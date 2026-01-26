Trump eliminó 2800 puestos de trabajo federales en Kansas City y miles más en Missouri y Kansas

Read this story in English.

Mientras Donald Trump celebraba su victoria presidencial, la Oficina de Administración de Personal contabilizó más de 2.3 millones de empleados federales en todo el país para el año 2024. Más del 80 % de ellos trabajaban fuera de la capital del país, como por ejemplo las comunidades en el área metropolitana de Kansas City y en todo el estado de Missouri y Kansas.

Durante su campaña, Trump afirmó que la fuerza laboral federal era demasiado grande, lo que provocaba ineficiencia y corrupción. Desde el primer día de su presidencia se comprometió a reducir el número de empleados. La tarea de reestructurar al gobierno federal recayó en gran medida en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Los nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y la Oficina de Administración de Personal (Office of Personnel Management - OPM) muestran que Trump cumplió su promesa de reducir el tamaño del gobierno federal, con una reducción del 10 % en todo el país.

El 20 de enero cuando DOGE se puso a trabajar, - el día de la inauguración del presidente-, la fuerza laboral federal de Missouri ascendía a 29,925 empleados y la de Kansas a 11,287. Entre el primer día de la administración de Trump y noviembre del 2025, los recortes de DOGE redujeron la fuerza laboral federal de Missouri en un 13 % y la de Kansas en un 15 %. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que el área metropolitana de Kansas City perdió unos 2800 empleos federales, lo que supone alrededor del 10 % de los puestos federales de la zona.

Los estados de Missouri y Kansas tienen una presencia importante de los departamentos más afectados por las reducciones: Asuntos de Veteranos, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Defensa. El área metropolitana de Kansas City cuenta con importantes oficinas regionales del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) y la Administración del Seguro Social. Según el Consejo Regional de Mid-America , (MARC) una asociación sin fines de lucro de gobiernos municipales y de los condados y la organización de planificación metropolitana de la región, éste ocupa el octavo lugar del país en cuanto a la proporción de la población activa empleada por el gobierno federal.

Frank Lenk, director de investigación económica de MARC, ha estado analizando el impacto de la iniciativa del gobierno federal de reducir su fuerza laboral desde que comenzó a principios del 2025.

MARC / MARC Frank Lenk es director económico del Consejo Regional de Mid-America.

“Se dice que no hay crecimiento si comunidades vecinas se roban entre ellos. Hay que fomentar más crecimiento en toda la región”, afirmó Lenk. “Con el empleo federal, ese dinero proviene de todo el país para ser gastado en los trabajadores de aquí. Estamos desempeñando funciones a nivel nacional. Por lo tanto, la fuerza laboral federal tiene un impacto desmesurado, similar al de la sede central de una gran empresa de telecomunicaciones”.

Con la pérdida de 2800 empleos, en su mayoría bien remunerados, Lenk afirmó que se producirán efectos en cadena para otros habitantes de Kansas City. Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo de tantas personas supondrá una pérdida de unos 900 millones de dólares en la economía a lo largo de un año. Y, según afirmó, por cada empleo federal que se pierda, se podrían perder alrededor de un empleo y medio en otros sectores económicos.

Lenk afirmó, “cuando esos ingresos salen de la región, se reduce el gasto en alimentación y entretenimiento. Se reduce el gasto en otros servicios, como la atención médica y los servicios financieros. Y, por lo tanto, toda la economía sufre pérdidas”.

Efectos en cadena

Devin O'Connor, Catedrático investigador principal del Centro de Políticas y Prioridades Presupuestarias , dijo que la administración Trump llevó a cabo la mayor reducción anual de la fuerza laboral federal en más de 75 años.

Dijo, “habría que remontarse a la desmovilización que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial para ver una reducción más rápida de los trabajadores federales en semejante escala”.

Jason Dixson Photography / Center on Budget and Policy Priorities Devin O’Connor es investigador principal del Centro de Políticas y Prioridades Presupuestarias.

Entre los trabajadores afectados por la reducción se encontraban los de la oficina del IRS de Kansas City. En julio del 2025, Shannon Ellis, directora del sindicato que representa a los empleados del IRS de Kansas City, declaró en el programa de Kansas City Today de KCUR que los despidos retrasarían servicios esenciales y que eran desmoralizadores.

Ellis dijo, “en el servicio de los teléfonos vas a tener que esperar mucho tiempo. Los retrasos en la tramitación de las devoluciones serán ridículos. Tus reembolsos se retrasarán”.

DOGE ordenó a las agencias federales que ofrecieran a los empleados algo llamado “ programa de renuncia diferida ”. Básicamente, se trataba de elegir entre renunciar en una fecha determinada o estar sujeto a futuros despidos.

Ellis le dijo a Kansas City Today: es un juego de “que hay detrás de las puertas, puedes elegir esto (renunciar) o ver qué pasa si te quedas. Es una guerra psicológica”.

O'Connor afirmó que DOGE logró la histórica reducción de la fuerza laboral federal mediante una combinación de “campañas de presión, ofreciendo incentivos económicos generales para animar a esos trabajadores a marcharse y despidos masivos que a menudo se dirigían a los trabajadores federales contratados más recientemente”.

