Kansas City quiere el Mundial de 2031. ¿Podrían sus jugadoras representar a EE.UU. en Arrowhead Stadium?

Read this story in English.

Me considero muy afortunada de haber crecido con el fútbol femenino. En la década de 2000, mientras las ligas estadounidenses —WUSA y WPS— nacían, tomaban impulso y luego desaparecían, mi papá y yo podíamos ver fútbol femenino de clase mundial con regularidad, a poca distancia de casa, en la cancha de la University of Portland.

Los partidos de los Pilots eran ruidosos, en una cancha íntima que vibraba con cánticos dirigidos por porristas hombres vestidos con kilt, mientras jugadoras camino a convertirse en nombres conocidos competían por títulos nacionales. Megan Rapinoe y su hermana gemela, Rachel, llevaron a los Pilots a una temporada invicta en 2005 y al campeonato. La canadiense Christine Sinclair, quien se retiró hace unos años como la máxima goleadora internacional del mundo —en fútbol masculino y femenino—, no jugó la temporada de 2003 para poder unirse a Canadá en la Copa Mundial.

¿Por qué hablo del fútbol femenino en un boletín sobre el Mundial masculino de este verano?

Porque Kansas City está en la contienda para repetir como sede en 2031, esta vez para la Copa Mundial Femenina. Se trata de otra candidatura multinacional, ahora con Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. Normalmente, las ciudades sede ya estarían definidas a estas alturas, pero expertos en fútbol dicen que es probable que FIFA espere a ver cómo resulta el torneo de este verano antes de comprometerse a repetirlo dentro de cinco años.

El Mundial masculino suele atraer más miradas, más dinero publicitario y más interés a nivel global, pero en Estados Unidos la Selección Nacional Femenina es una potencia. Ha sido contendiente constante, con cuatro títulos mundiales y cinco medallas de oro olímpicas.

Y aunque la llegada de David Beckham a Estados Unidos para jugar con el L.A. Galaxy en 2007 fue notable porque la entonces joven Major League Soccer lo necesitaba para elevar su perfil mucho más de lo que él necesitaba al equipo, la National Women’s Soccer League ha sido el lugar donde estrellas internacionales —incluidas Marta, de Brasil; Sam Kerr, de Australia; y sí, Christine Sinclair, de Canadá— han pulido su juego desde su temporada inaugural en 2013.

Es imposible saber quién estará en el equipo femenino de Kansas City, el Current, para 2031, y también pueden cambiar muchas cosas a nivel de selección nacional. Pero con Ally Sentnor, Izzy Rodriguez, Michelle Cooper, Croix Bethune y Lo’eau LaBonta vistiendo regularmente el escudo de Estados Unidos, existe una posibilidad tentadora de ver a jugadoras locales representar al país en Arrowhead Stadium en 2031, si todo sale bien.

A un mes del Mundial, acompáñenos en CPKC Stadium el 18 de mayo para celebrar a las mujeres que lideran la forma en que se cuentan las historias deportivas en Kansas City y más allá.

Get tickets now! A month out from the World Cup, join us at CPKC Stadium on May 18 to celebrate the women who are leading the way in telling sports stories in Kansas City and beyond.

Las reservaciones hoteleras de Kansas City van por detrás de las demás ciudades sede

Jackson County Sports Complex Authority El Truman Sports Complex abrió en 1972-73 y ambos equipos tienen un contrato de arrendamiento que vence en 2031 con la Jackson County Sports Complex Authority.

Sume este número a la lista creciente de preocupaciones sobre la asistencia al Mundial: 90%.

Ese es el porcentaje de hoteles de Kansas City encuestados por la American Hotel and Lodging Association que reportaron reservaciones por debajo de las proyecciones para este verano.

La cifra incluso está por debajo de lo habitual para junio o julio, lo que significa que el Mundial podría estar empeorando el turismo, no mejorándolo. Además, es la tasa de disponibilidad más alta entre todas las ciudades sede de Estados Unidos.

Como ya hemos reportado antes, hay varias razones por las que el muy anunciado “boom mundialista” podría no cumplirse: costos récord de boletos y alzas de precios por parte de FIFA, sumados al temor a ICE y al endurecimiento de los viajes internacionales bajo la administración Trump.

