Miles de niños de la Ciudad de Kansas podrían perder los programas de Head Start si se prolonga el cierre del gobierno

Read this story in English.

Más de 2,000 niños de la zona de Kansas City podrían quedar desamparados si los programas de enseñanza preescolar Head Start cierran temporalmente debido a la prolongación del cierre del gobierno federal.

El Consejo Regional de Mid-America (MARC), que supervisa los programas de Head Start en los condados de Jackson, Clay y Platte, dijo que no ha recibido notificación de la concesión del subsidio para el ciclo que comienza el 1 de noviembre debido al cierre del gobierno federal.

Sin la certeza de recibir el reembolso, MARC afirmó que no puede incurrir en ningún gasto por los servicios de Head Start después del 31 de octubre y que podría verse obligado a cerrar temporalmente los centros.

Kasey Lawson, directora del programa de enseñanza preescolar Head Start de MARC, declaró en una rueda de prensa celebrada el lunes, que el cierre temporal de los centros tendría un “profundo efecto” en las agencias asociadas, el personal y las familias a las que prestan este servicio.

Afirmó que “el programa de enseñanza preescolar Head Start es más que solo educación. También ofrecemos a los niños y a las familias servicios de apoyo para discapacidades mentales, servicios de salud y nutrición. Se trata de servicios fundamentales que satisfacen las necesidades básicas para ayudar a las familias a crecer y prosperar.”

Más de 2,300 niños reciben servicios y 400 empleados trabajan en los centros de enseñanza preescolar MARC Head Start. El programa de educación infantil financiado por el gobierno federal se ofrece a familias de bajos ingresos sin costo alguno hasta que sus hijos cumplan 5 años.

MARC se ha asociado con 17 organizaciones para ofrecer servicios de enseñanza preescolar Head Start , incluyendo los distritos escolares de Blue Springs, Center, Excelsior Springs, Grandview, Independence, Kansas City, Lee’s Summit y Raytown.

La organización pidió a las agencias asociadas que prepararan planes de contingencia en caso de que el cierre se prolongara hasta finales de octubre.

Lawson dijo que algunos proveedores del programa de enseñanza preescolar Head Start podrán permanecer abiertos durante un período limitado de tiempo a pesar del riesgo de no recibir reembolsos, pero eso dependerá de sus necesidades financieras y sus reservas.

MARC sigue esperando la respuesta de todos sus proveedores sobre cómo afectará el cierre a sus servicios, y tiene previsto publicar cualquier novedad al respecto en su sitio de internet .

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, instó a los líderes de la Cámara de Representantes de EE. UU. a que se unieran con los senadores estadounidenses para resolver rápidamente la confrontación presupuestaria y poner fin al cierre.

“El cierre de los servicios de atención a la primera infancia para miles de niños y familias de Kansas City tendrá efectos devastadores en miles de familias, lugares de trabajo y, lo que es más importante, en los niños de Kansas City,” afirmó Lucas en un comunicado. “Recortar los programas de primera infancia a través del programa de enseñanza preescolar Head Start es cruel para las familias de Kansas City y de Estados Unidos.”