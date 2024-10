Los sindicatos tienen poder en los suburbios al norte de Kansas City. Sus votos podrían influir en esta elección

Read this story in English.

El Distrito 17 de la Cámara de Representantes de Missouri se encuentra a la sombra de la planta de Ford Claycomo. Más de 4, 000 miembros del sindicato viven en la zona, muchos de ellos miembros del United Auto Workers.

Colectivamente, tienen el poder de influir en el resultado de lo que seguramente será una carrera muy cerrada.

Bill Allen ganó esa posición electoral en el año 2022 por solo 60 votos, lo que convirtió al distrito en republicano después de la redistribución estatal de distritos. Se postula para la reelección y lucha para llegar a los miembros del sindicato que no están satisfechos con el Partido Demócrata.

La madre de Allen era calderera, lo que, según él, le salvó la vida y su jubilación. Aunque él nunca fue miembro del sindicato, Allen dice que está a favor del sindicato y sus políticas lo reflejan.

Shirley Mata quiere devolver el escaño a los demócratas. Pasó casi 30 años de su carrera en la planta de Ford y es miembro de la UAW.

La primera incursión de Mata en la política fue con el movimiento Fight por $15 dólares, donde fue arrestada durante una protesta en Jefferson City. Confía en que su experiencia y su comunicación persistente con los votantes potenciales le permitirán ganar las elecciones.

“La gente está entusiasmada de que un miembro del sindicato se postule para un cargo”, dijo Mata. "Solo necesitamos gente que viva una vida normal, que trabaje en las fábricas para que nos representen".

Desde la carrera presidencial hasta las elecciones de las legislaturas estatales, los candidatos de ambos partidos han estado compitiendo por el voto sindical. Los miembros del sindicato, que desde la década de 1950 han votado siempre por los demócratas, ahora sienten menos lealtad hacia cualquiera de los partidos. Los candidatos republicanos que figuran en las urnas están trabajando para sacar provecho de eso, mientras que los demócratas están trabajando para recuperar la confianza de los trabajadores sindicalizados.

Carlos Moreno / KCUR 89.3 La planta Ford en Claycomo se encuentra en el Distrito 17 de la Cámara de Missouri. Los miembros del sindicato allí tienen el poder de influir en el resultado de lo que probablemente será una carrera muy cerrada.

Guardar rencor contra los partidos políticos

Matt Callahan lleva 26 años trabajando en las plantas de Ford y actualmente trabaja en la planta de estampado de las F-150. En junio, ahumo carnes para una barbacoa destinada a recaudar fondos para Mata que recaudó más de $4,000 dólares. Pero Callahan no siempre ha estado tan entusiasmado con los candidatos políticos.

En el año 1997, Callahan comenzó a trabajar en la planta de Ford en St. Louis. Era un trabajador sindicalizado de tercera generación en esa planta y fue criado como demócrata de tercera generación. Pero cuando Bill Clinton aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año de 1992, gran parte de la industria manufacturera se trasladó al extranjero.

Como resultado directo, Callahan cree que su planta de St. Louis fue cerrada en el año 2006. Y él fue despedido permanentemente.

"Mi esposa estaba embarazada de seis meses de nuestro hijo menor", dijo Callahan. “Me llamaron un miércoles y me dijeron: 'Oye, ¿quieres ir a trabajar a Flat Rock, Michigan, construyendo Mustangs y Mazdas 6?' Luego me dicen: 'Tienes que estar allí el lunes'”.

Savannah Hawley-Bates / KCUR 89.3 Matt Callahan fue criado como un trabajador automotriz y demócrata de tercera generación. Pero después del cierre de la planta de Ford en la que trabajaba, perdió su lealtad a los partidos políticos.

Con sólo cinco días de aviso, tuvo que mudarse semanas antes de que su familia pudiera reunirse con él. Después de cuatro años en la planta de Michigan y de luchar contra la recesión, Callahan se mudó a la planta de Claycomo en el 2009 para estar más cerca de sus familiares.

Después de eso, Callahan dijo que perdió toda lealtad a los partidos políticos.

"Mis padres no pudieron ver a sus nietos porque vivíamos a ocho horas de distancia, en Michigan", dijo Callahan. “Todavía guardo ese rencor y siempre lo haré. Así que ahora elijo al candidato que sea mejor para mi familia”.

Esa experiencia no es exclusiva de Callahan. Judy Ancel, educadora laboral desde hace mucho tiempo y anfitriona del Foro Laboral Heartland, dijo que los demócratas daban por sentado el voto laboral en los años 90 y principios de los 2000.

En la década de los 80s, las políticas republicanas de la era Reagan detuvieron en seco el apogeo del poder sindical. Ancel dijo que los demócratas contribuyeron a eso cuando apoyaron a los acuerdos de libre comercio, como el TLCAN, que perjudicaron a los trabajadores y fueron “cómplices de la desregulación de la economía”.

