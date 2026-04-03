El fútbol femenino convirtió a Estados Unidos en una potencia mundial, y Kansas City es la estrella del juego

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Finalmente pude ir al estadio CPKC el otoño pasado para ver mi primer partido en casa del Kansas City Current. Sentado detrás de la portería, en medio de la sección de aficionados, el ambiente era electrizante.

Todo el mundo iba vestido de verde azulado, cantando canciones y ondeando banderas. Los aficionados con bocinas gigantes animaban a la multitud que llenaba el estadio, encendían fuegos artificiales tras los goles y mantenían el ritmo de la batería.

“Es un espacio seguro donde se puede uno desenfrenar”, afirmó Danielle Russell, vicepresidenta del KC Blue Crew, que se encontraba en primera fila junto a sus amigos.

Russell viaja desde Des Moines, Iowa, para unirse al Blue Crew en los partidos. Ella cree que en los últimos años, esta comunidad de aficionados ha sido un elemento clave para el éxito del equipo.

Russell afirma que, “jugadoras de todo el mundo han dicho que el apoyo de los aficionados les hace pasar de pensar “Llevo 90 minutos corriendo, estoy agotada” a “Esta gente me está animando, vamos a meter el balón en la portería”.

Suzanne Hogan / KCUR 89.3 El grupo de soporte Blue Crew lleva promoviendo el fútbol soccer femenino en Kansas City desde que se creó el primer equipo de la NWSL de la ciudad, el FC Kansas City. Ahora son la fuerza motriz más influyente que apoya al Current: llenan las gradas situadas detrás de la portería en los partidos en casa, tocan los tambores, agitan banderas y animan al público con cánticos.

Inaugurado en el 2024 a orillas del río Missouri, el estadio CPKC es el primero del mundo construido específicamente para un equipo profesional de fútbol soccer femenino. Es la joya de la corona de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, que se fundó hace poco más de una década, está ganando mucha popularidad y cuenta ahora con 16 equipos repartidos por todo Estados Unidos.

El “templo verde azulado” de Kansas City y el equipo al que alberga son un factor importante en el fortalecimiento de nuestra reputación como ciudad futbolística, incluyendo nuestro destacado papel como sede de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 y como campamento base para múltiples selecciones nacionales .

No es difícil argumentar que el fútbol soccer femenino es la razón por la que Estados Unidos es tomada en serio en el fútbol soccer. Pero este momento ha tardado casi 200 años en llegar: el triunfo de las jugadoras y las aficionadas que tuvieron que rechazar sistemas sexistas, superar prejuicios y atreverse a construir algo audaz y totalmente nuevo.

Russell dice, “se puede apreciar el crecimiento, se puede apreciar el apoyo de la afición, con solo observar su historia. Me emociona mucho”.

Pioneras del fútbol soccer femenino

Las mujeres llevan disfrutando del fútbol soccer desde que este deporte se practica. (Puedes leer más sobre la historia del fútbol soccer en la primera entrega de esta serie ).

Existen registros de mujeres que jugaban en un equipo en Escocia durante el siglo XVII, para gran disgusto de la Iglesia.

Pero, según la mayoría de las fuentes, el fútbol soccer femenino organizado tuvo su origen en Inglaterra. Fue allí donde este deporte se fundó oficialmente en 1863 gracias a un grupo de jugadores masculinos, quienes formalizaron el “Association Football”, un deporte centrado en el uso de los pies —lo que hoy se conoce comúnmente como “football” en todo el mundo y como “soccer” en Estados Unidos—.

Una vez que esas reglas oficiales fueron establecidas, grupos de mujeres en Inglaterra y Escocia comenzaron a practicar este deporte. Pero las mujeres de la época luchaban por el derecho al voto y se veían confinadas a roles bastante limitados en la sociedad.

The Kansas City Star Archives / Missouri Valley Special Collections, Kansas City Public Library Una fotografía de 1978 que aparecía en un artículo de The Kansas City Star sobre la creciente popularidad del fútbol soccer femenino decía: “Muchas mujeres como estas lo consideran una excelente forma de hacer ejercicio y de recreación”.