La OPM no respondió a las solicitudes de entrevista para este artículo, pero en una publicación del 21 de noviembre del 2025 en el sitio de la web de OPM , el director Scott Kupor afirmó que los esfuerzos federales superaron los objetivos de la administración Trump. Dijo que relativamente pocas bajas se debieron a reducciones de la fuerza laboral (término utilizado por el gobierno para referirse a los despidos) y no continuar los empleos de personal recién contratado en período de prueba. De todos los empleados que dejaron sus puestos de trabajo en el último año, “más del 92 % lo hizo de forma voluntaria”, dijo, principalmente a través del programa de renuncia diferida.

Publicado en mayo, el presupuesto del presidente para 2026, proponía otros 140,000 recortes en la fuerza laboral federal. Los datos de la OPM publicados en enero muestran que la administración otra vez superó sus metas. Según O'Connor, la mayoría de esos recortes se aplicaron de forma efectiva antes de que comenzara el año fiscal y antes que el Congreso finalizara los proyectos de ley de asignaciones que financian al personal federal.

O'Connor dijo, “así que cuando el Congreso proporciona los fondos para estos programas y la administración no tiene la capacidad para llevarlos a cabo con éxito de la forma que el Congreso esperaría, bueno, eso va a crear un poco de malestar o problemas de comunicación”.

Carlos Moreno / KCUR 89.3 El edificio del Servicio de Recaudación de Impuestos en Pershing Road, Kansas City, fotografiado el 19 de febrero del 2025.

Impacto en las personas

Chandler McGinnis es una empleada del Social Security Administration con sede en Kansas City que responde al número de contacto para clientes y atiende las llamadas sobre prestaciones por discapacidad, cheques del Seguro Social y otros asuntos.

“En noviembre del 2025, declaró a un periodista de KCUR que “las solicitudes que deberían tardar entre 30 y 60 días en tramitarse ahora tardan siete meses, a veces incluso 11”. Dijo que la gente le preguntaba: “¿Voy a morir antes de que decidan sobre mi solicitud?”.

Nomin Ujiyediin / KCUR 89.3 Chandler McGinnis, empleada de la oficina del Social Security Administration de Kansas City, en una foto tomada en noviembre del 2025. Su puesto de trabajo no fue eliminado y trabajó sin cobrar durante el cierre del gobierno del 2025.

McGinnis dijo, “yo no soy la persona que decide sobre sus solicitudes. Pero tener que mantener esa conversación con ellos es difícil porque no tengo una respuesta”.

O'Connor dijo que la mayoría de los estadounidenses aún no han sentido el impacto de la reducción de más del 10 % en la fuerza laboral federal.

Afirmó que, “cuando se repasan algunas de las funciones que desempeña el gobierno federal y se observa dónde se han producido algunos de estos recortes, uno se da cuenta de que esto podría constituir un verdadero reto para el país durante mucho tiempo”.

O'Connor dijo que le preocupan los recortes en puestos críticos que requieren conocimiento muy especializado, sin un plan aparente para abordar las necesidades.

Dijo, “es posible que la gente no sepa que esta reestructuración radical de la fuerza laboral federal está provocando estos retos o estos problemas que tienen cuando acuden al gobierno federal en busca de ayuda o información”.

Como ejemplo, O'Connor señaló el recorte del 22 % en la fuerza laboral de la Agencia de Servicios Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) según informes de la OPM.

Señaló, “creo que los agricultores se darán cuenta cuando la Agencia de Servicios Agrícolas tenga consecuencias en su capacidad para obtener los servicios. Para tramitar los préstamos agrícolas. Para ejecutar los programas de productos básicos”.

Ellis, líder sindical de los empleados del IRS, declaró a KCUR: “Los estadounidenses no se dan cuenta de que utilizan estos programas. Pero desaparecerán o se retrasarán. No habrá fondos. Porque no tenemos suficiente personal para hacer el trabajo”.

METODOLOGÍA

Daniel Wheaton revisó y analizó los datos de la Oficina de Administración de Personal correspondientes al periodo comprendido entre enero y noviembre del 2025. Holly Edgell investigó las promesas electorales del presidente Trump y analizó cómo se están cumpliendo en la actualidad. Entrevistó a Devin O'Connor, del Centro de Políticas y Prioridades Presupuestarias, un instituto no partidista que estudia las políticas federales y estatales. También entrevistó a Frank Lenk, director de investigación económica del Consejo Regional de Mid-America, una asociación sin fines de lucro de gobiernos municipales y del Condado y la organización de planificación metropolitana de la región. Este reportaje incorpora citas e información de reportajes anteriores de Nomin Ujiyediin, de KCUR.

Midwest Newsroom es una colaboración periodística de investigación y empresa que incluye a Iowa Public Radio, KCUR, Nebraska Public Media, St. Louis Public Radio y NPR.

Hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotros para compartir ideas y pistas para reportajes, y puede encontrar esa información aquí .

Midwest Newsroom es socio de The Trust Project . Le invitamos a consultar nuestras políticas de reportaje y ética aquí.

