Los Kansas City Royals anuncian Crown Center como la nueva ubicación de su estadio, en un acuerdo con Hallmark

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Los Kansas City Royals se asociarán con la empresa local Hallmark Cards para construir un nuevo estadio en Crown Center, junto con un complejo urbano de desarrollo de uso mixto de 3.000 millones de dólares en el centro de la ciudad, abarcando las 85 acres circundantes.

En un correo electrónico enviado a los aficionados a primera hora del miércoles, el propietario de los Royals, John Sherman, anunció un “proyecto transformador” que creará unas “nuevas sedes” para los Royals y Hallmark. El proyecto se edificará sobre una sólida historia compartida con la comunidad, que honra el pasado de los Royals y mira hacia el futuro, afirmó.

Durante una conferencia de prensa celebrada a las 10 a. m. en el American Restaurant, en Crown Center, Sherman afirmó que se trataba de un día para marcar en la historia, en el que el béisbol llegaba al centro de la ciudad. El alcalde Quinton Lucas y el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, se unieron a Sherman y a Don Hall, presidente de la junta directiva de Hallmark.

Citando al presidente Harry Truman (“No hagan planes pequeños”), Sherman afirmó que el desarrollo será, en última instancia, un proyecto de 3.000 millones de dólares, con una innovadora asociación con Hallmark.

“No hay ningún guión para lo que vamos a compartir hoy con ustedes; ni manual de instrucciones, ni plan ”, dijo Sherman.

Kansas City Royals La imagen anterior muestra la nueva ubicación del estadio de los Kansas City Royals. El círculo indica las ubicaciones situadas a 10 minutos a pie del estadio.

“Los Kansas City Royals se quedan en el estado de Missouri, y nosotros nos quedamos en la ciudad de Kansas City, Missouri”, dijo entre aplausos. “Traemos el béisbol al centro de la ciudad. Traemos una segunda corona al centro”, afirmó Sherman, haciendo referencia al logotipo de la corona de Hallmark.

Hall miró hacia el cercano Liberty Hall y Union Station, donde su abuelo, J.C. Hall, el fundador de la compañía, llegó por primera vez a Kansas City hace 115 años, atraído por lo que había oído sobre "el espíritu de Kansas City”. Hall comparó a Sherman con su abuelo, afirmando que ambos tenían “corazón, recursos y visión a largo plazo”.

“Separados por generaciones e historias, pero unidos por una creencia compartida en la promesa de Kansas City”, dijo Hall. “Hoy, esas visiones convergen”.

"De pie en este lugar, no puedo evitar reflexionar sobre el hecho de que mi abuelo bajó de aquel tren cuando tenía 18 años para fundar un negocio aquí, únicamente porque había escuchado a la gente hablar sobre el espíritu de Kansas City".

Lucas afirmó que el proyecto está estructurado como una colaboración público-privada que se financiará con los ingresos generados por el equipo, junto con el desarrollo de las zonas aledañas. El proyecto se construirá sin nuevos impuestos ni grandes distritos fiscales especiales, y generará 20.000 empleos en el sector de la construcción, señaló.

"Los Royals se quedan aquí, y están construyendo un nuevo hogar en el centro de la cultura, las artes, la vitalidad y el éxito emprendedor de nuestra región”, afirmó Lucas. "Somos los visionarios de hoy, y estamos transformando Kansas City para mejor”.

Sin embargo, no todos están a favor del proyecto. The Missouri Workers, una organización sin fines de lucro que aboga por los trabajadores de bajos salarios, anunció que evaluaría todas las opciones legales y políticas para forzar una votación pública sobre el proyecto financiado con fondos públicos.

Refiriéndose al fracaso de la votación del 2024 sobre el estadio de béisbol en el centro de la ciudad, el grupo afirmó que el “proyecto de vanidad” de Sherman se produce inmediatamente después de que los legisladores estatales aprobaran, esta semana, una votación para eliminar el impuesto sobre la renta y transitar hacia un sistema basado en impuestos sobre las ventas. Esta medida implicaría una reducción de impuestos para el 20 % de la población con altos ingresos al mismo tiempo que aumentaría significativamente la carga fiscal para el 80 % de los contribuyentes con menores ingresos, señaló el grupo.

“Nuestras comunidades siguen esperando inversiones en vivienda asequible, escuelas con financiación insuficiente, transporte público y atención médica”, afirmó el grupo en un comunicado. “Mil millones de dólares en subsidios públicos destinados a un equipo deportivo propiedad de multimillonarios no constituyen desarrollo económico. Es corrupción. Al igual que la última vez, la ciudadanía todavía tiene la oportunidad de detenerlo”.

