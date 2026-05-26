Mientras Kansas City restablece las tarifas de autobús, algunos aún pueden viajar gratis gracias a una nueva asociación

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Los usuarios del autobús en Kansas City volverán a pagar tarifas a partir del 1 de junio. Además, las autoridades han prometido un modelo tarifario “prácticamente gratuito ” que permitirá a los pasajeros de bajos ingresos y a las personas que reciben asistencia de agencias de servicios sociales seguir viajando sin costo alguno.

Bajo el nuevo modelo, United Way of Greater Kansas City se asociará con la Autoridad de Transporte del Área de Kansas City para proporcionar esos pases gratuitos y con descuento.

Jim MacDonald, asesor principal del equipo de impacto comunitario de United Way, lleva meses trabajando en la alianza para el transporte gratuito. Afirmó que la posición de United Way como enlace entre organizaciones sin fines de lucros ayudará a que las personas accedan con mayor facilidad a los pases de transporte gratuito.

“El transporte público es un salvavidas para muchos hogares de bajos ingresos”, afirmó MacDonald. “Es su única opción para llegar al trabajo, a una cita médica o al supermercado. Hay cerca de 50.000 hogares que no poseen automóvil, lo que significa, por definición, que dependen de otros medios para desplazarse. A la cabeza de esa lista se encuentra el sistema de autobuses".

Haga clic en estos enlaces para obtener más información sobre el sistema de tarifas gratuitas y reducidas.

A partir del 1 de junio, United Way entregará 20.000 pases de autobús de un solo día a las organizaciones sin fines de lucro que se registren. Los pases estarán disponibles por orden de llegada. No existen restricciones sobre quién puede recibir los pases, siempre y cuando reciban servicios de una organización sin fines de lucro asociada.

La KCATA también ofrecerá una tarifa reducida del 50% a través de United Way. Las personas elegibles deben presentar su solicitud a través de United Way y descargar la aplicación RideKC Go . Aquellos que no puedan solicitarla en línea podrán completar un formulario de solicitud en el East Village Transit Center de la KCATA o en la sede central de la KCATA.

Kera Mashek, directora de comunicaciones de United Way, señaló que el transporte es uno de los principales servicios para los que se solicita ayuda a United Way a través de su línea de atención 2-1-1 , a la cual las personas pueden llamar para acceder a servicios sociales. Asimismo, indicó que los servicios que United Way ya presta facilitan a la organización la gestión del programa de tarifas gratuitas y reducidas.

“Trabajamos con miembros de la comunidad, trabajamos con organizaciones sin fines de lucro y trabajamos constantemente con socios cívicos y gubernamentales como este para ejecutar este tipo de programas”, afirmó Mashek. “Por lo tanto, somos realmente la entidad ideal para articular todas estas piezas, y ya tenemos implementados procesos como este para otros programas que ya gestionamos".

Carlos Moreno / KCUR 89.3 La KCATA ofrecerá tarifas gratuitas y reducidas a los pasajeros que cumplan los requisitos, a través de una colaboración con United Way.

Kansas City fue la primera gran ciudad del país en eliminar las tarifas de autobús en el 2020. Esta medida atrajo a nuevos usuarios al sistema e incrementó el número de pasajeros hasta alcanzar los 12 millones. Sin embargo, la KCATA y la ciudad mantuvieron discrepancias sobre quién debía costear el servicio gratuito, y los conductores argumentaron que dicha política provocó un aumento del acoso .

Finalmente, los fondos de la COVID que se utilizaban para subvencionar las tarifas gratuitas se agotaron, y el servicio de tarifa cero concluyó durante las disputas presupuestarias entre el Concejo Municipal y la KCATA el año pasado.

En enero, la KCATA aprobó un modelo tarifario de 2 dólares . Sin embargo, no se anunció un plan de transporte gratuito hasta meses después. Esto dejó a muchos usuarios y proveedores de organizaciones sin fines de lucro en la incertidumbre sobre qué hacer cuando se reanuden las tarifas.

Tyler Means, director de estrategia de la KCATA, señaló que la agencia inició conversaciones con United Way en la primavera. Means estimó que encomendar a United Way la gestión del programa, actuando como intermediario, ahorraría a la KCATA cientos de miles de dólares que, de otro modo, habría tenido que destinar a personal y recursos con los que la organización sin fines de lucro ya cuenta.

“Es fantástico establecer una alianza con una organización tan respetada, y que se hayan interesado en trabajar con nosotros”, afirmó Means. “Espero que podamos aprovechar esto como trampolín hacia otras relaciones y oportunidades, ya sea con empresas privadas o con otras entidades públicas que deseen vincularse a la KCATA para ayudarnos a ofrecer excelentes servicios de transporte en Kansas City".

La KCATA está organizando talleres para ayudar a las personas a comprender el nuevo sistema de tarifas y a acceder a servicios de tarifa gratuita y reducida. Cuando se restablezcan las tarifas el 1 de junio, la KCATA tiene previsto conceder un periodo de gracia de unas tres semanas para aquellas personas que no puedan pagar o que no comprendan el sistema.

En el otoño, las agencias introducirán más pases de transporte gratuitos que las organizaciones sin fines de lucro podrán entregar a sus clientes. United Way tendrá disponibles 5.000 pases de 12 meses y otros 5.000 pases de 3 meses, destinados a personas que requieran transporte a largo plazo.

Mashek afirmó que espera que los pases sirvan como punto de partida para dar a conocer a la gente el sistema de tarifas gratuitas y reducidas, y para garantizar su acceso al servicio de autobuses. Mashek señaló que las agencias aprovecharán el primer año del programa para analizar la magnitud de la necesidad de tarifas gratuitas y ampliar el programa en los años venideros.

“Anticipamos que la necesidad será mucho mayor de lo que tendremos capacidad para atender, especialmente cuando se restablezcan las tarifas y no contemos con pases suficientes —ni de lejos— para dar cabida a lo que sabemos que será un gran número de personas que requerirán asistencia”, afirmó Mashek. “No obstante, confiamos en que estos programas sirvan como punto de partida para, con suerte, subsanar algunas de esas brechas que sabemos que existirán en la comunidad".

Quién tiene derecho a la tarifa reducida:

Niños de 6 a 18 años (los menores de 6 años entran gratis)

Adultos mayores de 65 años

Personas de bajos ingresos que reciben asistencia a través de SNAP, WIC, TANF, Medicaid, LIHEAP/LIEAP y programas federales de subsidio de vivienda.

Titulares de la tarjeta de Medicare

Personas con discapacidad inscritas en el SSI, el SSDI o la compensación para veteranos (VA).

Personas que reciben los servicios de paratránsito Ride KC Freedom

Cómo solicitar la tarifa reducida:

Cómo obtener pasaje gratis:

Consulte con United Way o la KCATA para ver qué organizaciones sin fines de lucro asociadas están proporcionando pases.

o la para ver qué organizaciones sin fines de lucro asociadas están proporcionando pases. No existen requisitos estrictos de elegibilidad para las tarjetas de transporte gratuito. Las organizaciones sin fines de lucro que forman parte del programa pueden distribuirlas a su discreción.

¿Qué hay de las reuniones informativas públicas?

Todas las reuniones de divulgación pública se llevarán a cabo en el Centro de Tránsito de East Village en 700 E 12th Street.