Por lo tanto, se consideraba inapropiado, e incluso peligroso, que una mujer practicara un “deporte de hombres”.

Heidi Smith, autora de “Play On: From Adversity to Advantage Through 140 Years of Women 's Soccer”, afirma que ninguna de las mujeres que participaron utilizaban su nombre real, porque temían por su propia seguridad. Y esos temores resultaron estar bastante fundados”.

Una de las primeras jugadoras fue una sufragista llamada Helen Matthews, más conocida por su seudónimo, la Sra. Graham. Ayudó a fundar el British Ladies Football Club, que a finales del siglo XIX llegó a contar con varias docenas de miembros y atraía a grandes multitudes, aunque a veces con el tipo de atención equivocado.

Smith afirma que, “parecía que podría ser una buena noticia que acudieran 5000 personas, pero no lo era, porque todos eran hombres. Y antes incluso de que sonara el silbato, ya estaban irrumpiendo en el campo”.

Estos clubes se vieron amenazados con actos violentos y fueron objeto de una cobertura hostil por parte de prensa que criticaba el carácter, las habilidades y la vestimenta de las mujeres.

Hasta la Primera Guerra Mundial, el fútbol soccer femenino pasó a desarrollarse principalmente de forma clandestina, un momento histórico en el que cambió la percepción pública sobre el papel de la mujer. A medida que los hombres partían a la guerra, las mujeres ocupaban puestos de trabajo en fábricas tradicionalmente masculinas, como la producción de municiones, un sector que solo en Inglaterra empleaba a casi un millón de mujeres.

Dick Kerr and Company era uno de estos fabricantes de municiones, y sus fábricas fomentaban a los equipos de fútbol soccer femenino como forma de levantar la moral, siguiendo la tradición de los equipos masculinos de fábrica que existían anteriormente. Los partidos femeninos entre fábricas también servían para recaudar fondos para diferentes organizaciones de beneficencia.

El equipo de Dick Kerr en Preston, Inglaterra, era especialmente fuerte. En un partido se congregaron 53,000 aficionados y otros 14,000 esperaban fuera.

Missouri Valley Special Collections / Kansas City Public Library El anuario del Junior College de Kansas City muestra a un grupo de jugadoras de fútbol del año 1924.

Smith afirma que, “se convirtieron en el equipo más legendario de su época. Eran como superestrellas en su tiempo”.

“No apto para las mujeres”

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, los derechos de las mujeres avanzaron en cierta medida, ya que el Gobierno inglés concedió a algunas mujeres de un determinado estatus, el derecho al voto. Sin embargo, la actitud hacia las mujeres que jugaban al fútbol soccer dio un giro negativo: los periódicos informaban de que el cuerpo de las mujeres era demasiado frágil para practicar este deporte y calificaban la actividad como “absurda”.

La Federación Inglesa de Fútbol soccer, conocida como la FA, estaba ansiosa por que los hombres volvieran a jugar y por recaudar dinero con la venta de las entradas. Además, la organización se sentía amenazada por las grandes multitudes de espectadores que atraían las mujeres.

Smith dice: “así que encontraron una forma de deshacerse de ellas acusándolas de irregularidades financieras. Lo que, básicamente, significaba que quizá algunas de las jugadoras estaban recibiendo pagos por jugar”.

En 1921, la FA aprobó una resolución que prohibía a las mujeres utilizar los campos, los árbitros y los recursos de los hombres: “El fútbol soccer es un deporte totalmente inadecuado para las mujeres y no debe fomentarse”.

La prohibición en Inglaterra duró 50 años, hasta que finalmente se levantó en 1971 .

Australia, Afganistán, Brasil, Francia, Alemania, Irán, los Países Bajos, Nigeria, Paraguay, España, Escocia, Gales y muchos otros países también prohibieron el fútbol soccer femenino. Los motivos, las consecuencias y los calendarios varían de un lugar a otro: en algunos casos se trataba de cuestiones económicas, relacionadas con creencias religiosas y culturales, o basadas en preocupaciones por la salud reproductiva de las mujeres.

