Las familias de Missouri que necesitan ayuda para el cuidado infantil hacen frente a una nueva lista de espera

Las familias de Missouri que soliciten ayuda para el cuidado infantil pronto serán incluidas en una lista de espera, ya que el estado se enfrenta a una creciente demanda de servicios.

La Oficina de la Infancia del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri anunció esta semana que, a partir del domingo, implementará una lista de espera para los nuevos solicitantes del Programa de Subsidios para el Cuidado Infantil del estado .

El departamento afirmó que el número de familias que reciben asistencia para el cuidado infantil ha aumentado un 19% desde el pasado mes de enero, superando la cantidad disponible de fondos asignados por los legisladores. Más de 27,000 niños en todo el estado dependen del programa de subsidios.

La comisionada de Educación, la Dra. Karla Eslinger afirmó, “no es una decisión que tomamos a la ligera. La Oficina de la Infancia sigue profundamente comprometida con el apoyo a las familias y los proveedores del cuidado infantil de Missouri. La implementación de una lista de espera nos permite manejar de forma responsable los fondos disponibles, proteger los servicios para los niños actualmente inscritos y dar prioridad a las familias enfrentando mayores desafíos”.

Según el departamento, las familias que fueron aprobadas antes del domingo y aquellas que actualmente reciben asistencia y están renovando sus solicitudes a tiempo no se verán afectadas. Los niños que se encuentran bajo el programa del cuidado de la crianza o reciben servicios preventivos no serán asignados a la lista de espera .

Las solicitudes en lista de espera se clasificarán por fecha de entrega y según los siguientes niveles de prioridad:

Niños con necesidades especiales, incluidos aquellos que reciben ingresos suplementarios de seguridad o servicios a través del Departamento de Salud Mental de Missouri, o que tienen una discapacidad o retraso físico o mental, verificado por un profesional médico o de salud mental.

Niños sin hogar.

Familias con ingresos inferiores al 100 % del nivel federal de pobreza.

Familias con ingresos iguales o superiores al 100 % del nivel federal de pobreza.

Muchas familias de la región de Kansas City tienen dificultades para encontrar y pagar servicios de cuidado infantil de calidad. Un informe de Kids Win Missouri e IFF reveló que en la región de Kansas City se necesitan casi 32,000 plazas de cuidado infantil para bebés y niños pequeños y 6,000 plazas de preescolar.

Segun el informe, las familias también están pagando el 14 % o más de sus ingresos para cubrir el costo de la atención. Eso es el doble de lo que el gobierno federal considera razonable para un hogar.

No es la primera vez que el programa de subsidios para el cuidado infantil de Missouri se enfrenta con dificultades. El estado ya tuvo problemas para ponerse al día con los pagos atrasados de los subsidios para el cuidado infantil tras cambiar a un nuevo software, antes de que finalmente pudo ponerse al día la primavera pasada .