Ancel dijo que, "se permite una falta de regulación real de las corporaciones, que cada vez más despiden trabajadores, recortan pensiones, recortan beneficios y trasladan los costos a las espaldas de los trabajadores. El Partido Demócrata –junto con el Partido Republicano, que siempre ha estado ahí– ha ignorado a los trabajadores. Creo que la disminución del apoyo de los trabajadores en general, incluidos algunos miembros sindicales de los demócratas, es resultado de eso”.

Carlos Moreno / KCUR 89.3 Los sindicatos han votado abrumadoramente a los demócratas desde la década de los años 50s. Pero recientemente ese margen ha comenzado a disminuir. Dado que los miembros están descontentos con ambos partidos, los republicanos están cortejando el voto sindical.

Allen cree que los republicanos como él respetan el poder de los sindicatos. Él cree que sus ideas moderadas y su voluntad de luchar por los sindicatos, como oponerse a los proyectos de ley sobre el derecho al trabajo, lo convierten en el mejor candidato.

"Creo que cada vez más personas se están dando cuenta de que no se trata sólo de los partidos", dijo Allen. “Los partidos nos decepcionaron a todos. Creo que la mayoría de nosotros nos movemos en algún punto intermedio, quizá nos inclinemos un poco a la izquierda o a la derecha, pero la mayoría de nosotros queremos lo correcto para nuestras familias”.

La afiliación sindical alcanzó su punto máximo en la década de los años 50s, cuando una de cada tres personas pertenecía a un sindicato. Hoy en día, esa cifra se reduce a sólo una de cada 10 personas.

Ancel dijo que la disminución de la densidad sindical explica la disminución de la participación en las elecciones, no que los miembros se están volviendo más republicanos. Los estadounidenses todavía tienen el doble de probabilidades de creer que el Partido Demócrata sirve mejor a los trabajadores sindicalizados.

Savannah Hawley-Bates / KCUR 89.3 Shirley Mata trabajó en la planta de Ford en Claycomo durante casi 30 años. Ahora se postula para representar al distrito en el que se encuentra la planta.

La misión de Mata es recuperar a esos votantes. El Distrito 17 es sólidamente de clase trabajadora. El área, que cubre parte de Northland en el condado de Clay, incluidos Claycomo, Pleasant Valley, Randolph y Birmingham, tiene un ingreso familiar promedio de aproximadamente $33,000 dólares.

Mata dice que, como persona de clase trabajadora, sus creencias sobre los salarios y la lucha contra la inflación se alinean más con las de los votantes del Distrito 17. Ella señala el voto de Allen a favor de la eliminación gradual del impuesto sobre la renta corporativa como una forma en que sus votos están dificultando las cosas para los trabajadores del distrito.

Allen dice que trabaja para representar a todas las personas del distrito, desde los más ricos hasta los de bajos ingresos. Los republicanos de la Cámara de Representantes promovieron la eliminación gradual del impuesto como una forma de hacer que el estado sea más competitivo y que genere más empleos.

En el año 2022, el condado de Clay aprobó una ley de salario medio que garantiza un salario mínimo en proyectos de obras públicas basado en el salario promedio de los trabajadores en ese campo. Los trabajadores sindicalizados mejor pagados suelen fijar este salario medio.

Allen se pronunció en contra de la ley como ciudadano individual mientras estaba en el cargo. Hoy dice que cree que un salario medio es lo mejor para los trabajadores.

"No me avergüenza decir que mis percepciones de hace dos años han crecido y madurado", dijo Allen. "Una de las cosas que he escuchado de la gente en los últimos dos años, una y otra vez, es lo importante que es el salario medio".

Savannah Hawley-Bates / KCUR 89.3 Los compañeros miembros de United Auto Worker ayudaron a tocar puertas para la campaña de Shirley Mata. Ella cree que activar a los votantes sindicales en su distrito la ayudará a ganar el puesto en la cámara de representantes.

Missouri Democrats only need to flip three seats to break the state’s decades-long Republican supermajority. Mata thinks by talking to people where they are, literally and figuratively, she can bring people back to the Democratic party.

“We all know that we make good wages, we know that we have better safety because we're a union,” Mata said. “I don't care what party you're with. This is about people. I just stand and talk to them like a normal, everyday person because I am.”

'Una relación directa entre las urnas y bread box'

Brandon Maddock ha trabajado en la planta de Ford en Claycomo durante casi una década. Trabaja como empleado de servicios públicos en el lado del departamento de los camiones de la planta, un trabajo que Maddock cree que no sería posible sin los políticos pro-sindicatos.

Savannah Hawley-Bates / KCUR 89.3 Brandon Maddock ha trabajado en la planta de Ford en Claycomo durante casi una década. Dice que se siente engañado tanto por los demócratas como por los republicanos, y vota por el candidato que cree que es más pro-obrero.





En el año 2010, Ford anunció que iba a trasladar la producción del Escape de la planta de Claycomo a su planta en Louisville, Kentucky. Ante los recortes de empleos, el entonces gobernador de Missouri, Jay Nixon, promulgó la Ley de Empleos Industriales de Missouri para otorgar exenciones fiscales a los fabricantes de automóviles como Ford.