Pero estas restricciones obligaron a las mujeres que querían jugar al fútbol soccer a asumir riesgos y ser creativas.

“Había gente que se reunía en canchas de tenis y se enviaban mensajes que más o menos decían: “Nos vamos a reunir en secreto aquí y vamos a jugar”, cuenta Smith.

El equipo femenino del Dick Kerr siguió adelante incluso después de la prohibición de la FA, buscando otros lugares para los partidos, como parques y campos abiertos. Incluso viajaron al extranjero, a lugares como Estados Unidos, para disputar una serie de partidos, pero contra equipos masculinos.

Porque, en aquella época, Estados Unidos no contaba con ningún equipo femenino organizado contra el que pudieran jugar.

El fútbol femenino en Estados Unidos

Kansas City Star Archive / Missouri Valley Special Collections, Kansas City Public Library El título en una foto original de un artículo de *The Star* de 1948 decía: “Cuando llega la hora de la educación física en el instituto Westport High School, los profesores llevan a sus alumnas entusiasmadas a la gran zona abierta situada en la calle 39 con Robert Gillham Road para disfrutar de treinta y ocho minutos de juego al aire libre. Las chicas, arriba, juegan al fútbol y al hockey sobre hierba. La idea es aprovechar el buen tiempo para ofrecer actividades al aire libre a las jóvenes en crecimiento; esto les ayuda a desarrollarse físicamente y también las mantiene alertas para los estudios”.

Aunque Estados Unidos no prohibió oficialmente que las mujeres jugaran al fútbol soccer, tampoco lo fomentaba.

Durante muchas décadas, el fútbol soccer se consideraba un deporte de inmigrantes . No recibía la misma atención ni los mismos recursos que los deportes de origen estadounidense, como el béisbol o el fútbol americano. Fuera de las iglesias de inmigrantes, los clubes sociales y los lugares de trabajo, poca gente conocía el fútbol soccer.

Esto también significa que los primeros años del fútbol en el país no están muy bien documentados. Y resulta aún más difícil tener una idea del grado de participación de las mujeres.

Afortunadamente, los archivos del Missouri Valley Room en la Biblioteca Pública de Kansas City conservan algunas de las piezas de la fragmentada historia del fútbol soccer de Kansas City. Una de las primeras referencias al fútbol masculino local proviene de un artículo del Kansas City Star de 1904.

En cuanto a las mujeres, las antiguas fotos de los anuarios de las preparatorias Paseo, Central y North East muestran a los equipos escolares formándose a finales de los años veinte, treinta y cuarenta. Una entrada decía que el fútbol soccer era muy popular entre las chicas “a pesar de los dolores en las espinillas”.

Una foto de los archivos del Kansas City Star en 1948 muestra a un numeroso grupo de chicas de la escuela Westport HS jugando al fútbol soccer durante la clase de gimnasia sobre el césped del parque Gillham. Y de la escuela Haskell Indian Nations de Lawrence, Kansas, una foto en blanco y negro de los años 50 en la que siete chicas se lanzan por el balón en medio de una jugada.

The Kansas City Star Archive / Jim McTaggart / Missouri Valley Special Collections, Kansas City Public Library Una foto de 1990 en la que aparecen niñas de la escuela Our Lady 's Montessori jugando al fútbol soccer en el parque de Gillham Park.

Al otro lado del estado, en St Louis, al padre Craig, de la parroquia de San Mateo, se le considera el organizador de una de las primeras ligas femeninas del país. La Liga Craig se formó a principios de la década de 1950, con unas 70 chicas de entre 16 y 22 años. Según el libro de David Lange, “ Soccer Made in St. Louis: A History of the Game in America 's First Soccer Capital ” las chicas jugaban partidos regulares los domingos en el parque Fairground, atrayendo a grandes multitudes de curiosos.

