educadores latinos.

El Dr. Jeremy Higgins, superintendente adjunto de recursos humanos del distrito, dijo que en el año escolar 2021-22, alrededor del 2.5% de sus educadores eran hispanos. Este año, la cifra ha aumentado hasta el 4%.

Dijo que no es mucho en términos porcentuales, pero representa casi el doble de la cantidad de maestros latinos certificados en el distrito. No es el objetivo del distrito, pero dijo que es un avance, ya que intentan tener una fuerza laboral que refleje su comunidad y sus estudiantes.

Higgins dijo que el distrito también cuenta con una trayectoria docente para los estudiantes de cada escuela secundaria.

Higgins dijo, “esa es una de las partes en las que realmente estamos tratando de centrarnos de manera intencionada para crear ese canal de futuros maestros, con el fin de despertar ese interés y esa inspiración desde el principio y, con suerte, cosechar estos beneficios hacia el futuro."

'Tenemos que ser valientes'

Pero Palacios dijo que las políticas y la legislación recientes están dificultando esta labor.

En enero, un grupo con sede en Virginia, Parents Defending Education, presentaron una denuncia alegando que el esfuerzo de las escuelas públicas de Kansas City por contratar a más maestros negros y latinos es discriminatorio.

En febrero, el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las agencias estatales tener en cuenta la diversidad, la equidad y la inclusión en las decisiones de contratación. Solo unos días antes, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ordenó a las escuelas que dejaran de utilizar la descripción racial como un factor de contratación o de otra manera se podrían arriesgar a perder los fondos federales.

Palacios dijo que su grupo no recibe fondos federales, por lo que tiene más flexibilidad, y que planea utilizar esa libertad para alzar la voz.

“Porque, en última instancia, tenemos que defender los intereses de nuestros jóvenes”, afirmó Palacios. “Entendemos los datos, entendemos lo que la representación significa para la trayectoria futura de un joven, y por eso tenemos que ser valientes."

Numerosos estudios han demostrado que compartir la misma raza o el origen étnico con un maestro mejora el aprendizaje de los alumnos, los índices de graduación y la disciplina.

Oregel dijo que espera que más futuros maestros puedan unirse a programas como el de Futuros. Afirmó que los niños pasan la mayor parte del día en la escuela y que pueda que sea el único lugar donde se les trata con dignidad.

“Cuanto más hago esto a diario, más me doy cuenta de que a veces soy la única persona que sonríe o trata bien a estos niños, que les muestra un poco de cariño”, dijo Oregel. “Por eso me encanta y quiero seguir haciéndolo. Realmente lo aprecio mucho”.