En respuesta, la empresa inyectó 400 millones de dólares en la planta, comenzó a fabricar allí sus camionetas de transporte y contrató a cientos de nuevos trabajadores como Maddock.

“Si algo le sucediera a la planta de Claycomo, prácticamente morirían”, dijo Maddock. “La mayoría de nosotros vivimos en ese pequeño espacio de 10 minutos que nos toma llegar a nuestros trabajos para trabajar todos los días. Somos una de las organizaciones locales más grandes dentro de United Auto Workers y continúa creciendo”.

Desde principios de siglo, alrededor de dos tercios de los miembros sindicales han votado por los demócratas en las elecciones nacionales. Ese número cayó a sólo el 51 porciento en el 2016, lo que ha llamado la atención de los republicanos que trabajan para asegurar el voto de la clase trabajadora.

Carlos Moreno / KCUR 89.3 En el año 2010, Ford trasladó la producción del modelo Escape de su planta de Claycomo a Louisville, Kentucky. Una exención de impuestos de Missouri convenció a Ford de aumentar su personal en la planta en lugar de recortar empleos, y la compañía comenzó a fabricar sus camionetas de tránsito allí. Maddock quiere que haya más candidatos pro-sindicatos en el poder para continuar con políticas como esas.

Maddock está desilusionado con los numerosos candidatos que compiten por el voto de la clase trabajadora.

"Por un lado, acabamos de recibir promesas (de los republicanos) y no he visto nada cumplido", dijo Maddock. "Por otro lado, a nivel nacional, siento que es más una atención (para los demócratas) conseguir un voto que apoyarnos realmente".

Maddock cree que Mata es diferente. Ha visto cómo ella ha luchado por los trabajadores de su planta y siente que el distrito necesita un trabajador automotriz que los represente.

Allen cree que es diferente de los candidatos de ambos lados. Dice que rechaza la política polarizadora y cree que está atrayendo a miembros del sindicato hacia él. Señala como ejemplo a un miembro del UAW con el que habló y que, después de ver que Allen apoyaba a los sindicatos, la policía y el derecho a las armas, le brindó su apoyo.

"Dijo: 'Nunca antes había votado por un republicano, pero me siento cómodo con esto, creo que realmente estás luchando por todas las cosas correctas'", dijo Allen. “Francamente, me avergüenzan algunas de las ideas republicanas más antiguas y sus puntos de vista sobre el trabajo sindical. Simplemente estaban equivocados. Pero hemos evolucionado desde entonces”.

Bill Allen Bill Allen cree que puede convencer a los miembros del sindicato que están insatisfechos. Dice que le avergüenzan las opiniones tradicionales republicanas sobre los sindicatos.

Ancel dijo que se ha vuelto popular entre los políticos de ambos partidos principales, buscar el apoyo de los sindicatos después de las grandes huelgas y demostraciones de poder sindical en los últimos años que han impulsado el apoyo público a los sindicatos.

Jay Bolser es el presidente del Programa de Acción Comunitaria del UAW Local 249, que dirige la parte legislativa y política del sindicato, incluidos los respaldos a los candidatos.. El sindicato respaldó a Mata. Cuando habla con los trabajadores sobre por quién votar, intenta dejar de lado la política de guerra cultural.

“No puedes irte de vacaciones, no puedes comprar una casa, no puedes comprar un auto, no puedes tener todas esas armas si quieres tenerlas, no puedes ir a esa iglesia, no puedes hacer nada de esas cosas si no tienes un buen trabajo”, dijo Bolser. “Walter Reuther, uno de los primeros presidentes del UAW, tenía ese famoso dicho: las urnas afectan directamente a la caja del pan”.

Ese dicho impulsa la campaña de Mata. Sus prioridades incluyen el derecho al aborto, atención médica accesible, financiación de la educación pública, protecciones sindicales, así como mejores salarios y beneficios para los trabajadores.

Las prioridades de Allen incluyen la educación y el aumento de los salarios de los maestros, la seguridad pública y la protección sindical. Él cree que los votantes de mentalidad independiente se sentirán atraídos hacia él durante las elecciones, incluso si votan por los demócratas que ocupan un lugar más alto en la boleta.

“Creo que la mejor persona para representar a todos los trabajadores es la persona adecuada para representar a este distrito: sindicalizado, no sindicalizado, de cuello blanco, de cuello azul”, dijo Allen. “Hay gente rica y acomodada en nuestra área, y ciertamente hay gente de clase trabajadora que necesita ayuda. El candidato adecuado para este distrito en particular tiene que reconocer todo eso”.

En la boleta electoral de noviembre de este año se proponen la prohibición del aborto en Missouri una propuesta de aumento del salario mínimo y el pago obligatorio para los dias de enfermedad de los trabajadores, que Mata cree que son cuestiones de la clase trabajadora que harán que la gente salga a votar.

"Tenemos familias que estamos tratando de criar y necesitamos que se nos considere", dijo Mata. “Creo que elegir a alguien que sepa lo que estás haciendo para triunfar y que no vaya a votar en tu contra es el camino a seguir. Y soy el candidato adecuado para el puesto en este distrito”.