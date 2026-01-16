© 2026 Kansas City Public Radio
Sin previo aviso, la única oficina del Departamento de Vehículos Motorizados en Kansas City cerró

KCUR | By Frank Morris
Published January 16, 2026 at 11:00 AM CST
Exterior photo of the outside of a building in a strip mall. A large sign above the door reads "License Office." A person can be seen walking up to its door with some paper in their hand.
Carlos Moreno
/
KCUR 89.3
El miércoles 14 de enero del 2026, un hombre se acerca a la Oficina de Licencias de Kansas City. Dijo que no sabía que la oficina había cerrado.

Los automovilistas de Kansas City siguen acudiendo a la oficina de licencias situada entre las avenidas Emanuel Cleaver II Blvd. y la Troost, solo para encontrarse que está cerrada. La oficina de licencias más cercana se encuentra al otro lado del río, en North Kansas City.

Read this story in English.

La semana pasada, sin previo aviso cerró la única oficina en Kansas City Missouri para trámites estatales de autos y licencias de conducir del estado en Kansas City, Missouri, dejando a los residentes confundidos y con pocas opciones.

El 8 de enero del 2026, la oficina de licencias de Missouri, situada en el centro comercial del 1161 de Emanuel Cleaver II Blvd., cerró sus puertas. La oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) más cercana se encuentra en North Kansas City, a 12 km de distancia.

Sin embargo, los mapas en línea siguen mostrando que la oficina de Kansas City permanece abierta, al menos hasta el miércoles por la tarde. Y un flujo constante de personas se ha presentado ahí solo para encontrar la puerta cerrada y la oficina a oscuras.

El miércoles por la mañana, de pie frente a la puerta, Cara Dawley preguntó, “Oh, vamos. ¿Por qué no pudieron enviar algo por correo para informar a la gente sobre esto?.”

Dawley estaba allí para renovar la licencia de conducir de su marido.

Louis Escircua había ido para ayudar a su padre a conseguir nuevas placas.

Escircua dijo, “checamos en Google Maps y decía que estaba abierto. Por eso pensé que estaba abierto”.

Una hoja de papel pegada con cinta adhesiva en el interior de la puerta avisa a las personas que se dirijan a oficinas alternativas en North Kansas City, Raytown, Gladstone o Grandview.

Las direcciones de esas oficinas del DMV son:

  • North Kansas City: 2421 Burlington Dr., Suite B, North Kansas City, MO 64116
  • Raytown: 6138 Raytown Trafficway, Raytown, MO 64133
  • Gladstone: 5943 N. Antioch Road, Gladstone, MO 64119
  • Grandview: 1102 Main St., Grandview, MO 6403

Hay otras oficinas del DMV en Lee's Summit, Liberty, Parkville, Blue Springs, Independence, Sugar Creek, Platte City y Belton. Puede encontrar un mapa completo de las oficinas de vehículos motorizados y licencias de conducir en el sitio web del Departamento de Recaudación.

A paper sign on a glass door reads "Office Closing." It has information about alternate locations for the Kansas City License Office where customers can be serviced.
Carlos Moreno
/
KCUR 89.3
Un cartel pegado en la puerta de la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Kansas City, situada en Emanuel Cleaver IIBlvd, informa a los clientes del cierre de la oficina y les indica dónde se encuentran las oficinas alternativas.

El Departamento de Recaudaciones de Missouri supervisa aproximadamente 174 oficinas del DMV en el estado. Sin embargo, todas ellas, excepto una, son operadas por empresas privadas.

Anteriormente, Kansas City ha expresado interés en establecer una oficina de licencias operada por la ciudad, lo que, según los funcionarios, les permitiría aumentar la disponibilidad para los residentes y reducir el tiempo de espera. Sin embargo, la decisión de abrir otra oficina de licencias dependería del Departamento de Recaudación de Missouri.

El portavoz del departamento de Ingresos, JoDonn Chaney, no pudo explicar inmediatamente por qué se había cerrado la oficina del centro de la ciudad.

Dijo que el estado había elegido a un nuevo contratista, Paul J. Wrabec Co. Inc., para hacerse cargo del DMV, pero no está claro si la empresa mantendrá la oficina en su ubicación actual. Paul J. Wrabeck Co. Inc. también maneja el DMV en Independence.

Chaney dijo que la nueva oficina de licencias está programada para abrir en Cleaver y Troost o cerca de allí durante la primera semana de febrero.
Frank Morris
KCUR