Fue en las escuelas y las iglesias donde el fútbol soccer femenino de intramuros cobró impulso en Estados Unidos. Y a mediados de la década de 1960, uno de los primeros equipos universitarios femeninos se creó en el Castleton State College de Vermont.

Luchando por la copa

Pero, aunque el movimiento de liberación femenina cobraba impulso y las actitudes hacia la práctica deportiva femenina se estaban suavizando, la FIFA, el organismo rector del fútbol soccer internacional, seguía sin mostrar interés alguno por el fútbol femenino.

Así que, en 1970, una federación privada organizó su propio torneo multinacional de fútbol soccer femenino, sin la FIFA. Se celebró en Italia, patrocinado por la compañía que produce el vermut Martini & Rossi, con la participación de siete equipos. (Sin Estados Unidos, sin embargo, ya que no tendríamos una selección femenina hasta 15 años después).

El éxito del torneo animó a los organizadores a volver a intentarlo al año siguiente en México. La final atrajo a más de 100,000 aficionados, batiendo récords como el evento deportivo femenino con mayor asistencia hasta ese momento.

Pero de vuelta a casa, muchas de las jugadoras se enfrentaron al escrutinio público y a sanciones por parte de sus federaciones nacionales de fútbol soccer por participar en un torneo no autorizado.

Según Smith, esta Copa del Mundo femenina “fue completamente olvidada, lo cual es sorprendente”.

Copa 71 | Official Trailer

Solo gracias al documental del 2023 “Copa 71”, producido por Venus y Serena Williams, se está hablando ahora de esta historia.

En una escena, la jugadora de la selección femenina de Estados Unidos Brandi Chastain aparece visiblemente atónita al ver por primera vez imágenes del torneo. “Me hace muy feliz y, para ser sincera, me enfurece bastante”, afirma.

Cómo cambió el Título IX el deporte estadounidense

Kansas City Star Archive / Scot Morrissey / Missouri Valley Special Collections, Kansas City Public Library Milly Baquero, de la escuela de Shawnee Mission West (izquierda), vio cómo Sarah Schroeder y Donna Noon, del Shawnee Mission South, le cerraban el paso. El artículo de 1990 que cubre el partido señala que se trata de la segunda temporada del programa de fútbol soccer femenino en las escuelas de Shawnee Mission.

Estados Unidos tampoco participó en la Copa 71, pero la década siguiente supuso un gran avance para los derechos de la mujer y el deporte femenino.

En 1972, al año siguiente, el Congreso aprobó la ley conocida como Title IX .

La ley exigía que ofrecieran a las instituciones educativas las mismas oportunidades a hombres y mujeres, incluso en el deporte: “Ninguna persona en los Estados Unidos podrá, por motivos de sexo, ser excluida de la participación en ningún programa o actividad educativa que reciba ayuda financiera federal, ni se le podrán negar los beneficios de los mismos, ni ser objeto de discriminación en el marco de dichos programas o actividades”.

“Y eso supuso un cambio radical”, afirma Smith. “Porque los deportes femeninos nunca habían contado con ese nivel de apoyo. Y, de repente, la ley establece que, si se ofrece esta actividad a los chicos, también hay que ofrecerlas a las chicas”.

La Ley Title IX sentó las bases para el avance de todos los deportes femeninos en el país y, además, en concreto provocó un auge significativo del fútbol soccer femenino. Una de las razones fue el costo menor, ya que el fútbol soccer no requería el mismo nivel de equipamiento que otros deportes.

Y como, según Smith, aquí el fútbol aún se consideraba un deporte relativamente nuevo, y no estaba marcado por algunos de los estigmas o el legado patriarcal.

Smith afirma, “no era fútbol americano. No era béisbol. Así que no era un deporte tradicionalmente masculino en este país, y creo que por eso se permitió a las chicas practicarlo”.

En la década de los 80 se produjo una explosión de programas de fútbol juvenil en todo el país —especialmente en las secundarias y preparatorias o colegios— junto con los intentos de crear una liga nacional de fútbol soccer masculino .

Smith dice, “gracias a eso, toda una generación de chicas, incluida yo, creció de repente con este deporte”.