KCUR solicitó una entrevista a KC2026, el comité local del Mundial, sobre este tema, y la organización remitió a una conferencia de prensa del viernes con Pam Kramer, directora ejecutiva de KC2026, en la que dijo que las reservaciones y estimaciones para el Mundial van encaminadas a cumplir las proyecciones. Organizadores de Kansas City habían subrayado antes que los partidos de la ciudad podrían atraer a muchos más visitantes regionales de corto plazo que otras sedes, debido a su ubicación central.

Esa suposición se ve respaldada por la noticia reciente de que Amtrak añadirá más viajes y vagones entre St. Louis y Kansas City para responder a un aumento en la demanda por el Mundial.

Organizadores en Lawrence, Kansas, también dijeron a KCUR’s Up To Date que las reservaciones de hoteles están empezando a aumentar, aunque ahora no tienen claro si se cumplirá su estimación de 15,000 visitantes.

Mientras tanto, el alcalde Quinton Lucas y otros funcionarios municipales intentan adelantarse a la narrativa negativa que empieza a formarse.

“Creo que es un poco temprano para declarar un ‘fracaso’”, escribió Lucas en un hilo en X. “El caos global, los retos migratorios y el aumento de gastos no ayudan, sin duda, pero creo que tendrá éxito si los habitantes de Kansas City entienden que también es para ellos… A menudo soy escéptico, pero creo que sumará más que la mayoría de los eventos que hemos organizado y desplazará a la convención republicana del 76 como el momento en que ‘estuvimos bajo los reflectores’”.

“Han ocurrido muchas cosas que no estaban en nuestra baraja de cartas para este año”, dijo el administrador de Kansas City, Mario Vasquez, a KCUR’s Up To Date. “Quiero decir, tener una guerra, tener un aumento en los precios de la gasolina, tener tanta incertidumbre sobre viajar a Estados Unidos. Esas no eran cosas en las que pensábamos cuando presentamos la candidatura en 2018 o 2019”.

Los boletos para los partidos de Kansas City están bajando de precio

Julia Nikhinson / AP Lionel Messi, de Argentina, durante una semifinal de la Copa América contra Canadá en East Rutherford, Nueva Jersey, el 9 de julio de 2024. La selección argentina usará Kansas City como su base durante el Mundial 2026 y jugará al menos un partido en la ciudad.

La falta de demanda para los partidos del Mundial en Kansas City podría ser una buena noticia para residentes que habían quedado fuera por los precios. Los boletos han bajado para los seis partidos que se jugarán en Kansas City.

Tickets for Less, una empresa de reventa con sede en Overland Park, ha seguido las tendencias. Jason Durbin, vicepresidente sénior de operaciones, dice que el sistema de sorteo de FIFA ha sido confuso y que algunos aficionados podrían estar reconsiderando sus precios después de que FIFA publicara en abril la ubicación exacta de los asientos.

“Algunas personas a las que les tocaron filas más altas decidieron bajar un poco el precio”, dijo Durbin. “Eso ha creado mucha fluidez en el mercado”.

Según TicketData.com, un sitio web que rastrea precios en plataformas como StubHub, Vivid Seats y SeatGeek, los precios de reventa para los partidos de Kansas City han bajado durante el último mes, en varios juegos por $100 o más.

Los departamentos de salud de Kansas City se preparan para turistas del Mundial

A un mes del torneo internacional de fútbol, mientras afinan sus planes para la FIFA World Cup, los departamentos de salud de Kansas City están priorizando la preparación ante la posible propagación de enfermedades infecciosas y el calor intenso.

Aunque no es temporada de enfermedades respiratorias en Estados Unidos, muchos visitantes del Mundial viajarán desde países del hemisferio sur donde la influenza y otras enfermedades están activas, como Argentina, que ha registrado un fuerte aumento de casos de hantavirus en las últimas semanas.

Ray Dlugolecki, subdirector de Jackson County Public Health, dijo que su agencia intenta adelantarse a cualquier brote aumentando la vigilancia de aguas residuales, que se convirtió en una herramienta confiable para monitorear brotes durante la pandemia de COVID.

Además del aumento en la vigilancia, los condados están alentando a los residentes a programar citas con sus proveedores de atención primaria para asegurarse de que estén en buen estado de salud, especialmente si planean asistir a fiestas para ver partidos o acudir a los juegos.

Cómo se preparan los restaurantes de Kansas City

Thomas White / The Beacon Westport, el vecindario de entretenimiento más antiguo de Kansas City, se prepara para la FIFA World Cup 2026.

