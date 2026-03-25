Kansas City anuncia fechas para su Festival de Aficionados gratuito de la Copa Mundial de la FIFA

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La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA en Kansas City comienza en unos meses, y el grupo local encargado de planificar el torneo anunció las fechas y detalles clave del FIFA Fan Festival, que ocupará los terrenos del National WWI Museum and Memorial.

KC2026 informó el martes que el festival estará abierto al menos 18 días en junio y julio, incluidos todos los días de partido en Kansas City, cada día de partido de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos y el 4 de julio —en el 250.º aniversario de Estados Unidos.

“El FIFA Fan Festival Kansas City se está diseñando para que todas las personas puedan verse reflejadas en la experiencia —desde aficionados de toda la vida al fútbol mundial hasta quienes solo sienten curiosidad y quieren formar parte de la historia en Kansas City”, dijo en un comunicado de prensa la directora ejecutiva de KC2026, Pam Kramer. “Con entrada gratuita, la gente puede reunirse, celebrar y crear recuerdos que duren mucho más allá del pitido final”.

Según KC2026, el recinto cerrará durante varios días para invitar a visitantes y residentes a explorar otras zonas del área de Kansas City.

KC2026 El KC Heart Gateway servirá como entrada al césped sur del National WWI Museum and Memorial.

La admisión general al FIFA Fan Festival Kansas City será por orden de llegada y estará sujeta a un límite de capacidad de 25,000 personas. Todas las personas deberán registrarse y obtener un pase digital para ingresar a través de la sección de Kansas City en la aplicación móvil de la FIFA, disponible para iOS y Android.

Las personas registradas también pueden apuntarse para recibir actualizaciones sobre la programación de entretenimiento, los horarios de operación y otros detalles del evento.

KC2026 señaló que los eventos temáticos durante el festival buscan crear experiencias para los visitantes mientras muestran a la región en el escenario mundial. Hasta ahora, incluyen:

Heartland Hello , 11-14 y 16 de junio

Una bienvenida de Kansas City para inaugurar el FIFA Fan Festival de la ciudad incluirá comida local y global, además de tradiciones conocidas.

, 11-14 y 16 de junio Una bienvenida de Kansas City para inaugurar el FIFA Fan Festival de la ciudad incluirá comida local y global, además de tradiciones conocidas. Sports Town USA , 19-21 de junio

Este tema de Kansas City resalta la cultura deportiva de la región y muestra a los aficionados lo que significa formar parte de una ciudad que vive el deporte.

, 19-21 de junio Este tema de Kansas City resalta la cultura deportiva de la región y muestra a los aficionados lo que significa formar parte de una ciudad que vive el deporte. The World’s Game , 24-27 de junio

Desde cánticos y colores hasta movimiento y ritmo, este tema destaca la expresión cultural que rodea al fútbol en todo el mundo.

, 24-27 de junio Desde cánticos y colores hasta movimiento y ritmo, este tema destaca la expresión cultural que rodea al fútbol en todo el mundo. Home Team , 3-5 de julio

Esta experiencia temática captura el espíritu de una celebración del 4 de julio en el patio de casa e invita a los aficionados a disfrutar del juego desde una perspectiva estadounidense.

, 3-5 de julio Esta experiencia temática captura el espíritu de una celebración del 4 de julio en el patio de casa e invita a los aficionados a disfrutar del juego desde una perspectiva estadounidense. KC Creates, 9-11 de julio

Esta muestra resalta a artistas, músicos, diseñadores e innovadores locales junto con influencias de todo el mundo, y revela cómo las ideas creadas en Kansas City contribuyen a la cultura global.

KC2026 Una representación del festival de aficionados muestra el escenario principal en vivo, donde las personas pueden reunirse para ver los partidos de fútbol en varias pantallas.

La experiencia definitiva para los aficionados

Los conceptos de este gran festival fueron diseñados por Populous, una firma global de diseño con sede en el área metropolitana de Kansas City.

Las primeras imágenes presentadas en octubre muestran el KC Heart Gateway, una entrada en forma de corazón de 65 pies de altura hacia las festividades, que hace referencia al símbolo del KC Heart y al sobrenombre “Heartland of the Midwest”.

Quienes asistan al evento pueden esperar transmisiones en vivo de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, presentaciones en dos grandes escenarios y casi 4,500 pies cuadrados de pantallas de video.

Habrá estaciones para refrescarse, con zonas de sombra y paredes de ventiladores, además de mercancía, exhibiciones de trofeos, retos de habilidad, juegos y competencias para aficionados.

Por un costo adicional, las personas asistentes podrán acceder a servicios de hospitalidad mejorados, fiestas VIP para ver los partidos y experiencias para empresas y con celebridades.

Según KC 2026, en las próximas semanas saldrán a la venta pases premium limitados para quienes quieran garantizar su asistencia en una fecha específica. Los beneficios incluirán entrada garantizada, zona exclusiva con sombra para ver los partidos, bar privado, opciones adicionales de comida y mercancía de acceso limitado.

“A lo largo de más de 18 días de festival y una amplia programación temática”, dijo Kramer en el comunicado de prensa, “el FIFA Fan Festival está pensado para disfrutarse una y otra vez, con algo nuevo por descubrir en cada visita”.

Translation by Hola America News.