Kansas City Star Archive / Daniel Starling / Missouri Valley Special Collections, Kansas City Public Library En 1992 Stephany Fromson, de Grandview, intenta defenderse de un tiro de pelota de Annie McShane, de St. Teresa, en un partido de fútbol soccer de la fase regional de Missouri disputado en Grandview.

Pero, a pesar de que se estaba creando un sistema de entrenamiento, las futbolistas no tenían realmente ningún sitio al que ir después de la universidad. Las ciudades aún no contaban con equipos profesionales de verdad, del mismo modo que apoyaban a los equipos de la NFL, la MLB, la NHL y la NBA, y todavía no existía una selección femenina oficial de Estados Unidos.

Llegando al escenario mundial

En los torneos internacionales de fútbol soccer femenino, el país estaba representado de manera informal por The Sting, un equipo de Dallas, Texas . Este grupo de jugadoras de élite de una escuela preparatoria fue creado en parte por el magnate deportivo Lamar Hunt, fundador de los Kansas City Chiefs y uno de los primeros defensores del fútbol soccer .

The Sting era un equipo muy importante en la liga nacional del sub-19. Su sólida actuación, con la victoria sobre Italia y el triunfo en el Torneo femenino de Xi’an de 1984 en China , contribuyó a convencer a la Federación Estadounidense de Fútbol Soccer para que creara la primera selección femenina en 1985.

A nivel internacional, la presión sobre la FIFA para que se pusiera al día y creara por fin una Copa del Mundo femenina iba en aumento. Así que la FIFA decidió hacer una prueba para ver si esto podía funcionar —y si les generaba ingresos.

El Torneo de Invitación de Fútbol Soccer Femenino de 1988, celebrado en China, contó con la participación de 12 países, y 45,000 personas asistieron al partido inaugural entre China y Canadá.

Así pues, la FIFA anunció que celebraría la primera Copa Mundial Oficial Femenina en 1991, también en China. Pero, aun así, la FIFA tenía pocas expectativas y bautizó el torneo como “Campeonato Mundial de Fútbol Soccer Femenino por la Copa M&M 's”, para incorporar la marca de un patrocinador corporativo.

En aquel momento, la selección femenina de Estados Unidos solo llevaba seis años de existencia. Pero llegó al torneo de 1991 con fuerza. Al derrotar a Noruega en la final, las estadounidenses lograron algo que la selección masculina de Estados Unidos aún no ha conseguido: proclamarse campeonas del mundo.

Francisco Seco / Associated Press El domingo 7 de julio del 2019, la estadounidense Megan Rapinoe sostiene el trofeo mientras celebra al término de la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol soccer entre Estados Unidos y Países Bajos, disputada en el Stade de Lyon, en Decines, a las afueras de Lyon (Francia).

Esto marcó el inicio de un dominio estadounidense que se prolongaría durante décadas en el panorama futbolístico mundial —al menos en lo que respecta al fútbol soccer femenino—.

La selección femenina de Estados Unidos ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996, el primer año en que el fútbol soccer femenino se incluyó como disciplina olímpica.

Smith dice, “los años 90 fueron fundamentales porque marcaron la madurez de esta generación que creció en los años 70s”.

Tres años más tarde, en 1999, Estados Unidos patrocinó la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en el Rose Bowl de Pasadena, California. Tras una angustiosa tanda de penaltis, Brandi Chastain envió el balón al fondo de la red.

Se arrancó la camiseta, dejando al descubierto su sosten deportivo negro , cayó de rodillas y gritó de alegría. Sus compañeras de equipo se abalanzaron sobre el campo, saltando y abrazándose unas a otras para celebrarlo. Ese momento le valió a Estados Unidos su segunda victoria en la Copa Mundial y consolidó la fama del equipo como “Las 99”.

Exigiendo respeto

Incluso cuando estas deportistas estaban en la cima del mundo, seguían sin ser tomadas en serio como sus colegas masculinos —y mucho menos, en cuanto a su remuneración.