Sea cual sea el número de personas que termine visitando Kansas City este verano, necesitarán comer mientras estén aquí. Y los restaurantes se están preparando.

Thomas White, de The Beacon, reporta que algunos restaurantes consideran añadir una propina automática de hasta 20% en todas las cuentas este verano. Muchos visitantes internacionales llegarán de países con culturas de propina diferentes o sin propinas, y los trabajadores que dependen de ellas podrían ver reducidos sus ingresos. Restaurantes de Philadelphia están haciendo algo similar.

Mientras tanto, en Historic Northeast, a lo largo de Independence Avenue, muchos negocios hispanos y de propietarios inmigrantes temen que los visitantes pasen de largo, especialmente porque Kansas City no está promoviendo su vecindario de la misma manera que otras zonas.

Rodando el balón

Aprende los términos: me encanta este glosario del Mundial que cubre la jerga y el vocabulario del fútbol internacional —perdón, football— para que sepas qué está pasando en el campo —quiero decir, pitch—. (WBUR)

Arte al frente: mientras espera visitantes de fuera, Lawrence, Kansas, está llenando algunos de sus locales vacíos con estudios y tiendas de artistas, gracias a la organización sin fines de lucro Open Studios. (KSHB)

Un triunfo para el fútbol juvenil: el próximo torneo también ha inspirado a comunidades de todo el país a invertir más en infraestructura de fútbol, incluido el primer parque gratuito de fútbol callejero en San Diego. (KPBS)

Ciudades hermanas: Kansas City, Kansas, ya es oficialmente ciudad hermana de Concepción, Argentina, antes de que la selección nacional de ese país llegue para un partido del Mundial. (KSHB)

Alternativa más barata: en vez de pagar cientos por un partido del Mundial, ¿por qué no ver un encuentro internacional por menos de $100? La selección de Bosnia y Herzegovina jugará un amistoso contra Panamá en St. Louis el 6 de junio, apenas unos días antes del inicio del gran torneo. (St. Louis Public Radio)

Sin pernoctar en parques: Kansas City Parks and Recreation dejó claro que acampar en tiendas, campers o autos no está permitido en los 221 parques de la ciudad durante el Mundial, ni en ningún otro momento. Al menos todavía hay muchas habitaciones de hotel disponibles, ¿no? (Fox 4)

Cartel musical: Sporting Park tendrá su propia serie de conciertos como parte de “Soccer Capital Summer”, con bandas como Third Eye Blind, Gym Class Heroes y Coco & Breezy. Los boletos son gratis, pero el estacionamiento no. (Sporting KC)

Restricciones de reventa: el mercado de reventa de FIFA retiró inicialmente los boletos para partidos en el BMO Field de Toronto después de que la provincia de Ontario aprobara legislación que prohíbe revender boletos por encima de su valor nominal. Esos boletos ya están disponibles otra vez, pero con un límite de precio. (CBC)

Infantino bajo presión: el presidente de FIFA intentó defender los altos precios de los partidos del Mundial con una afirmación sumamente imprecisa: “No se puede ir a ver en Estados Unidos un partido universitario, sin hablar siquiera de un partido profesional de alto nivel, por menos de $300”. Mientras tanto, un boleto de los Royals cuesta $25 en este momento. (The Guardian)

“Yo tampoco lo pagaría”: al día siguiente de los comentarios de Infantino, el presidente Trump reaccionó con sorpresa ante los precios de cuatro cifras de los boletos de FIFA. “Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera ir”. (New York Post)

Reporte sobre precios abusivos: ¿cómo terminó el modelo de boletaje de FIFA tan desconectado de los aficionados promedio? Una mirada interesante a cómo este Mundial cambió hacia un “megaevento de alto valor y acceso limitado”, con efectos a largo plazo potencialmente desastrosos. (The Independent)

Exhibiciones de arte, guías de vecindarios y más

El correo Adventure de KCUR se está enfocando de lleno en guías para ayudarle a explorar el Mundial en Kansas City.

En el Adventure de esta semana, presentamos todas las exhibiciones relacionadas con el Mundial curadas por museos locales de arte e historia en nuestra región.

Y en las próximas semanas tendremos más para explorar antes del Mundial, desde comida argentina hasta cultura neerlandesa y más.