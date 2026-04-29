¿Por qué escuché la sirena de tornado? Cómo funcionan las alertas meteorológicas en Kansas City

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Durante la última semana, el Servicio Meteorológico Nacional de Pleasant Hill, Missouri ha emitido tres alertas de tornado en toda la zona metropolitana de Kansas City. En la mañana del 27 de abril, los residentes del condado de Cass se despertaron con fuertes vientos, granizo y sirenas.

Hallie Bova, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), señaló que la semana pasada la zona sufrió varias oleadas de mal tiempo, con la amenaza de tornados.

Afirmó, “Hemos visto múltiples alertas de tornado en Kansas y Missouri. Para esta época del año, esto no es nada fuera de lo normal”. Añadió que las alertas de tornado consecutivas son habituales.

Annie Poelzl, directora de Gestión de Emergencias del Condado de Clay , señaló que, con esas alertas consecutivas, puede haber confusión y, en ocasiones, fallos técnicos cuando se activan las sirenas.

Poelz explicó que “las sirenas también son susceptibles de sufrir fallos técnicos, como cualquier otro dispositivo de tecnología. Siempre queremos informar a la gente de que existen otras formas de recibir estas alertas”.

Además de las sirenas, Poelzl señaló que la gente debería aprovechar las múltiples vías para recibir alertas sobre tornados como: la información del Servicio Meteorológico Nacional a través de las noticias locales, las emisiones de radio y las alertas por mensaje de texto en el teléfono celular.

Durante las tormentas de la semana pasada, muchos residentes acudieron a las redes sociales para preguntar por qué sonaron las sirenas en el centro de Kansas City, o en otros lugares, cuando no se había informado o visto de ninguna amenaza de tornado cerca a la zona.

El ejecutivo del condado de Jackson, Manny Abarca, generó una serie de comentarios en una publicación en las redes sociales en la que sugería que las sirenas generan temores cuando no hay amenaza de tornado en las inmediaciones.

This is the second time in my term tornado sirens have been sounded and the local news had to directly state, “Kansas City’s downtown is not in an active threat area, Jackson County has sounded sirens”.



I refuse to let this continue under my watch as Chairman. I have asked for… — Manny Abarca (@MannyAbarcaIV) April 24, 2026

Cómo funcionan las sirenas

Cada municipio y condado utiliza sus propios criterios para determinar dónde y cuándo activar las sirenas. En Kansas City , estas decisiones las toma la Oficina de Gestión de Emergencias. Lanè Johnson es portavoz de Kansas City, Missouri.

Johnson explicó que, “las sirenas de tornado en Kansas City se activan por medio de una zona de alerta designada. A diferencia de las alertas de emergencia de la red móvil, que pueden dirigirse a torres de telefonía celular, en toda la zona, la ciudad no puede delimitar con precisión las zonas de activación de las sirenas para que coincidan exactamente con el polígono de alerta de tornados del NWS”.

Los polígonos de alerta del NWS son áreas geográficas trazadas para indicar la ubicación precisa de una amenaza meteorológica grave, como un tornado o una tormenta eléctrica. Proporcionan al NWS una estrategia cartográfica para localizar con exactitud las zonas bajo amenaza de tornado.

Kansas City cuenta con más de 100 sirenas dentro de sus límites. Cuando se activan, las sirenas suenan durante aproximadamente 10 minutos. Si las sirenas vuelven a sonar tras ese periodo, significa que se ha observado otro tornado. Pero Johnson afirma que la segunda nube embudo puede estar a millas de distancia.

Johnson afirmó que “actualizar el sistema de sirenas para que solo se activen dentro del polígono exacto de la alerta de tornado del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) requeriría cambios importantes en la infraestructura. Somos conscientes de que, en ocasiones, las sirenas pueden sonar en zonas que finalmente no se ven afectadas por un tornado. La seguridad pública sigue siendo la prioridad, y es preferible alertar a la población de la posibilidad de peligro antes que poner en riesgo su seguridad”.

En el condado de Clay, tanto el condado como algunas ciudades son responsables de activar las sirenas. El departamento de Gestión de Emergencias del condado mantiene ocho sirenas, que cubren ciudades como Smithville y Holt. Las sirenas de Kearney, donde un tornado tocó tierra el 23 de abril, son gestionadas por la ciudad.

“La política que seguimos en el condado de Clay es que, siempre que el viento alcance las 73 mph o más, activamos las sirenas de tornado”, explicó Poelzl. “Y solo las activamos en esas zonas, por lo que, si activamos la zona norte, suenan en Smithville Lake y Holt”.

Poelzl explica que las zonas o secciones pueden contar con varias sirenas. A diferencia de las de Kansas City, las sirenas del condado de Clay emiten un ciclo de tres minutos hasta que la amenaza de tornado haya pasado. Según Poelzl, no es raro que quienes se encuentran en zonas menos afectadas por las amenazas oigan sonar las sirenas.

EL condado de Johnson, en Kansas , cuenta con un total de 190 sirenas y, al igual que Kansas City, utiliza el mapa del NWS para localizar las zonas bajo amenaza de tornado. Solo se activarán las sirenas dentro de esa zona, lo que limita las alertas y aumenta la recepción de la advertencia, pero también pueden ser escuchadas por residentes no afectados.

Hallie Bova señaló que, aunque las sirenas no hagan referencia a la actividad de tornados en su barrio, estos podrían estar cerca o desplazándose rápidamente. Pide a los residentes que de cualquier manera tomen refugio y se mantengan a salvo. Hasta las predicciones más detalladas sobre el comportamiento del clima severo pueden ser erróneas.

“Aunque la amenaza no se encuentre inmediatamente sobre su zona, es mejor estar a salvo y tomar precauciones por si acaso algo ocurre”, afirmó Bova.