Para las personas que lo necesiten, Kansas City prometió transporte público gratuito. Pero no hay ningún plan

Después de 20 años de depender del autobús en Kansas City, Robert Hinton tiene sus rutas planificadas: la ruta 35 para ir a sus citas médicas en el hospital de veteranos. La 63 para pagar sus facturas de servicios públicos. La 31 para sus compras. Cuando los lugares están lo suficientemente cerca, va caminando, como cuando va una vez al mes, al Metro Lutheran Ministry para recibir ayuda alimentaria.

Como veterano del ejército discapacitado que está afiliado a Medicare y depende de una agencia de servicios sociales, Hinton debería calificar de varias formas para viajar en autobús de forma prácticamente gratuita. Ese es el programa que seguirá ofreciendo transporte gratuito a los usuarios que cumplan los requisitos después de que la KCATA vuelva a cobrar por los viajes en autobús en junio.

Pero Hinton no ha oído nada sobre cómo funcionará el programa de tarifas gratuitas, ni quién le dará una tarjeta de autobús. KCUR habló con varias agencias de servicios sociales cuyos clientes dependen del autobús, y dicen que no han oído nada de las autoridades sobre cómo será la tarifa gratuita.

Hinton dijo, “por lo general, como pasajeros, somos los últimos en enterarnos. Uno pensaría que seríamos los primeros en saberlo, pero supongo que así son las cosas hoy en día. A nadie le importa la persona que tiene que gastar el dinero. Solo les importa quién recauda el dinero. Eso es un problema”.

Savannah Hawley-Bates / KCUR 89.3 Robert Hinton lleva 20 años viajando en autobús. Ha disfrutado del transporte gratuito que ofrece la KCATA desde el 2020, pero le preocupa lo que les sucederá a las personas como él cuando la agencia comience a cobrar por viajar en autobús.

En el año 2020, Kansas City fue la primera gran ciudad en en eliminar las tarifas de autobús . Esto atrajo a nuevos usuarios al sistema y aumentó el número de pasajeros a 12 millones. Sin embargo, la KCATA y la ciudad discutieron sobre qué personas debían pagar el transporte gratuito, y los conductores argumentaron que esta política provocaba un aumento en el acoso hacia ellos .

Finalmente, los fondos de la COVID que se utilizaban para subsidiar el transporte gratuito se agotaron, y en el año pasado, el servicio gratuito fue víctima de las disputas presupuestarias del consejo municipal y la KCATA.

A principios del 2024, la KCATA y la ciudad comenzaron a debatir sobre el programa de transporte gratuito , cuando al mismo tiempo decidieron mantener la tarifa cero durante las negociaciones del contrato, pero advirtieron que su fin podría estar cerca.

En su presupuesto para el 2026-27, Kansas City ha reservado $165,000 dólares de la tarifa de autobús para sus empleados, pero nada para el subsidio de tarifas en toda la ciudad. El alcalde Quinton Lucas afirmó que sigue siendo “un firme defensor de las tarifas gratuitas del transporte”, pero que desea más financiación regional para mantener y, tal vez algún día, ampliar el limitado sistema.

Lucas declaró que “no se me olvida que, en el programa anterior de pasajes del autobús gratuitos, solo la ciudad de Kansas City contribuía a ese sistema, sin embargo este programa era totalmente gratis. Los contribuyentes de Kansas City pagan mucho por este servicio, como nadie más lo hace. Una vez más creo que si creemos en el regionalismo, hablar realmente de la inversión en transporte público de forma equitativa en toda nuestra región es una parte fundamental del mismo”.

La premisa del modelo funcional gratuito es que los usuarios con bajos ingresos o aquellos que reciben ayuda de los servicios sociales no tendrán que pagar por viajar en autobús. Las autoridades también han mencionado que los estudiantes, los veteranos, las personas mayores y las personas con discapacidad tendrán tarifa gratuita.

En enero, cuando KCATA aprobó un modelo de tarifa de $2 dólares, dijo que se incluiría el pasaje gratuito para algunos usuarios.

Pero desde entonces, no se ha concretado ningún plan.

Savannah Hawley-Bates / KCUR 89.3 Becky Poitras está preocupada por las personas a las que atiende en Metro Lutheran Ministry, que podrían quedarse sin transporte gratuito.

Becky Poitras es la vicepresidenta de Metro Lutheran Ministry, una organización que ayuda a personas con problemas de vivienda y alimentación en toda la región. Poitras afirma que nadie en su organización sin fines de lucro ni en otras agencias similares con las que ha hablado sabe cómo funcionará el transporte gratuito.

La mayoría de las personas a las que atiende en Metro Lutheran Ministry dependen del transporte público. Hasta que no sepan con certeza qué está pasando, Poitras afirma que su agencia se muestra reacia a informar a los clientes sobre el regreso de las tarifas sin poder ofrecerles una solución.

Poitras dijo, “es frustrante, porque la gente tiene derecho a saber qué está pasando con el transporte del que dependen tanto cada día. No queremos ser parte de tener una actitud de esperar y ver qué pasa, pero tampoco queremos dar información a la gente sin tener todo el marco de la historia”.

Poitras dijo que le preocupa que la política no se consolide hasta que se restablezcan las tarifas, y que muchos de sus clientes se queden sin ayuda en junio.

La KCATA dijo que están elaborando un plan. Pero la agencia no puede decir cuándo se implementará, o si se podrá establecer a tiempo para evitar que las personas que reúnen los requisitos para viajar gratis tengan que pagar el autobús cuando la agencia comience a cobrar de nuevo en el verano.