Mientras que los ganadores de la Copa Mundial masculina de 1998 se llevaron a casa más de 6 millones de dólares en premios, la FIFA no ofreció ningún dinero para el torneo femenino celebrado un año después.

Mientras tanto, las 99ers mantenían un conflicto con la Federación Estadounidense de Fútbol en torno a los salarios, lo que se convirtió en una lucha que se prolongó durante décadas y que acabó en una demanda por discriminación de género en relación con las condiciones laborales, las instalaciones y otros aspectos.

Tras seis años de batalla judicial, la selección femenina llegó a un acuerdo con la Federación Estadounidense de Futbol Soccer . El acuerdo se cerró en el 2023 e incluía una indemnización de 24 millones de dólares, bonificaciones por la Copa Mundial y la promesa de igualar los salarios.

La falta de dinero siguió siendo el principal obstáculo cuando las jugadoras y sus defensores intentaron crear una liga profesional femenina en la década del 2000. Nunca lograron vender suficientes entradas ni conseguir el apoyo empresarial necesario para mantener los equipos, y al cabo de unos años, acabaron desapareciendo.

Jae C. Hong / AP El sábado 5 de abril del 2025, las jugadoras de Estados Unidos saludan a la afición mientras celebran la victoria de su equipo contra Brasil en un partido amistoso internacional femenino de fútbol soccer celebrado en Inglewood, California.

Entre los experimentos de corta duración se encontraban la WUSA (2000-2003) y la Women 's Professional Soccer (2009-2012).

Mientras tanto, la liga nacional masculina, la Major League Soccer, también se encontraba en sus inicios y atravesaba dificultades. La MLS comenzó en 1996 tras varios intentos fallidos y trataba de hacerse un hueco en la cultura popular.

Así que, durante las primeras décadas, las jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos lo hacían básicamente como un trabajo secundario. Volvieron a ganar la medalla de oro olímpica en el 2004, 2008 y 2012, estableciendo ya el récord del equipo con más juegos ganados de este deporte, tanto masculino como femenino. (Esto fue incluso antes de sus victorias en la Copa Mundial Femenina del 2019 y los Juegos Olímpicos del 2024).

Kansas City se suma a la fiesta

Danielle Russell era una de las aficionadas que seguía muy de cerca el creciente entusiasmo en torno a la selección femenina de fútbol soccer de Estados Unidos. Y, como muchas otras, se veía reflejada en esas jugadoras.

Russell afirma, “los deportes femeninos eran un ámbito más seguro para las mujeres queer”.

Suzanne Hogan / KCUR 89.3 Danielle Russell es vicepresidenta del KC Blue Crew. Ha sido aficionada de la NWSL desde sus inicios y afirma que ha hecho amistades para toda la vida gracias a la comunidad de aficionados al fútbol soccer femenino.

Russell se sintió especialmente inspirada por jugadoras como Megan Rapinoe, una de las primeras atletas en declararse abiertamente lesbiana en Estados Unidos. Dijo, “me dije, esto es lo que soy, tengo que verlo.”

En el 2012, la vida de Russell dio un giro cuando se enteró de que se estaba creando una nueva Liga Nacional de Fútbol Soccer Femenino. Como parte de ello, Kansas City contaría con su primer equipo de fútbol profesional, el FC Kansas City.

“Fuimos el primer grupo de aficionados de la NWSL”, dice Russell. “Éramos más pequeños que algunos de los demás, pero fuimos los primeros”.

El apodo del equipo del FC Kansas City era “los Blues”, de ahí el nombre de Blue Crew. El equipo jugó aquí durante cinco temporadas, ganando dos campeonatos nacionales por el camino. Pero nunca llegaron a integrarse del todo en la cultura de Kansas City.

Russell dice riendo, “no escucho que se mencione al FC KC en absoluto. O si lo hago, es muy breve y por lo general lo llaman KC-FC o algo que no es correcto. Lo cual sucedía mientras el equipo jugaba. Así que supongo que no debería sorprenderme”.