Sherman está haciendo realidad su sueño de un estadio en el centro de la ciudad, casi tres años después de que los Royals anunciaran su visión de abandonar el Kauffman Stadium y construir un estadio y un distrito deportivo de varios miles de millones de dólares.

El anuncio del estadio de 1.900 millones de dólares se produce una semana después de que Kansas City aprobara las bases de un paquete de financiación para una ubicación en Washington Square Park, adyacente al Crown Center. El plan de 600 millones de dólares utilizará los nuevos ingresos procedentes de los impuestos sobre las ventas y las ganancias generados en un distrito específico del estadio para amortizar los bonos respaldados por la ciudad destinados al proyecto.

Esta nueva propuesta del estadio tampoco requerirá una votación pública, la cual hundió el último plan para el estadio de los Royals en el 2024.

Populous Una representación del estadio de béisbol propuesto para los Royals en Crown Center.

El distrito fiscal del estadio aún no se ha definido por completo, pero es probable que incluya el Crown Center y parte del distrito Crossroads. La ciudad obtendrá un préstamo de 600 millones de dólares para contribuir a la financiación del estadio y de su distrito circundante. Dicha contribución se saldará utilizando los ingresos generados por el distrito fiscal. Una vez que se presente un plan ante la Comisión de Financiación mediante Incremento Fiscal, ésta deberá notificarlo con 45 días de anticipación antes de que pueda aprobarse cualquier medida.

Como parte del plan de financiamiento que la ciudad aprobó la semana pasada, cualquier negociación que el administrador municipal, Mario Vásquez, mantenga con el equipo deberá someterse a la aprobación del Concejo Municipal. Esto significa que los acuerdos de desarrollo celebrados con los Royals —tales como el acuerdo de beneficios comunitarios, el contrato de arrendamiento y la hoja de términos— serán remitidos al Concejo para su votación final.

El plan cuenta con el apoyo del Consejo de Desarrollo del Área de Kansas City, la Comisión de Deportes, la Cámara de Comercio del Gran Kansas City y otros grupos, según un comunicado difundido por los Royals el miércoles por la mañana.

Cómo hemos llegado hasta aquí

La zona cercana a Washington Square Park fue propuesta por Kansas City como una alternativa para construir un estadio en el centro de la ciudad después de que los votantes rechazaron en el 2024 la prórroga del impuesto sobre las ventas de ⅜ de centavo destinado al estadio. Este impuesto está en vigor desde el 2006 y contribuye al mantenimiento de los estadios del Truman Sports Complex, propiedad del condado de Jackson. El cual expirará en el 2031.

La prórroga habría ayudado a construir un nuevo estadio para los Royals y a financiar las reformas del Estadio de Arrowhead para los Chiefs. Muchos detractores argumentaron que los contribuyentes no deberían subsidiar proyectos de desarrollo privado. Otros se oponían al traslado de los Royals al centro de la ciudad y a la ubicación elegida por el equipo en la zona de Crossroads . Finalmente, los votantes rechazaron la prórroga con un 58 % de los votos.

Carlos Moreno / KCUR 89.3 El 13 de abril de 2026, el Crown Center se encuentra al otro lado de Pershing Road, frente al Washington Square Park.

Otras fuentes de financiamiento

Los Royals podrían ver cubiertos parte de los costos de su estadio por el estado de Missouri. Tras una polémica sesión ordinaria el año pasado, la Asamblea Legislativa de Missouri aprobó un plan de financiación de estadios durante una sesión especial en junio para sufragar hasta la mitad de los costos de los proyectos de estadios de los Chiefs y los Royals.

El estado aportará fondos de contrapartida cubriendo los pagos anuales de los bonos por un monto equivalente a la suma que los equipos generan actualmente en impuestos estatales. Según una estimación , el programa tendrá un costo aproximado de 1.500 millones de dólares a lo largo de 30 años. Esto, sumado a los incentivos locales, conforman un paquete similar al que los equipos habrían recibido mediante una prórroga del impuesto sobre las ventas de 3/8 de centavo.

El plan de Missouri fue una respuesta directa al intento de Kansas de atraer a los Chiefs y a los Royals al otro lado de la frontera estatal; un plan que reavivó la guerra fronteriza y logró llevar a los Chiefs a Kansas.

Justo antes de que Missouri aprobara su paquete de incentivos, los Royals confirmaron que estaban evaluando ubicaciones en Kansas. Sin embargo, el equipo enfrentó oposición respecto a un posible estadio en el complejo Aspiria —el antiguo campus de la sede mundial de Sprint—, en Overland Park. Asimismo, descartó la posibilidad de construir un estadio en el condado de Clay, Missouri.