Antes de que se introdujera la tarifa cero en el 2020, la agencia ofrecía varios pases que permitían a los usuarios viajar a un precio reducido o gratis. Los estudiantes, los veteranos y las personas que recibían servicios de agencias de servicios sociales eran elegibles para ellos. Las agencias compraban los pases a la KCATA con descuento y luego podían ofrecerlos a sus clientes de forma gratuita o a un precio reducido.

Las personas mayores, las personas con discapacidades, las personas inscritas en un sistema federal para personas con bajos ingresos y las personas con Medicare y Medicaid obtienen automáticamente tarifas reducidas como condición para recibir la financiación federal de la KCATA.

AJ Farris, director de planificación y programación de la KCATA, dijo que la agencia de transporte tiene previsto introducir los pases de transporte y está trabajando para restablecer las asociaciones con las agencias que colaboraron con la KCATA antes de la tarifa cero. Sin embargo, señaló que la agencia se encuentra en una fase temprana del proceso por lo tanto no puede decir cómo serán esos pases.

Farris afirmó, “hay personas a las que les va a resultar más difícil el retorno de las tarifas y queremos saber quiénes son y qué podemos hacer para que esto sea lo más fácil y eficiente posible. Simplemente significa que tenemos que volver a poner en marcha esas colaboraciones”.

Farris dijo que la KCATA no podía comenzar a trabajar en el sistema gratuito de pasajes hasta que no tuviera establecida su política de tarifas y la tecnología relacionada. La junta de comisionados de la KCATA votó en enero a favor de aprobar un plan que fuera por fases para introducir tarifas de 2 dólares y un proveedor de tecnología para ellas.

Durante la primera fase, en junio, cuando la agencia comience a cobrar tarifas, los pasajeros podrán utilizar su tarjeta de crédito o débito para pagar, comprar billetes preprogramados o utilizar una aplicación móvil para pagar los pasajes.

Sin embargo, las tarjetas de abono no estarán disponibles hasta la segunda fase de la reintroducción de las tarifas de la KCATA; Lucas y otros miembros de la municipalidad han instado a la KCATA a utilizar las tarjetas de identificación municipales de la ciudad, llamadas ”fountain cards” , para el servicio. Farris afirmó que la KCATA no está “lista para comprometerse con una fecha exacta” para la segunda fase del plan, pero señaló que el objetivo es que sea a más tardar a finales del 2026.

Farris dijo que la KCATA ha comenzado a ponerse en contacto con organizaciones sin fines de lucro, y que el hecho de que puedan acceder al transporte gratuito en junio depende de la rapidez con la que puedan trabajar juntos.

Poitras quiere resolver esto rápidamente, pero dijo que aún no ha recibido ninguna respuesta concreta por parte de la agencia.

Savannah Hawley-Bates / KCUR 89.3 Robert Hinton (izquierda) recibe una caja de alimentos mensual del Metro Lutheran Ministry. Como beneficiario de una agencia de servicios sociales, debería tener derecho a viajar gratis en autobús, pero aún no sabe cómo conseguirlo.

En el 2019, antes de que Kansas City implantara la tarifa cero, el Metro Lutheran Ministry se asoció con la KCATA para comprar tarjetas de transporte a precio reducido, que luego entregaba a sus clientes para que pudieran tener acceso al transporte. Luego llegó la COVID y la agencia de autobuses cerró por un tiempo, para después reaparecer con la tarifa cero.

Poitras quiere restablecer esa asociación y tal vez incluso reutilizar las tarjetas que no se utilizaron. Pero afirma que no ha podido conseguir una reunión con la agencia de autobuses para volver a comprar el sistema de pases durante la fase dos del plan de reintroducción de tarifas de la KCATA, ni saber qué significa eso para las personas a las que ayuda.

Poitras dijo, “estamos todos muy nerviosos. Sabemos el impacto negativo que tendrá el costo completo del pasaje en aquellas personas que no tienen ingresos, o que tienen muy pocos ingresos y dependen del servicio de autobús gratuito para poder ir al supermercado o a la despensa de alimentos gratis, para ir a pagar sus facturas de servicios públicos o acceder a otros servicios de apoyo”.

Farris dijo que la KCATA está planeando una amplia campaña de comunicación para informar a los usuarios sobre los cambios y seguirá contactando con organizaciones sin fines de lucro para establecer acuerdos de pasajes gratuitos o reducidos. Parte de ese plan incluye reuniones públicas para hablar con los usuarios, aunque aún no se ha anunciado ninguna fecha.

Hasta entonces, Hinton sigue sin tener claro cómo va a viajar en autobús a partir de este verano y quién le proporcionará el pasaje. Está dispuesto a reajustar su presupuesto si no se pone en marcha un plan a tiempo, pero eso significaría salir menos y caminar más para llegar al tranvía, que no está manejado por la KCATA y seguirá siendo gratuito.

Aparte de todo, Hinton está enfadado porque las autoridades no mantuvieron la tarifa cero a largo plazo, o al menos hasta que el programa de pasaje gratuito estuviera mejor establecido.

“Un año vas a viajar gratis y al siguiente tendrás que empezar a pagar”, dijo Hinton. “Ustedes (KCATA y los dirigentes municipales) sabían desde el principio que esto iba a ser un problema. Entonces, ¿por qué lo pusiste en marcha? Le dieron esperanza a la gente y ahora se la están quitando”.