Cuando el FC Kansas City empezó, no jugaba sus partidos en un estadio, sino en un campo de la escuela Shawnee Mission North HS. “Así que era un gran espectáculo, pero no se jugaba ante mucha gente”, dice Russell.

Suzanne Hogan / KCUR 89.3 Kat McIntyre es la fundadora del KC Blue Crew. Parte del papel del grupo en los partidos en casa consiste en crear una experiencia inclusiva para los aficionados que mantenga la energía en alto.

Al año siguiente, los partidos se trasladaron al campus de la Universidad de Missouri-Kansas City y, más tarde, a los campos de Swope Park, pero la asistencia seguía siendo baja.

“En la sección de aficionados, éramos cuatro”, dice Russell, quien viajaba desde Des Moines para asistir a los partidos. “Así que hicimos lo mejor que pudimos, pero ya sabes, no era mucho”.

En el 2017, la baja venta de boletos y la mala gestión de los fondos llevaron a anunciar que los jugadores y los activos del equipo se transferirían a un equipo nuevo en Utah . El FC Kansas City dejó de existir.

“El equipo estaba desapareciendo. Esos campeonatos se esfumaron con él”, dice Russell. “Y fue devastador”.

Pero la Blue Crew siguió activa, tratando de apoyar diferentes causas cívicas y eventos locales. Hasta el 2021, cuando su paciencia se vio recompensada con un anuncio: se crearía un nuevo equipo de la NWSL en Kansas City, respaldado por los empresarios Angie and Chris Long and Brittany Mahomes.

¿El nombre de este nuevo equipo? The Kansas City Current . ¿Sus colores? Verde azulado y rojo.

Russell cuenta que el grupo de propietarios dejó claro que quería que la Blue Crew participara, para atraer más espectadores y ayudar a llenar su nuevo estadio. Atrás quedaron los días en que solo cuatro aficionados animaban desde las gradas a los partidos en los campos de las escuelas preparatorias.

En solo unos años, la fiebre verde-azul se ha apoderado de Kansas City. Es fácil ver a gente con ropa de los Current por toda la ciudad, y los rostros de los jugadores aparecen en carteles publicitarios, autobuses, murales y la nueva línea del tranvía.

Suzanne Hogan / KCUR 89.3 En tan solo unos años, la fiebre por el KC Current se ha extendido por toda la zona de Kansas City. Es fácil ver el color verde azulado por toda la ciudad, las caras de las jugadoras adornan carteles publicitarios y autobuses, y cada vez surgen más murales como éste en el barrio de Crossroads.

Las entradas para los partidos en casa se han agotado constantemente . Las instalaciones de entrenamiento del Current en Riverside servirán como campamento base para la selección masculina de los Países Bajos durante la Copa Mundial masculina de este verano.

Kansas City incluso se está postulando para ser nuevamente la ciudad anfitriona — para la Copa Mundial Femenina de la FIFA -- en el año 2023 .

Russell cuenta que el club de fans Blue Crew decidió mantener su nombre original, incluso después de que las Current cambiaran sus colores al verde azulado. Es un homenaje a la trayectoria de Kansas City y al primer equipo profesional femenino de la ciudad.

Sentada con el Blue Crew, junto a Russell y sus amigas, me quedó claro que no solo estábamos animando el éxito de un equipo, sino que estábamos reclamando un espacio más amplio para los deportes femeninos.

Russell dice, “Se puede ver ahora lo especial que es”.

Este episodio de “A People's History of Kansas City” ha sido documentado, producido y mezclado por Suzanne Hogan, con la edición a cargo de Mackenzie Martin y Gabe Rosenberg.

Esta es la tercera entrega de una serie previa a la Copa Mundial del 2026, en colaboración con el Great Game Lab de la Universidad Estatal de Arizona —que explora cómo el deporte nos conecta con el resto del mundo— y la iniciativa Us@250 de New America.

Lee y escucha la primera entrega, «Los inmigrantes que hicieron de nosotros una ciudad futbolística”, y la segunda entrega, ”Lamar Hunt y el sueño del fútbol soccer estadounidense”.